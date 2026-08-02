'La Ordenatriz' tiene el truco ecológico para acabar con las hormigas en casa y tan solo necesitas tres ingredientes

'La Ordenatriz', creadora de contenido especializada en orden y limpieza en casa. Esteban Palazuelos

En verano no sólo el calor hace mella conforme pasan los días. Hay problemas relacionados con los insectos que también pueden traer de cabeza a más de uno.

Los mosquitos, por ejemplo, son especialistas en componer esa banda sonora perfecta para interrumpir el plácido sueño de cualquiera. Las moscas hacen de las suyas con las comidas al aire libre y las avispas siempre en pánico al borde de la piscina.

A esta lista se añaden además las hormigas que, si bien es cierto que en muchos casos son inofensivas, a veces se instalan en el hogar con la subida de las temperaturas y lo hacen más suyo que de los propios dueños.

No obstante, Begoña Pérez, 'La Ordenatriz', experta en limpieza y orden en el hogar, tiene un truco infalible para deshacerse de ellas con un remedio ecológico y barato. ¿Qué más se puede pedir?

Esta semana lo relata así en su pieza para Magas: "Vamos a necesitar bicarbonato, pimentón y café. Y en la misma cantidad". Como puedes ver, elementos que, fácilmente, se pueden encontrar en cualquier despensa, sin necesidad siquiera de pasar por el supermercado.

El siguiente paso es más sencillo si cabe: hacer un paquetito con los ingredientes de esta peculiar receta para ahuyentar a las hormigas. La clave es hacerle agujeritos al envase.

Tras esto, únicamente queda dejarlo en el suelo en la zona donde se hayan detectado los insectos, ¡y ya estaría!

De acuerdo a las palabras de 'La Ordenatriz', cuya comunidad no deja de crecer en redes —ya acumula más de dos millones de seguidores en la plataforma Instagram—, en apenas una semana las hormigas deberían dejar de aparecer en la vivienda.

En verano, las hormigas pueden convertirse en auténticas invasoras del hogar. DZM iStock

¡Atención!

Este tipo de trucos no sólo destacan por su sencillez, sino que resultan muy prácticos al estar elaborados con ingredientes de uso cotidiano. Sin embargo, conviene recordar que el hecho de que sean productos caseros o respetuosos con el medio ambiente no significa que sean inofensivos para la salud.

Si hay niños pequeños en casa, es imprescindible mantenerse vigilantes y guardar estos remedios y sus componentes fuera de su alcance.

Aunque una pequeña pizca en la comida no sea nociva, la ingesta accidental del bicarbonato de sodio concentrado puede provocar problemas gastrointestinales o metabólicos.

Asimismo, hay que extremar la precaución si hay animales de compañía en el hogar, ya que los tres elementos pueden perjudicar su salud en diferente grado: