Los bomberos avisan a España: "Por la noche lo más recomendable es no dejar la llave puesta en la cerradura de la puerta"

Muchas costumbres forman parte del día a día en los hogares españoles sin que apenas nos detengamos a pensar en ellas. Cenar tarde, bajar las persianas antes de dormir, echar la llave de casa o dejar una pequeña luz encendida son gestos que repetimos casi de manera automática.

La mayoría de estos hábitos son completamente inofensivos y responden a tradiciones o a una sensación de comodidad y seguridad. Sin embargo, hay otro que también está muy extendido y que los bomberos recomiendan abandonar: dejar la llave puesta en la cerradura durante toda la noche.

Esta práctica, que muchos consideran una medida de seguridad, no ofrece la protección extra que suele atribuirse. Al contrario, los bomberos advierten de que dejar la llave puesta en la cerradura puede retrasar la entrada de quienes acuden a prestar ayuda en caso de una emergencia.

Por qué no conviene dejar la llave puesta en la cerradura

Cerrar la puerta con llave antes de irse a dormir es una práctica habitual en muchos hogares. El problema, según explican los profesionales de emergencias, no está en echar la llave, sino en dejarla introducida por la parte interior de la cerradura durante toda la noche.

Uno de los bomberos que ha contribuido a difundir este mensaje es Rubén, que compartió un vídeo en TikTok para explicar por qué recomienda cambiar este hábito. El motivo, explica, no está relacionado con evitar robos, sino con facilitar el acceso a la vivienda si una persona sufre una emergencia y necesita asistencia.

Y es que, precisamente, uno de los avisos más frecuentes de los bomberos son las llamadas de familiares o vecinos que intentan acceder a una vivienda porque la persona que vive en ella no responde.

En muchos casos se trata de caídas, desmayos, mareos o cualquier otra indisposición que impide abrir la puerta desde dentro. Cuando eso ocurre, disponer de una copia de la llave no siempre sirve de ayuda.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León resume esta recomendación con una frase sencilla: "Cerrar con llave sí, dejarla metida del todo no". La explicación es que la llave introducida por el interior puede bloquear completamente el acceso desde el exterior, impidiendo que otra persona abra la puerta aunque tenga una copia.

Esta situación adquiere todavía más importancia en el caso de las personas mayores que viven solas. Son quienes con más frecuencia pueden sufrir una caída o un problema de salud dentro del domicilio y, al mismo tiempo, quienes dependen de que un familiar, un vecino o los propios servicios de emergencias puedan acceder a la vivienda con rapidez.

La razón de este problema está en el funcionamiento de muchas cerraduras instaladas en España. La mayoría de las viviendas cuentan con bombines de embrague simple, un mecanismo que impide girar una llave desde el exterior cuando otra permanece colocada por dentro.

En consecuencia, aunque alguien llegue con una copia perfectamente válida, la puerta seguirá bloqueada hasta que se retire la llave interior.

Existen modelos más modernos, conocidos como bombines de embrague doble, que sí permiten abrir la puerta desde ambos lados incluso cuando hay una llave introducida.

No obstante, todavía no son los más habituales en las viviendas españolas, por lo que muchos hogares siguen teniendo este inconveniente sin ser conscientes de ello.

A esta circunstancia se suma otro aspecto que señalan los especialistas en seguridad. Samuel Prieto explica que mantener la llave girada de forma permanente también puede acelerar el desgaste de los componentes internos del bombín, como los muelles y los pasadores, reduciendo su fiabilidad con el paso del tiempo.

Muchas personas mantienen esta costumbre porque creen que así dificultan la entrada de posibles ladrones. Sin embargo, los expertos coinciden en que esa supuesta protección adicional es más un mito que una medida realmente eficaz.

Un intruso con los conocimientos y herramientas adecuados puede manipular la cerradura aunque la llave permanezca colocada por el interior.

Como alternativa a dejar la llave puesta, los profesionales recomiendan instalar bombines con pomo giratorio interior o las denominadas cerraduras antipánico.

Estos sistemas permiten cerrar la puerta desde dentro de forma cómoda, pero siguen ofreciendo una apertura rápida si alguien necesita acceder desde el exterior o si es necesario abandonar la vivienda con urgencia.