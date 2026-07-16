Los chefs españoles coinciden: "El pescado no queda jugoso solo con aceite; la clave está en cómo lo marcas en la plancha"

Consumir pescado es altamente recomendable por sus grandes beneficios para nuestra salud, pero muchas personas no lo comen tanto como deberían por miedo a estropearlo cuando se cocina, al tratarse de un alimento más complejo que otros, como la carne.

Sin embargo, con tan solo seguir las recomendaciones de los grandes chefs, podemos conocer pequeños trucos que ayudan a conseguir los mejores resultados sin esfuerzo. En este sentido, los chefs coinciden al tener claro el truco necesario para conseguir un pescado jugoso.

En este sentido, el conocido chef Alfredo Vozmediano (@avozmchef) ha explicado con detalle la forma en la que se debe cocinar este alimento para que mantenga todo su sabor y se mantenga jugoso.

El experto coincide con otros grandes chefs a la hora de explicar que el truco para que el pescado quede jugoso radica en cómo se marca en la plancha.

Pescado a la plancha jugoso

Vozmediano explica que uno de los principales fallos que se cometen a la hora de cocinar pescado es precisamente el exceso de cocción, provocando que se acabe por dejarlo seco, duro y sin sabor.

Para evitarlo, los chefs proponen una sencilla técnica que es asequible para todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades a la hora de cocinar pescado a la plancha, una de las mejores formas de consumirlo para proteger la salud cardiovascular y mantener un peso saludable.

Este truco comienza añadiendo la sal de una forma distinta a la habitual, ya que en este caso no se sala directamente el pescado, sino que hay que introducir los lomos en una salmuera por espacio de 10 minutos.

Para hacerlo, simplemente se debe mezclar un litro de agua con 100 gramos de sal de cocina hasta que esta se disuelva, para seguidamente sumergir el pescado en la mezcla. Con este simple gesto se consigue un interior más jugoso al mismo tiempo que se sazona.

Una vez que pasan esos diez minutos, se debe secar muy bien antes de llevarlo a la plancha o la sartén para conseguir el resultado deseado.

Marcar el pescado

Uno de los puntos en los que más inciden los grandes chefs españoles con respecto a la preparación del pescado es marcarlo controlando en todo momento la temperatura. La recomendación general pasa por marcarlo a fuego suave, permitiendo que el calor penetre poco a poco.

Al hacerlo de esta manera, se consigue que se mantenga mejor su textura, al mismo tiempo que se consigue evitar la pérdida de humedad. No obstante, hay que tener en cuenta que, como sucede con la carne, no a todo el mundo le gusta el pescado en el mismo punto.

Es por esta razón por la que hay que tener en cuenta las diferentes temperaturas que marcarán el punto del pescado:

35 ºC: se consigue una carne muy jugosa y tersa, con un sabor más pronunciado y un aspecto muy apetecible.

se consigue una carne muy jugosa y tersa, con un sabor más pronunciado y un aspecto muy apetecible. 40 ºC: en este caso, el pescado está totalmente cocido, perdiendo ese tono rosado del punto anterior, pero manteniendo una gran jugosidad, aunque con la textura más blanda.

en este caso, el pescado está totalmente cocido, perdiendo ese tono rosado del punto anterior, pero manteniendo una gran jugosidad, aunque con la textura más blanda. 45 ºC: al cocinarla a esta temperatura, la carne se deshace más fácilmente, con apenas presionarla ligeramente, pero a pesar de ello mantiene su jugosidad. Debería dejarse esta temperatura para pescados cocinados enteros al horno.

al cocinarla a esta temperatura, la carne se deshace más fácilmente, con apenas presionarla ligeramente, pero a pesar de ello mantiene su jugosidad. Debería dejarse esta temperatura para pescados cocinados enteros al horno. 50-55 ºC: a partir de esa temperatura, el pescado va perdiendo cualidades, por lo que pasaría a tener una textura mucho más seca y perdería gran parte de su sabor.

Otros consejos

Más allá de la temperatura y de usar la sal de una forma distinta a la habitual para conseguir un resultado más jugoso, hay algunas otras recomendaciones importantes a tener en cuenta para conseguir el mejor resultado final.

Uno de ellos tiene que ver con la piel, un elemento imprescindible de cualquier pescado. Siempre que se quiera cocinar bien, es necesario dejarla durante la preparación de este alimento.

La carne del pescado es muy delicada, por lo que, si se quita la piel, puede hacer que acabe deshaciéndose por el calor. En cambio, al mantener la piel, es posible asegurarse de que esto no suceda, lo que resultará en un plato mucho más sabroso.

Como no puede ser de otra manera, la calidad del pescado es fundamental para conseguir el mejor resultado final, ya que de ello dependerá en gran parte su sabor. Es importante que esté lo más fresco posible y, dado el caso de que sea congelado, buscar siempre que tenga la mejor calidad posible. Es un factor clave para obtener los mejores resultados en la cocina.

Una de las maneras más comunes de cocinar el pescado es empanándolo, y para conseguir un toque de sabor extra y conseguir que se cocine antes, se puede agregar un buen chorrito de limón.

En ese caso se unta el pescado en el limón antes de rebozarlo, en lo que es una muy buena opción para todos los amantes de este cítrico, que así podrán disfrutar de un pescado aromatizado que agradecerán llevarse a la boca.

Finalmente, recordar que el pescado crudo es una de las tendencias de los últimos años, pudiendo prepararlo en un tartar o sushi. Para comerlo crudo, debe estar previamente congelado, y para conseguir que quede bien fino y cortado perfectamente, se hace antes de que descongele del todo, de manera que no se deshaga en el proceso.