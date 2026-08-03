Los maquilladores coinciden: "La técnica del 'corrector invisible' disimula las ojeras y rejuvenece el rostro"

Hay días en los que el mejor truco de belleza no es un sérum nuevo ni una base de maquillaje de última generación, sino conseguir que el rostro transmita descanso aunque apenas hayas dormido. Esa mirada fresca, luminosa y llena de vida se ha convertido en el objetivo de una generación que prefiere la naturalidad al exceso.

El problema es que, durante años, la solución inmediata fue la segunda opción. Nos acostumbramos a aplicar capas y capas de producto denso en un intento desesperado por taparlo todo, logrando justo el efecto contrario: marcar líneas de expresión que ni sabíamos que teníamos, recargar la zona y sumar años de golpe.

Ahora —aunque no tenga reparo en asumir que en ocasiones, más es más—, la tendencia ha dado un giro hacia un maquillaje mucho más ligero. Técnicas como el "corrector invisible" demuestran que es posible disimular las ojeras y rejuvenecer el rostro sin que nadie note dónde empieza el maquillaje y dónde termina tu piel.

La técnica que consigue una mirada descansada sin efecto maquillaje

Si hay un producto capaz de transformar un rostro en cuestión de segundos, ese es el corrector. Basta con elegir la fórmula adecuada y saber aplicarla para iluminar la mirada, unificar el tono de la piel y suavizar el aspecto de las ojeras sin necesidad de recurrir a una base de maquillaje de alta cobertura.

Sin embargo, la forma de utilizarlo ha cambiado radicalmente en los últimos años. La obsesión ya no es conseguir un acabado completamente plano, sino respetar la textura natural del rostro, una clave especialmente favorecedora en las pieles maduras.

Esa filosofía es precisamente la que da nombre al "corrector invisible", una técnica que busca aplicar una cantidad mínima de producto únicamente en los puntos precisos de oscuridad o relieve —como el lagrimal o la zona más hundida de la ojera—, en lugar de saturar todo el contorno del ojo.

La clave está en entender que las ojeras no siempre necesitan desaparecer por completo y, de hecho, intentar ocultarlas a toda costa suele provocar el efecto contrario.

Cuando se aplica demasiado producto sobre una zona tan fina y delicada, el corrector termina acumulándose en las líneas de expresión, resta frescura a la mirada y hace que el maquillaje resulte evidente bajo cualquier tipo de luz.

Por ese motivo, cada vez más expertos defienden la idea de corregir únicamente donde hace falta. El objetivo es conseguir que la ojera se integre de forma armónica con el resto del rostro, manteniendo un aspecto descansado y luminoso sin perder naturalidad.

Imagen que ilustra dónde colocar el corrector para disimular las ojeras. Inteligencia Artificial.

No es casualidad que maquilladoras como Mary Phillips, responsable de algunos de los maquillajes más comentados de Hailey Bieber, o Katie Jane Hughes, habitual detrás de los looks de Dua Lipa, trabajen siguiendo esta filosofía.

Ambas apuestan por un maquillaje ligero, en el que primero neutralizan la coloración oscura de la ojera y solo después aplican pequeñas cantidades de corrector en los puntos donde realmente es necesario aportar cobertura.

Cómo corregir la ojera con esta técnica

La técnica del "corrector invisible" propone cambiar por completo la forma de maquillar la mirada. El primer paso no es cubrir, sino neutralizar el color de la ojera con un corrector específico.

Si predominan los tonos azulados o violáceos, lo recomendable es utilizar un corrector melocotón, salmón o rosado, ya que estos matices compensan la oscuridad sin necesidad de recurrir a capas gruesas de maquillaje. Una vez equilibrado el tono, apenas hace falta aplicar corrector convencional, lo que permite conseguir un acabado mucho más ligero y luminoso.

También cambia la forma de aplicarlo. Frente al popular triángulo de corrector que durante años dominó las redes sociales, los profesionales prefieren trabajar con pequeñas cantidades distribuidas en puntos muy concretos.

Lo habitual es colocar tres microgotas: una en el lagrimal, otra en el centro de la ojera y una tercera ligeramente hacia el extremo exterior del ojo. Después solo hay que difuminar suavemente hacia arriba para crear un discreto efecto lifting que ilumina la mirada sin recargar el contorno.

Eso sí, el acabado no depende únicamente del corrector y los expertos recuerdan que preparar bien la piel es casi tan importante como el maquillaje en sí. Un contorno de ojos hidratado permite que el producto se funda mucho mejor, evita que se cuartee con el paso de las horas y reduce el riesgo de que se acumule en los pliegues.

Además, conviene evitar algunos errores muy habituales que pueden arruinar el efecto natural que busca esta técnica. Aplicar demasiado producto sigue siendo el más frecuente, pero también lo es utilizar unos polvos fijadores demasiado pesados, escoger un tono inadecuado o comprar un corrector sin probar antes cómo funciona sobre el contorno de ojos.

Lo ideal es optar por fórmulas ligeras, elegir un color muy parecido al tono natural de la piel —o ligeramente más claro para aportar luz— y recordar que, en este caso, menos es más.