Paula Casado, chef: "Las mejores albóndigas no se hacen con tomate triturado, usa caldo de cocido y salsa de soja"

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La gastronomía española está repleta de recetas que sobreviven al paso del tiempo porque nunca fallan. Las albóndigas forman parte de ese grupo de platos que siguen presentes en las cocinas de millones de hogares gracias a su sencillez, su sabor y la facilidad con la que admiten nuevas versiones.

Precisamente por tratarse de una elaboración tan conocida, cada pequeño cambio puede marcar una gran diferencia. Una carne más jugosa, un ingrediente inesperado o una salsa distinta son suficientes para transformar una receta de toda la vida en una propuesta mucho más intensa.

Eso es lo que consigue Paula Casado con una preparación que rompe con algunos de los ingredientes más habituales. En lugar de apostar por la clásica salsa de tomate, la chef recurre al caldo de cocido, la salsa de soja y las avellanas para lograr unas albóndigas con más profundidad de sabor y una textura especialmente melosa.

Una receta diferente

Las albóndigas son uno de los platos más consumidos en España, presentes tanto en hogares como en bares y restaurantes. Su éxito no es casual, ya que combinan técnica sencilla con un resultado espectacular, y cuando se tiene cierta práctica pueden resolverse en muy poco tiempo.

Lo interesante de la propuesta de Paula no está en la técnica base, sino en el sabor. Aquí la carne se trabaja para potenciar su jugosidad y su intensidad, apoyándose en ingredientes que refuerzan el umami, ese quinto sabor que aporta profundidad y persistencia en boca.

La mezcla de aguja y falda no es arbitraria, ya que ambas aportan grasa y colágeno, lo que se traduce en una textura más tierna y sabrosa. A esto se suma el pan hidratado en leche, que actúa como retenedor de humedad, evitando que la albóndiga quede seca.

El queso curado introduce notas salinas y ligeramente picantes, mientras que la yema de huevo ayuda a ligar la mezcla, aportando además riqueza. En paralelo, el concentrado de tomate no busca protagonismo, sino reforzar el fondo de sabor.

Es especialmente relevante el uso de la salsa de soja en la carne, porque no solo sazona, sino que intensifica el perfil cárnico. Su aporte de umami permite reducir la dependencia de la sal convencional y añade un matiz más complejo.

Una vez conocidos los ingredientes principales, podemos pasar a la receta de Paula.

Ingredientes Albóndigas de carne (aguja y falda) en salsa de vino y avellanas 500–600 g de carne picada (mezcla de aguja y falda)

30 g de pan (hidratado en leche)

30 g de parmesano o queso curado rallado

1 yema de huevo

1 cucharadita de concentrado de tomate

1 cucharadita de sal

Pimienta negra y blanca (al gusto)

1 chorrito de salsa de soja

1 chorro de aceite de oliva

Harina (para enharinar)

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 chorro de vino tinto

1 chorro de vino de Jerez

Caldo de cocido

Un puñado de avellanas

Pan rallado Paso 1 Coloca la carne picada en un bol grande y añade el pan previamente hidratado en leche (escurrido). Paso 2 A la mezcla, incorpora el queso rallado, la yema de huevo y el concentrado de tomate. Agrega la sal, pimienta negra y pimienta blanca al gusto. Paso 3 Añade un chorrito de salsa de soja y un chorro de aceite de oliva. Mezcla todo muy bien con las manos hasta obtener una masa homogénea. Paso 4 Deja reposar la mezcla durante unos 10–15 minutos. Paso 5 Una vez reposada, forma bolas del tamaño de una nuez con la mezcla y pásalas ligeramente por harina. Paso 6 Calienta una olla con un poco de aceite a fuego fuerte y marca las albóndigas hasta que estén doradas por fuera. Retíralas y resérvalas. Paso 7 Para preparar el sofrito, pica la cebolla y los ajos. En la misma olla, sofríe primero el ajo y luego la cebolla hasta que estén bien pochados. Añade el concentrado de tomate y cocina un par de minutos. Paso 8 Incorpora un chorro de vino tinto y deja que evapore el alcohol. Después, añade el vino de Jerez y deja reducir ligeramente. Paso 9 Vierte caldo de cocido suficiente para crear una salsa. Paso 10 Tritura las avellanas junto con un diente de ajo, un poco de pan rallado y añade esta mezcla a la salsa para darle cuerpo y sabor. Paso 11 Tritura toda la salsa hasta que quede fina (puedes usar batidora). Vuelve a ponerla en la olla. Paso 12 Introduce las albóndigas en la salsa y cocina a fuego medio durante unos minutos para que se integren los sabores. Paso 13 Apaga el fuego y deja reposar todo durante 10 minutos.

La salsa es uno de los cambios más evidentes. Frente a las versiones basadas en tomate triturado, aquí se construye un fondo más elaborado, donde

Este caldo aporta una base rica en colágeno y sabor, resultado de largas cocciones previas, lo que eleva automáticamente el plato.

Los vinos, tanto el tinto como el de Jerez, introducen acidez, dulzor y notas aromáticas que equilibran la grasa de la carne. Además, ayudan a desglasar e integrar todos los sabores en una salsa más redonda.

Otro elemento diferencial es el uso de avellanas y pan rallado triturados, que funcionan como un espesante natural. Pero no solo aportan textura, también añaden matices tostados y ligeramente dulces que enriquecen el conjunto.