Fabián Ruiz, futbolista: "Mi madre trabajaba limpiando vestuarios y yo con 10 años me avergonzaba de ello"

El 14 de junio de 2026, RTVE estrenó Denominación de origen, el documental oficial de la selección española para el Mundial. A lo largo de sus capítulos, la producción mostró el lado más íntimo de los futbolistas, repasando sus trayectorias, los momentos que marcaron sus vidas y el papel que desempeñaron sus familias en el camino hacia la élite.

Aunque el documental estaba pensado para acercar al público a la cara más humana de los jugadores, el debate terminó desplazándose hacia un detalle inesperado. Las redes sociales pusieron el foco en Chari Peña, madre de Fabián Ruiz, después de que RTVE decidiera subtitular sus intervenciones debido a su marcado acento andaluz.

La polémica adquirió todavía más repercusión porque Fabián Ruiz, nacido en Sevilla, comparte ese mismo acento que forma parte de sus raíces. El futbolista no tardó en mostrar públicamente su malestar, no solo por considerar innecesarios esos subtítulos, sino porque afectaban a la mujer que, como él mismo ha repetido en numerosas ocasiones, sacrificó toda su vida para sacar adelante a su familia cuando apenas tenía recursos.

El sacrificio de una madre que cambió la vida de Fabián Ruiz

Detrás del centrocampista que hoy brilla en el Paris Saint-Germain y en la selección española existe una historia marcada por el esfuerzo, los sacrificios y una infancia en la que el fútbol convivía con las dificultades económicas.

Y es que, cada vez que Fabián Ruiz habla sobre sus orígenes, evita centrar la conversación en los títulos o en los grandes escenarios europeos y dirige toda la atención hacia una única persona: su madre, Chari Peña.

Nacido el 3 de abril de 1996 en Los Palacios y Villafranca, el ahora futbolista creció en una familia humilde donde el dinero nunca sobraba. La situación se complicó todavía más cuando sus padres se separaron, un momento que llegó cuando él apenas tenía doce años y que obligó a su madre a asumir en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus tres hijos.

El propio Fabián ha explicado en varias entrevistas que aquellos años estuvieron marcados por las dificultades para llegar a fin de mes. "Mi madre tuvo que sacarnos adelante sola a mis hermanos y a mí. No sé cuánto ganaba, pero no mucho. Y con una casa, tres hijos, los estudios, llevarme a mí a entrenar al Betis… No fue fácil, lo pasamos mal económicamente", recordó durante una entrevista concedida a ABC.

A pesar de las limitaciones económicas, Chari Peña nunca permitió que su hijo abandonara el fútbol. Mientras trabajaba jornadas de lunes a domingo en distintos empleos de limpieza, encontraba tiempo para llevar a Fabián a cada entrenamiento, incluso cuando apenas había descansado o no había tenido tiempo para comer.

El futbolista ha recordado en numerosas ocasiones que, siendo niño, no era consciente del enorme sacrificio que aquello suponía. "Cuando eres niño, no te das cuenta. Crees que porque eres su hijo, ella tiene la obligación, entre comillas, de hacerlo", confesó, "Gracias a ella estoy aquí".

Fabián Ruiz, junto con su madre. Redes sociales.

La ayuda de una de sus tías fue fundamental para que la familia pudiera salir adelante. Aunque tampoco atravesaba una buena situación económica, siempre estuvo al lado de Chari Peña en los momentos más complicados.

"Afortunadamente tuvimos la ayuda de mi tía, que tampoco estaba muy bien económicamente, pero nos dio un gran apoyo, sobre todo a mi madre. Por fortuna, nos ha llegado la recompensa con el fútbol", recordó el protagonista del primer gol frente a Bélgica.

Fue el propio fútbol quien desempeñó un papel decisivo en la historia familiar. El Real Betis, entidad donde Fabián creció futbolísticamente, ofreció trabajo a Chari como personal de limpieza en su ciudad deportiva, una oportunidad que permitió a la familia ganar cierta estabilidad y, al mismo tiempo, mantener al joven futbolista cerca de su entorno deportivo.

Aquella etapa dejó uno de los recuerdos que más ha emocionado al jugador con el paso de los años. Su madre limpiaba los vestuarios donde él mismo se cambiaba antes de entrenar, una situación que durante la adolescencia llegó a avergonzarle.

"Al principio me daba un poco de vergüenza porque ella limpiaba los vestuarios del Betis y yo me cambiaba allí", reconoció con sinceridad.

Sin embargo, el paso del tiempo transformó por completo aquella percepción. Cuando comenzó a comprender el esfuerzo que había detrás de cada jornada laboral de su madre, la vergüenza desapareció para dar paso a una admiración absoluta.

"Después fue todo lo contrario. Sentía orgullo de ver a mi madre trabajando allí y haciendo todo lo posible por nosotros", confesó.

Ese cambio de mirada llegó cuando empezó a abrirse camino en el fútbol profesional. El propio Fabián ha contado que fue alrededor de los 16 años cuando realmente tomó conciencia de todo lo que había hecho su madre por él.

Desde entonces, el futbolista nunca ha dejado de repetir quién ha sido la persona más importante de su vida. "Siempre he dicho que mi madre es lo más importante de mi vida", aseguró durante una entrevista en la Cadena SER.

El gran cambio para la familia llegó en 2018, cuando el Nápoles decidió pagar su cláusula de rescisión y ficharlo desde el Real Betis. Aquel traspaso supuso un antes y un después no solo para su carrera deportiva, sino también para la situación económica de toda la familia.

Una de las primeras decisiones que tomó fue convencer a su madre para que dejara definitivamente de trabajar. No fue una conversación sencilla, porque Chari llevaba toda la vida acostumbrada a trabajar y le costaba imaginar un día a día diferente.

"Tuve la suerte de poder permitirme sacarla de trabajar y tirar yo de mi familia, y sin ninguna duda lo hice. Al principio le costó, se lo pensó mucho tiempo. Era su rutina y dejarlo de golpe le costó. Luego disfrutó mucho de poder venir conmigo a Nápoles, a verme jugar, a estar conmigo y mis hermanos", recordó.

Imagen de Fabián Ruiz y su madre, Chari Peña. E.E

A partir de ese momento, Fabián quiso devolver, al menos en parte, todo lo que había recibido durante su infancia. El sevillano ha explicado que su principal objetivo nunca ha sido acumular patrimonio, sino garantizar que su familia no vuelva a pasar necesidades.

"A mi familia nunca le va a faltar nada. Todos tienen ahora una casa y un coche. Eso es lo más importante para mí. Siempre que tenga la suerte de estar bien económicamente, no les faltará nada. Ellos son muy humildes y hasta les cuesta pedirme algo. Somos una familia humilde, llana, del pueblo", afirmó.

Precisamente esa historia es la que explica la reacción del futbolista tras la polémica generada por los subtítulos a su madre en el documental de RTVE. Para Fabián Ruiz, el acento andaluz de su madre no es un rasgo que deba corregirse o justificarse, sino una parte inseparable de la identidad de la familia y de sus orígenes.