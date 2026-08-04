Pescaderos y chefs españoles avisan: "A la merluza se le debe retirar esta parte porque está llena de parásitos"

La merluza es uno de los pescados más consumidos en España por su sabor suave, su bajo contenido en grasa y su facilidad para cocinarla. Sin embargo, también es una de las especies en las que con mayor frecuencia puede encontrarse anisakis.

El aviso lo ha lanzado Luis, un pescadero barcelonés, en un vídeo difundido en redes sociales en el que explica qué parte de la merluza conviene retirar para reducir el riesgo de contaminación.

"La ventresca hay que quitarla porque es donde más anisakis se acumula", señala. Su advertencia coincide con lo que explican los expertos en seguridad alimentaria.

El anisakis suele localizarse en la zona abdominal y alrededor de las vísceras, y desde ahí puede migrar hacia la carne una vez que el pescado ha sido capturado.

La zona más problemática

El anisakis es un nematodo que vive en el aparato digestivo de numerosos peces marinos. Cuando el animal muere, las larvas pueden desplazarse hacia los músculos, especialmente si las vísceras no se retiran rápidamente.

Por eso, tanto la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) como los profesionales del sector recomiendan eviscerar el pescado lo antes posible y revisar cuidadosamente la zona de la barriga.

En la merluza, la ventresca (la parte situada junto al vientre) es la que concentra un mayor número de larvas. Retirarla disminuye la probabilidad de encontrar anisakis, aunque no elimina por completo el riesgo, ya que algunas larvas pueden haber alcanzado otras partes del pescado.

El chef Alfredo Vozmediano, en un vídeo divulgativo sobre cómo limpiar una merluza, insiste en que la presencia de anisakis no significa que el pescado sea de mala calidad. Incluso ejemplares de gran tamaño y excelente frescura pueden contener este parásito.

Según explica, la cola suele presentar menos infestación, mientras que la ventresca es la zona que requiere una inspección más cuidadosa.

El riesgo real

Otro pescadero y divulgador, Félix Escobar (@felixescobarpescados), recuerda que no todas las especies ni todas las zonas de captura tienen la misma incidencia de anisakis.

Los pescados de acuicultura, los pescados de río como la trucha y los moluscos bivalvos (mejillones, almejas u ostras) presentan un riesgo muy bajo o prácticamente inexistente de anisakis.

También señala que algunas zonas de pesca del Atlántico norte registran una incidencia menor que otras áreas donde la presencia del parásito es más frecuente.

Aun así, los especialistas subrayan que el consumidor no debe intentar determinar por sí mismo si un pescado es seguro únicamente por su procedencia. Lo importante es aplicar correctamente las medidas de prevención.

Cómo evitar el anisakis en casa

La AESAN recomienda comprar el pescado limpio y sin vísceras siempre que sea posible. Si aún las conserva, deben retirarse cuanto antes para impedir que las larvas migren hacia la carne.

La medida más eficaz es la congelación previa cuando el pescado vaya a consumirse crudo o poco cocinado. La recomendación general es congelarlo a -20 ºC durante al menos 24 horas, aunque en los congeladores domésticos de tres estrellas (***) se aconseja mantenerlo cinco días para garantizar la seguridad.

Además, el anisakis se destruye con una cocción suficiente. Cocer, freír, hornear o cocinar a la plancha el pescado hasta que toda la pieza alcance 60 ºC durante al menos un minuto elimina las larvas vivas.

Los expertos recuerdan que el principal problema aparece en preparaciones como boquerones en vinagre, sushi, ceviches, carpaccios o pescados marinados, donde no se alcanza una temperatura capaz de destruir el parásito.