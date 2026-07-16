Lucía, una madrileña en una aldea gallega de 9 vecinos: "La compra del mes me cuesta solo 50 euros"

Cada vez son más los jóvenes que cambian de vida y que toman la decisión de alejarse de las grandes urbes de nuestro país para desplazarse a pueblos que pertenecen a la España vaciada, un fenómeno de despoblación rural que afecta a cientos de municipios de nuestro país.

Existen diferentes motivos que pueden llevar a que los jóvenes opten por dar un giro radical a su vida en la ciudad, ya que, mientras que hay quienes lo hacen para buscar la paz y tranquilidad de las zonas rurales, otros se ven obligados ante la compleja situación del mercado inmobiliario en España, con alquileres y precios de venta cada vez más altos.

En este sentido, una joven llamada Lucía contó su experiencia en el canal de YouTube de Hylux Aventura, en un vídeo en el que la joven de 27 años ha dado los motivos que le llevaron a cambiar Madrid por una aldea gallega de 9 vecinos.

Un gran ahorro mensual

La joven madrileña ha vivido un gran cambio tras pasar de vivir en la capital de España a Galicia, donde reside en una aldea en la que está restaurando una casa centenaria por su cuenta. A pesar de ello, consigue un gran ahorro mensual.

Lucía explica que en lo que más gasta cada mes es en sus animales, en los que invierte unos 150 euros al mes. Sin embargo, para ella, "la compra del mes ronda los 50 euros", explicando que entre el huerto y la recolección apenas gasta dinero.

Su objetivo es el de ampliar el huerto todo lo posible y así no depender de compras externas, comprando tan solo productos básicos como el arroz o el aceite. La joven tiene claro que vivir en un pueblo es muy barato si uno tiene sus propios animales y un huerto del que obtener alimentos.

Un cambio de vida

Lucía ha explicado cómo ha sido pasar de una vida estresante en la ciudad a disfrutar de la tranquilidad que ofrece vivir en el campo. Uno de los factores que le motivaron a dar este cambio radical en su vida fue su pasión por la naturaleza, aunque también lo hicieron sus estudios, que están relacionados con la agricultura sostenible.

Convencida de lo que hacía, optó por dejar a un lado la inseguridad, el ruido y la precariedad de una vida en una gran ciudad como Madrid para optar por una vida mucho más tranquila en el campo gallego, más aún teniendo en cuenta que es una aldea de menos de una decena de habitantes.

Una vez que llegó a este pueblo, rápidamente lo sintió como si fuese su hogar. "Fue llegar aquí y sentir un pálpito, de decir, aquí me quedo, esta es mi casa", confiesa en el vídeo, al mismo tiempo que asegura que quería contribuir a hacer frente a la despoblación de los pueblos españoles.

En cuanto a la financiación para la reforma de su vivienda, la joven asegura que ha invertido algo de dinero que pudo acumular con su prestación por desempleo. Además, solicitará una ayuda de incorporación ganadera para poder subvencionar su proyecto para criar vacas en su parcela de terreno.

La España vaciada

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España viven 49,6 millones de personas, una población que aumenta en la gran mayoría de las comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

A pesar de que el número de habitantes no deja de aumentar, la despoblación de las zonas rurales es un problema que afecta a miles de municipios en España, donde el éxodo rural de los jóvenes no ha hecho más que acentuar esta tendencia, que sufren los pueblos más pequeños.

Cada vez son más los jóvenes que deciden irse de los pueblos para buscar oportunidades en la ciudad, poniendo en riesgo muchos municipios en los que se dan diferentes circunstancias que les afectan muy negativamente.

La baja natalidad, con pueblos en los que no nace ningún bebé en todo un año, junto a la salida de miles de jóvenes en la búsqueda de mejores oportunidades y las dificultades existentes para acceder a servicios de calidad, afecta a miles de localidades del país.

En más de la mitad de los municipios españoles (53,9%), la población ha aumentado o se mantuvo durante el año 2024, pero desde entonces el país sigue siendo muy desigual. De hecho, de los 8.132 municipios que hay en España, en 4.975 viven menos de 1.000 personas.

Mientras el 40,9% habitaba municipios mayores de 100.000 habitantes a fecha de 1 de enero de 2025, apenas un 2,5% lo hacía en municipios de hasta 1.000 habitantes, cuya población además está más envejecida.

A pesar de esta situación, la situación del mercado inmobiliario en España está empujando a muchas personas a replantearse su vida y buscar una vivienda en esos pequeños pueblos en los que se puede disfrutar de una calidad de vida superior gracias a un coste de vivienda muy inferior.

Además, en la España vaciada se puede vivir en un entorno natural, en el que desconectarse del estrés urbano y en el que, por lo general, existe una gran seguridad ciudadana. Además, existen subvenciones, ventajas fiscales y ayudas directas para la repoblación de las que es posible aprovecharse al dar este giro radical en la vida.