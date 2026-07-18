Juan del Val, 55 años: "Nuria Roca es una mujer con mucho brillo; siempre me ha gustado estar en un segundo plano"

Juan del Val y Nuria Roca en una imagen tomada en una celebración Instagram Juan del Val (@juandelval)

Durante años, Juan del Val (5 de octubre de 1970, Madrid), ha construido una imagen pública alejada de los discursos convencionales sobre el éxito, la pareja o el protagonismo.

El escritor y colaborador de televisión suele convertir sus reflexiones personales en conversaciones que trascienden el ámbito privado, especialmente cuando hablan de la admiración, el talento o la forma de entender las relaciones.

En una de sus últimas entrevistas para la revista ELLE, el madrileño, de 55 años, volvió a poner el foco en las dos mujeres que más han marcado su vida: su madre y su esposa, Nuria Roca.

El último Premio Planeta habló de su manera de entender el amor y la familia con una frase que ha llamado la atención por su naturalidad.

"Nuria es una mujer con mucho brillo; mi madre es una mujer muy potente. Siempre me ha gustado estar en segundo plano, como hizo mi padre respecto a mi madre", afirmaba.

Mujeres que inspiran su vida

Las palabras de Del Val reflejan una filosofía que rompe con la idea de que una pareja necesita competir por el protagonismo. Para él, admirar el talento de la persona que tienes al lado nunca resta valor al propio, sino que enriquece la relación.

La influencia femenina no solo está presente en su esfera personal. También ocupa un lugar protagonista en toda su trayectoria literaria. Quienes siguen su obra saben que muchas de sus novelas están protagonizadas por mujeres complejas, alejadas de los personajes planos y llenas de contradicciones, dudas y procesos de transformación.

El propio escritor ha explicado en varias ocasiones que existe una etapa vital que despierta especialmente su interés creativo. "A los 40-55 años, hay un momento en el que sobre todo las mujeres, sienten que están perdiendo algo, eso me interesa mucho y es bastante recurrente en todas mis novelas", aseguraba.

Más que hablar únicamente del paso del tiempo, Del Val intenta explorar emociones universales relacionadas con la identidad, los cambios personales o la necesidad de reinventarse. Esa mirada psicológica se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles de sus libros.

Su carrera, además, ha seguido un recorrido poco habitual. Antes de convertirse en uno de los colaboradores televisivos más conocidos del panorama nacional, desarrolló gran parte de su trayectoria como periodista y guionista.

Esa experiencia terminó trasladándose a su faceta como novelista, donde ha conseguido conectar con miles de lectores gracias a historias cercanas y personajes imperfectos.

Su forma de escribir también responde a una intención muy clara. "Yo escribo de lo que veo, siento y observo y siempre me salen mujeres. Ya casi todos los hombres, o los acabo convirtiendo en gilipollas o los mato a mitad de la novela", reconocía con el humor e ironía que caracterizan muchas de sus intervenciones públicas.

El modelo familiar que le marcó

Las declaraciones sobre Nuria Roca también ayudan a comprender la influencia que tuvo su infancia en su manera de ver las relaciones de pareja.

Según ha contado en distintas ocasiones, creció en una familia donde su madre tenía una personalidad especialmente fuerte, mientras que su padre asumía un papel más discreto.

Aquella dinámica nunca le pareció extraordinaria, sino un ejemplo natural de convivencia basado en el respeto mutuo. Por eso insiste en que nunca ha sentido la necesidad de eclipsar a las mujeres que admira.

Al contrario, considera que una pareja funciona cuando ambos pueden desarrollar su talento sin convertir el éxito del otro en una amenaza.

En ese sentido, la figura de Nuria Roca ocupa un lugar esencial. Después de más de dos décadas juntos, ambos forman una de las parejas más consolidadas y mediáticas de la televisión española, compartiendo proyectos profesionales sin perder la naturalidad con la que suelen hablar de su vida en común.

Cuando conoció a Nuria Roca

Aunque hoy forman uno de los matrimonios más conocidos del panorama televisivo, Juan del Val todavía recuerda con precisión el momento en que vio por primera vez a la presentadora.

En otra entrevista evocó aquel primer encuentro con una imagen que sigue describiendo con la misma admiración de entonces. "Allí la vi por primera vez en el escenario presentando una gala en la Nochevieja junto a Ramón García, Celia Cruz, Norma Duval y Andoni Ferreño. Ella era un ser de luz con un vestido plateado y pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida", confesó.

Su historia se ha caracterizado precisamente por esa sinceridad con la que ambos afrontan su relación. Nunca han intentado proyectar una imagen de perfección y han hablado públicamente de las dificultades que puede atravesar cualquier pareja después de tantos años de convivencia.

Las palabras que ahora dedica a Nuria Roca y a su madre resumen, en realidad, una forma muy concreta de entender el éxito. Para Juan del Val, el reconocimiento no consiste necesariamente en ocupar el centro del escenario, sino en saber valorar el talento de quienes caminan a tu lado y celebrar su brillo sin sentir que el propio se apaga.