Cristiano Ronaldo: "Viví mi infancia sin dinero. Las trabajadoras de un local de comida rápida me regalaban las sobras"

El fútbol no se entiende sin el legado de Cristiano Ronaldo. Convertido en un icono indiscutible de este deporte, el portugués ha conquistado cinco Balones de Oro, ha fijado registros históricos de anotación inalcanzables en las grandes ligas europeas y ha trazado una trayectoria que lo sitúa como un referente absoluto de rendimiento de élite.

Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito, disciplina y fortuna se esconde una historia muy diferente. Mucho antes de llenar estadios y firmar contratos millonarios, el delantero vivió una infancia marcada por las dificultades económicas, la distancia con su familia y una lucha constante por salir adelante.

Con apenas 11 años dejó su Madeira natal para perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional. Aquella decisión le obligó a crecer antes de tiempo y a afrontar momentos de verdadera precariedad, hasta el punto de pasar hambre y depender de la solidaridad de varias trabajadoras de un local de comida rápida para poder cenar.

El gesto que Cristiano Ronaldo jamás olvidó

La historia salió a la luz en 2019 durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan. Acostumbrado a hablar de títulos, récords y rivalidades deportivas, Cristiano Ronaldo sorprendió al recordar uno de los episodios más duros de su infancia, un momento que, según él mismo reconoció, nunca ha conseguido borrar de su memoria.

El futbolista explicó que abandonó Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, cuando solo tenía 11 años para incorporarse a las categorías inferiores del Sporting de Portugal en Lisboa. A esa edad dejó atrás a sus padres, a sus hermanos y todo lo que conocía para instalarse junto a otros jóvenes futbolistas que compartían el mismo sueño.

Durante aquella conversación, Cristiano confesó que la soledad fue uno de los mayores obstáculos de aquella etapa. "Vivíamos en el mismo lugar que los otros chicos de la cantera. Ver a mi familia era muy difícil, solo podía viajar cada tres meses. Fue un periodo muy duro sin ellos", relató visiblemente emocionado.

A las dificultades emocionales se sumaban los problemas económicos. Según explicó, el dinero escaseaba y muchas noches los jóvenes futbolistas se quedaban con hambre. Fue entonces cuando él y varios compañeros comenzaron una rutina que marcaría para siempre sus vidas.

Cada noche, alrededor de las diez y media o las once, salían de las instalaciones del Sporting y caminaban hasta un establecimiento de comida rápida situado muy cerca del estadio. Allí acudían a la puerta trasera con la esperanza de que hubiera algo de comida que no fuera a venderse antes del cierre.

Las trabajadoras que estaban terminando su jornada, se apiadaban de ellos y les entregaban las hamburguesas que ya no podían comercializarse y que, de otro modo, habrían acabado en la basura. Gracias a ese gesto cotidiano, Cristiano Ronaldo y sus compañeros conseguían cenar cuando no tenían otra alternativa.

Años después, convertido en una estrella mundial del fútbol, el delantero reconoció que nunca olvidó a aquellas mujeres. De hecho, aprovechó la entrevista para lanzar un llamamiento público con el objetivo de encontrarlas y agradecerles personalmente todo lo que hicieron por él cuando era solo un niño.

"Quiero encontrar a estas mujeres para invitarlas a cenar conmigo en Turín o Lisboa y devolverles todo lo que hicieron por mí. Nunca olvidé ese momento, significó muchísimo", aseguró.

Sus palabras tuvieron una enorme repercusión internacional y provocaron que varias personas relacionadas con aquella historia decidieran hablar públicamente. Una antigua empleada afirmó recordar perfectamente a aquellos chicos que acudían cada noche en busca de comida y describió a Cristiano como el más tímido del grupo.

Según explicó, cuando sobraban hamburguesas al finalizar la jornada, el encargado permitía repartirlas en lugar de tirarlas.

No obstante, el propio Piers Morgan aseguró posteriormente que aquella mujer no era una de las tres trabajadoras concretas a las que Cristiano se había referido durante la entrevista, por lo que la identidad de todas las personas que ayudaron al futbolista continúa generando cierta incertidumbre.

Aquella anécdota también fue respaldada por Fabio Paim, uno de los compañeros con los que Cristiano compartió vestuario en las categorías inferiores del Sporting. En una entrevista concedida al diario británico The Sun, recordó cómo ambos acudían cada noche a recoger las hamburguesas que ya no podían venderse.

"Íbamos a recoger las hamburguesas que ya nadie quería. Estábamos allí todas las noches", explicó el exfutbolista, que también recordó que el club era conocedor de aquella situación.

Paim describió además a Cristiano como un joven completamente obsesionado con mejorar. Mientras otros niños disfrutaban del tiempo libre, él ya mostraba una disciplina poco habitual para su edad y una determinación que acabaría convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad.

Sin embargo, las dificultades que vivió durante aquellos años no comenzaron en Lisboa. Cristiano Ronaldo nació en un hogar humilde de Funchal, donde era el menor de cuatro hermanos.

Su madre, María Dolores dos Santos Aveiro, trabajaba como cocinera y también realizaba labores de limpieza para contribuir a la economía familiar, mientras que su padre, José Dinis Aveiro, era jardinero municipal y ejercía como utillero de un club de fútbol local. La vivienda era pequeña y todos los hermanos compartían habitación.

Aquella infancia con recursos muy limitados moldeó buena parte de su personalidad. El propio Cristiano ha explicado en numerosas ocasiones que esas experiencias le enseñaron a valorar el esfuerzo, el sacrificio y las oportunidades que fue encontrando a lo largo de su carrera.

Su etapa en Lisboa tampoco estuvo exenta de otros problemas. Al poco de llegar sufrió burlas por su marcado acento de Madeira, lo que dificultó todavía más su integración en el colegio y provocó frecuentes enfrentamientos con otros alumnos.

A los 15 años apareció un nuevo obstáculo cuando los médicos le detectaron una taquicardia que hacía que su corazón latiera demasiado rápido incluso en reposo. La enfermedad amenazó con poner fin a su prometedora carrera deportiva antes siquiera de despegar.

Finalmente fue sometido a una intervención mediante láser para corregir la afección y, tras recuperarse en pocos días, pudo volver a entrenar con normalidad.

Con el paso del tiempo, aquel niño que dependía de las sobras de un local de comida rápida para cenar terminó convirtiéndose en uno de los deportistas más exitosos y admirados del mundo. Según las estimaciones de Forbes, ha llegado a situarse entre los atletas mejor pagados del planeta gracias a sus contratos deportivos, patrocinios y negocios.

Sin embargo, entre todos los logros que ha acumulado a lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo sigue recordando con especial emoción el gesto de aquellas trabajadoras anónimas.

Para él, no fueron unas simples hamburguesas, sino una ayuda decisiva en uno de los momentos más difíciles de su vida y un ejemplo de cómo un pequeño acto de generosidad puede cambiar el futuro de una persona.