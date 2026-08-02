Ya es oficial: las aceitunas y otros productos encurtidos como los pepinillos cambian para siempre su calidad alimentaria en 2026

Las aceitunas de mesa y otros productos conservados en vinagre, como pepinillos, cebollitas o encurtidos similares, afrontan un cambio importante en su información alimentaria. La modificación ya es oficial y afecta al etiquetado que deberán mostrar los fabricantes a partir de 2026.

El cambio llega con la aprobación del Real Decreto 142/2026, una norma publicada por el Gobierno español que actualiza la regulación aplicable a las aceitunas de mesa y a determinados aspectos relacionados con los vinagres utilizados en conservas alimentarias.

La norma entró en vigor el 1 de marzo de 2026, aunque incorpora un periodo transitorio. Los productos elaborados y comercializados antes de esa fecha podrán seguir vendiéndose hasta agotar existencias, evitando así la retirada inmediata de envases ya distribuidos.

Más que una revolución en la composición de las conservas, el decreto supone una mayor exigencia en la transparencia de la información que recibe el consumidor.

Las etiquetas de las aceitunas

Uno de los principales cambios afecta a la denominación de venta. A partir de ahora, el envase deberá incluir de forma clara la palabra "aceitunas" o "aceitunas de mesa", junto con la forma de presentación y la categoría comercial correspondiente.

La norma también exige indicar el color del producto (verde, negra o de color cambiante), salvo cuando el envase sea transparente y permita identificarlo fácilmente a simple vista.

El punto más relevante afecta a las populares aceitunas rellenas. La nueva regulación obliga a utilizar una fórmula mucho más precisa: "aceituna rellena de…", seguida del ingrediente que caracteriza el relleno.

Esto pretende evitar que el consumidor interprete que el interior contiene exclusivamente un alimento concreto cuando, en realidad, puede tratarse de una pasta elaborada con varios ingredientes.

Por ejemplo, una aceituna comercializada como "rellena de anchoa" podrá mantener esa denominación en el frontal, pero la lista de ingredientes deberá especificar claramente si el relleno es una pasta de anchoa compuesta además por agua, otros pescados, espesantes, sal u otros aditivos autorizados.

La medida busca reforzar la claridad y la trazabilidad alimentaria, especialmente en productos muy consumidos en aperitivos y restauración.

Qué cambia en las conservas

El Real Decreto 142/2026 también actualiza determinados aspectos relacionados con los vinagres empleados en la elaboración de conservas vegetales.

La norma aclara e incorpora ingredientes que pueden utilizarse en su producción, entre ellos jugos de frutas, jugos concentrados y diferentes presentaciones de mosto de uva.

Además, permite el uso de mosto de uva fresca apagado con alcohol en ciertos vinagres amparados por una Denominación de Origen Protegida (DOP) o una Indicación Geográfica Protegida (IGP), siempre que ese procedimiento esté previsto en las condiciones específicas de la figura de calidad correspondiente.

Otro aspecto técnico afecta a la acidez declarada en el etiquetado. Se admite una tolerancia de hasta 0,2 grados en los vinagres generales y de 0,5 grados en los productos con DOP o IGP, cuando se respete el mínimo legal exigido para cada categoría.

Se trata de un ajuste pensado para adaptarse a las variaciones naturales que pueden producirse durante la elaboración y conservación del producto.

A qué otros encurtidos afecta

Aunque los pepinos en vinagre, las cebollitas y otras hortalizas conservadas utilizan vinagre como ingrediente principal, el decreto no crea una nueva clasificación de calidad específica para estos productos.

Lo que sí puede ocurrir es que algunos fabricantes modifiquen la materia prima vinagrera utilizada, adaptándose a las nuevas posibilidades reconocidas por la normativa.

Por tanto, hablar de un cambio total en la calidad de los pepinillos o de otras conservas sería inexacto. La reforma se centra sobre todo en las condiciones de elaboración del vinagre y en la información obligatoria que debe facilitarse al consumidor.

En la práctica, los consumidores seguirán encontrando aceitunas, pepinillos y cebollitas similares a los actuales, pero con etiquetas más detalladas y precisas sobre su composición real.