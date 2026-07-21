Los cocineros españoles coinciden: "El pollo al ajillo no mejora con más ajo, sino con soja, jugo de 1 limón y romero"

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El pollo al ajillo es una de esas recetas que no fallan en ninguna mesa en España. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, lleva décadas formando parte de los menús familiares y de las cartas de muchos restaurantes gracias a un sabor único.

Aunque la receta tradicional se basa en pollo, ajo y aceite de oliva, lo cierto es que cada cocinero suele introducir pequeños cambios para darle un toque personal a este clásico. Unas veces son especias, otras vino y, en algunos casos, incluso ingredientes de otros continentes.

Esto es lo que proponen cocineros como Rafael Antonín, más conocido como Rafuel en redes sociales. El cocinero incorpora salsa de soja, un toque cítrico y varias especias para conseguir un pollo al ajillo mucho más intenso sin perder la esencia de este clásico.

La soja para intensificar el sabor

La receta de Rafuel respeta la base de siempre, pero añade un ingrediente poco habitual en este plato: la salsa de soja.

El cocinero la incorpora mientras el pollo se cocina para reforzar el sabor de la carne y conseguir una salsa con mucho más cuerpo. Junto a ella, también utiliza un toque cítrico y especias frescas que aportan aroma y equilibrio al conjunto.

El resultado es un pollo al ajillo con un sabor mucho más intenso, pero sin dejar de recordar a la receta tradicional que se prepara desde hace generaciones en muchas casas.

Para acompañarlo, Rafuel apuesta por unas patatas paja. Una guarnición que, según explica, aprendió de los hermanos Torres y que añade un contraste crujiente que combina a la perfección con la salsa.

Ingredientes del pollo al ajillo de Rafuel Ingredientes del pollo al ajillo Muslitos de pollo, 12 unidades

Sal y pimienta al gusto

Jugo de 1 limón

Romero y tomillo, unas ramitas

Ajos, 20 unidades (sin pelar)

Aceite de oliva virgen extra

Salsa de soja al gusto Paso 1 Salpimienta los muslitos de pollo al gusto. Paso 2 Añade los dientes de ajo sin pelar, el jugo de limón, el romero, el tomillo y un chorrito de salsa de soja. Paso 3 Tapa la sartén y deja cocinar a fuego medio-bajo durante unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando. Paso 4 Mientras tanto, prepara unas patatas paja finas y crujientes como guarnición. Paso 5 Emplata colocando una base de patata y coloca encima los muslitos con su jugo.

Una receta lista en menos de 30 minutos

Además del sabor, otro de los puntos fuertes de esta versión es que mantiene la sencillez del plato original. Y es que, con ingredientes fáciles de encontrar y una preparación rápida, es una receta perfecta para cualquier día de la semana.

En menos de treinta minutos es posible tener listo un plato completo, jugoso y lleno de sabor. Una demostración de que no hacen falta grandes elaboraciones para dar una vuelta a una de las recetas más populares de la cocina española.

La propuesta de otros cocineros

Rafuel no es el único cocinero que incorpora este ingrediente al pollo al ajillo. Superpilopi, creador del canal de YouTube '¡Que el papeo te acompañe!', también utiliza salsa de soja para potenciar el sabor de la receta.

En su versión más asiática, combina este ingrediente con maicena, mantequilla, cinco dientes de ajo picados, vinagre de manzana y miel.

Una mezcla que también aporta equilibrio entre el toque salado, el punto ácido y un ligero dulzor, consiguiendo una salsa muy sabrosa sin renunciar a los ingredientes que hacen reconocible este clásico de la gastronomía española.