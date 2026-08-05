Un funcionario de Correos, sobre el absentismo laboral en España: "Tengo compañeros que reparten cuando les da la gana"

En España, a principios de 2026, el absentismo laboral ya había alcanzado su máximo histórico aportando datos del 7,2% en cuanto a las horas pactadas, situando este como un gran problema social y laboral en nuestro país.

Un debate gana protagonismo tras la decisión del Ayuntamiento de Fuengirola de contratar detectives privados para vigilar posibles irregularidades en las bajas de empleados públicos.

La medida ha reabierto una discusión recurrente en cuanto hasta qué punto existen abusos en las ausencias laborales y cómo afectan al funcionamiento de los servicios públicos.

En ese contexto, Jorge de Mingo, funcionario de Correos con dos décadas de experiencia en el reparto postal, compartió su visión en el programa Y Ahora Sonsoles Verano.

Sus declaraciones generaron un intenso debate al describir comportamientos que, según asegura, ha presenciado personalmente durante su trayectoria profesional.

Preocupación en administraciones y empresas

"Tengo compañeros que reparten cuando les da la gana", afirmó el trabajador, que se mostró partidario de que se investiguen tanto las bajas laborales sospechosas como determinadas conductas durante la jornada de trabajo.

El absentismo laboral incluye las ausencias o retrasos de un trabajador respecto a su puesto, ya estén justificados o no. En los últimos años, el incremento de las bajas por incapacidad temporal ha sido una de las cuestiones que más preocupa a empresas, mutuas y administraciones públicas.

Los datos de la Seguridad Social y de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) reflejan un aumento significativo de los procesos de incapacidad temporal en los últimos años, lo que ha elevado el coste económico asociado a estas ausencias.

La controversia surgió con fuerza después de conocerse que el Ayuntamiento de Fuengirola estudiaba recurrir a detectives privados para controlar posibles fraudes relacionados con bajas laborales de funcionarios municipales.

La medida provocó reacciones encontradas. Mientras algunos la consideran una herramienta legítima para proteger los recursos públicos, otros creen que puede generar un clima de desconfianza hacia los empleados públicos.

Más control

Jorge de Mingo se alineó claramente con la necesidad de reforzar los controles. "Estoy a favor, tanto en la baja como incluso en el período laboral, cuando están trabajando. Creo que ahí hay incluso más fraude que en el período de baja", sostuvo durante su intervención televisiva.

El funcionario explicó que, en su experiencia, ha observado conductas irregulares durante la jornada de reparto. Según relató, algunos trabajadores interrumpían su ruta para regresar a casa durante largos periodos de tiempo antes de continuar con el reparto.

"Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir. Yo lo he visto con mis propios ojos", aseguró. Añadió que, en ocasiones, esos trabajadores regresaban con correspondencia sin entregar porque habían pasado parte de la jornada fuera de servicio.

Geolocalización

El cartero explicó que actualmente existen mecanismos de control más estrictos que hace años. Entre ellos mencionó la geolocalización de las furgonetas de reparto, una herramienta que permite supervisar los desplazamientos y tiempos de parada de los vehículos.

"Ahora nos están geolocalizando con las furgonetas para poder revertir todo eso", indicó. No obstante, sostuvo que en el pasado estas prácticas eran más difíciles de detectar y que su aplicación depende, en gran medida, de la actuación de los responsables de cada unidad.

Jorge también comparó la situación con lo que, en su opinión, ocurriría en una empresa privada. "A lo mejor esos trabajadores estarían fuera de esa empresa. Y por ellos los demás, de cara al público, somos malos trabajadores", lamentó.

El funcionario quiso dejar claro que no pretende generalizar sobre toda la plantilla de Correos, sino denunciar comportamientos concretos que, según afirma, perjudican la imagen de quienes cumplen correctamente con su trabajo diario.

"He visto muchos con bajas injustificadas. Y aparte, la gente que venimos de la empresa privada y aprobamos la oposición valoramos más el puesto que tenemos ahora", concluyó.