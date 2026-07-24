Laura, profesora española en Irlanda: "Aquí no necesitas oposiciones y puedes ganar casi 7.000 euros al mes"

Para muchos profesores en España, mantener la vocación por su profesión se ha convertido en todo un reto. Evidencia de ello, es que el malestar del profesorado ha vuelto a marcar el cierre del curso escolar este 2026 y con movilizaciones y huelgas ya sobre la mesa en varias comunidades autónomas de cara a septiembre.

Ratios cada vez más elevadas, pérdida de poder adquisitivo, falta de personal, exceso de burocracia, escasez de recursos para atender la diversidad en las aulas, salarios insuficientes... Por todo esto, cada vez son más los docentes que denuncian el deterioro de sus condiciones laborales y abandonan incluso su puesto de trabajo.

Evidencia de ello, es que la tasa de abandono entre el profesorado de Primaria prácticamente se ha duplicado en los últimos diez años, pasando de un 4,6 % a un 9 %. Una cifra que no deja de aumentar y una realidad por la que algunos docentes también están optando por buscar su futuro profesional fuera de España.

Este es el caso de Laura Varela, una joven de Santiago de Compostela que lleva ya ocho años viviendo en Irlanda. En un primer momento, su intención era permanecer allí, solamente ocho meses trabajando como au pair.

Sin embargo, la elevada demanda de profesores en los colegios irlandeses y las oportunidades laborales que encontró hicieron que cambiara sus planes. Actualmente trabaja como profesora de infantil en un centro público de educación especial.

Además, ha conseguido una plaza fija sin tener que superar un largo proceso de oposiciones como el que habitualmente se exige para acceder a un puesto estable en la enseñanza pública española.

"No tengo pensado volver a España porque trabajo de lo que he estudiado, tengo unas condiciones muy buenas, un contrato fijo y voy a España una vez al mes porque las condiciones de trabajo te lo permiten y además, puedo estar en los mejores momentos en España gracias a las vacaciones". Una realidad que cada vez lleva a más docentes españoles a valorar la posibilidad de desarrollar su carrera profesional fuera del país.

Cuánto gana una profesora en Irlanda

Las diferencias salariales son uno de los factores que más llaman la atención. En España, el salario bruto mensual de un profesor de Primaria suele partir de entre 2.300 y 2.400 euros. La cantidad final depende de la comunidad autónoma, la antigüedad acumulada y los distintos complementos asociados al puesto de trabajo.

En Irlanda, sin embargo, los salarios pueden ser considerablemente más elevados y avanzan mediante una escala vinculada a los años de experiencia: "¿Se pueden ganar 6.800 euros al mes como profesor de Primaria en Irlanda? Sí, y lo podéis ver en esta escala de salarios. El 1 de marzo de este año se incrementaron los salarios de los profesores de primaria y secundaria en Irlanda", explica Laura en uno de sus vídeos publicados en redes sociales.

El pago depende directamente del Departamento de Educación irlandés. Esto significa que los profesores reciben el mismo salario en función de la categoría profesional y del punto de la escala salarial en el que se encuentren.

La docente explica que las cantidades varían "dependiendo de si eres ruta 1, 2, 3 o 4". En su caso, muestra la escala correspondiente al profesorado de Primaria, que se incluiría en las rutas 1 y 4. De acuerdo con esa tabla, un profesor que comienza a trabajar puede cobrar 44.435 euros brutos al año. La cantidad aumenta progresivamente hasta alcanzar los 81.930 euros anuales en el tramo más alto.

Esta última cifra equivale a más de 6.800 euros brutos mensuales, aunque se trata del salario correspondiente a los profesionales que han alcanzado los niveles superiores de la escala: "Cada año están subiendo los salarios. Hay varios puntos que además se saltan en esta escala. Por ejemplo, del punto 3 pasas al 5 y del 12 al 14, lo que hace que avances más rápido", detalla.

La experiencia adquirida en otros países también puede reconocerse. Esto permite que un profesor español no tenga que comenzar necesariamente desde el primer escalón salarial al trasladarse a Irlanda.

"Si ya tenéis por ejemplo experiencia de 4 años como profesores en España y lo demostráis, venís aquí y entráis directamente en la escala número 5 (49.995 euros). A partir de ahí, cada año se incrementará vuestro salario", concluye.

Cómo se accede a la educación pública irlandesa

Las diferencias no se limitan al salario. El proceso para conseguir un puesto fijo en un colegio público también es más sencillo que el sistema de oposiciones español, según explica la propia profesora.

En una entrevista reciente en La Tarde de COPE, Laura recordaba que es precisamente esa facilidad una de las razones que la llevaron a establecerse definitivamente en Irlanda. "Viendo la facilidad que tenía aquí de conseguir una plaza fija sin necesidad de oposición y con unas condiciones muchísimo mejores de las que hay en España, pues ya fue la decisión para quedarme aquí", aseguraba.

Para poder trabajar en el sistema público irlandés tuvo que completar un proceso de colegiación. Este trámite permite obtener el número necesario para ejercer profesionalmente en los colegios del país.

"Lo que hice para trabajar aquí fue una colegiación que es sacarte un número para poder trabajar en el sistema público irlandés y trabajar básicamente como un funcionario en España pero de una manera mucho más sencilla", explica.

Una vez completado el procedimiento, asegura que apenas tuvo dificultades para encontrar empleo. La demanda de docentes hizo que recibiera respuestas de todos los centros a los que envió su candidatura.

"Como profesora en los colegios públicos no tardé nada en conseguir trabajar porque de cuatro currículums que mandé, los cuatro me llamaron y todas para darme una posición fija y permanente. Aquí tengo las mismas condiciones que un funcionario en España con plaza fija", confiesa.

Ha ayudado a trasladarse a 250 españoles

Su experiencia personal también la llevó a crear hace dos años su propia empresa, Por El Mundo Adelante. A través de ella ayuda a otros españoles interesados en trabajar en el sistema educativo irlandés.

El servicio no está dirigido únicamente a profesores. También pueden acceder personas con una licenciatura que cumplan los requisitos necesarios para obtener el número de colegiación.

"Aparte de ser profesora aquí en Irlanda y desde hace dos años monté también mi empresa que se llama Por El Mundo Adelante y lo que hago es traerme a españoles docentes y a cualquier español que tenga una licenciatura porque si quiere trabajar en educación se puede conseguir ese número de colegiación y yo me encargo de todo el papeleo, ya hemos traído a 250 personas".

El dominio del idioma es uno de los requisitos fundamentales para poder iniciar el proceso. Los candidatos deben acreditar un nivel avanzado de inglés tipo C1 o contar con experiencia previa de varios años en un país anglosajón.

Las diferencias salariales, la posibilidad de conseguir estabilidad sin superar una oposición y la demanda de profesionales están convirtiendo Irlanda en una alternativa para muchos docentes españoles. Una tendencia que sigue ganando fuerza en España.