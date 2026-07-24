Virginia López, abogada: "Antes de una baja suele haber meses de salarios bajos y horas extra sin pagar"

El aumento de las bajas laborales se ha convertido en uno de los grandes focos de debate del mercado laboral español. Mientras parte del empresariado reclama controles más estrictos para combatir el absentismo, sindicatos y expertos insisten en que el problema tiene un origen mucho más profundo.

En este contexto, la abogada laboralista Virginia López Bello ha respondido, a través de su cuenta de Instagram (@tu.abogada.laboralista), a las declaraciones de un empresario que aseguraba que "las bajaciones" son uno de los principales motivos de destrucción de empleo.

El empresario sostenía que muchas personas se aprovechan del sistema de incapacidad temporal, lo que incrementa los costes de las empresas y acaba repercutiendo en el precio que pagan los consumidores. Además, advertía de que esta situación hará que cada vez se contrate a menos trabajadores.

Frente a ese planteamiento, Virginia López fue contundente: "El problema no son las bajas, sino cómo se trata a muchos trabajadores".

La precariedad detrás de muchas bajas

La abogada explica que, tras años dedicándose al Derecho Laboral, ha observado un patrón que se repite con frecuencia. A su juicio, pocas personas llegan a una baja médica de un día para otro.

Según sostiene, antes suele existir un largo proceso marcado por el desgaste físico y emocional, provocado por condiciones laborales que terminan siendo insostenibles para el trabajador.

López Bello habla de salarios insuficientes para llegar a fin de mes, cambios continuos de turnos, modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo, horas extraordinarias sin remunerar o retrasos en el pago de las nóminas.

A ello se suman, asegura, situaciones de presión constante, amenazas o un clima laboral que termina deteriorando progresivamente la salud de los empleados.

En su opinión, la incapacidad temporal no suele ser el origen del problema, sino la consecuencia de una relación laboral que lleva mucho tiempo deteriorándose.

La letrada recuerda además que la legislación obliga a las empresas a evaluar y prevenir los riesgos psicosociales de sus trabajadores, una obligación que previsiblemente cobrará aún más importancia con la futura reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Sin embargo, denuncia que en muchas compañías esa evaluación acaba convirtiéndose en un mero trámite administrativo, mientras "el estrés, la ansiedad, la presión y el desgaste emocional siguen creciendo".

Por ese motivo, está convencida de que las empresas que respetan los derechos laborales, cumplen la normativa preventiva y ofrecen buenas condiciones de trabajo registran niveles de absentismo mucho menores que aquellas donde predominan la improvisación, la sobrecarga laboral y los abusos.

España lidera las bajas laborales

España registra una de las tasas más elevadas de incapacidad temporal de toda la Unión Europea. Actualmente alcanza el 4,1%, frente al 2,5% de media comunitaria.

Los sindicatos atribuyen esta situación a varios factores, como el envejecimiento de la población trabajadora, el aumento de los problemas de salud mental y las largas listas de espera del sistema sanitario, que prolongan muchas bajas médicas.

También insisten en diferenciar dos conceptos que con frecuencia se mezclan en el debate público: el absentismo injustificado y las bajas médicas. Estas últimas están prescritas por un profesional sanitario y responden a una situación de incapacidad temporal reconocida legalmente.

A ello se suma, según las organizaciones sindicales, un entorno laboral cada vez más exigente, donde la dificultad para conciliar, la presión constante y la precariedad favorecen el incremento de problemas como la ansiedad o la depresión.

Desde la patronal, por el contrario, consideran que algo está fallando para que España presente unos niveles de incapacidad temporal tan superiores a la media europea.

Por ello, proponen recuperar algunos mecanismos de control anteriores a la pandemia, reforzar la participación de las mutuas en los procesos de recuperación y agilizar las revisiones médicas para reducir la duración de las bajas cuando sea posible.

El impacto económico también es muy elevado. Las bajas laborales suponen un coste cercano a 25.000 millones de euros para el sistema, de los cuales alrededor de 17.000 millones recaen directamente sobre las empresas, una cifra que mantiene abierto el debate entre organizaciones empresariales, sindicatos y expertos laborales.