Carolina, albañila, sobre la falta de mujeres en la construcción: "Una peluquera gana 1.000 € y aquí haces 100 € al día"

Hay determinados sectores en los que las mujeres siguen siendo una minoría, como sucede en el de la construcción, donde, según datos del Observatorio Industrial de la Construcción, apenas representan un 11,2% de la fuerza laboral del mismo.

Este hecho deja clara la falta de mujeres en esta profesión, que sigue siendo ampliamente dominada por hombres. Es precisamente por ello por lo que la presencia de cada mujer no pasa desapercibida.

Esto es precisamente lo que le sucede a Carolina, una albañila que se dedicaba al mundo de la informática, pero que decidió cambiar de rumbo profesional y comenzar a convertirse en una profesional de la construcción. Ella misma ha explicado cómo es ahora su vida en su cuenta de TikTok @Ellaconstruye.

A través de su perfil en la red social ha explicado cómo dedicarse a la construcción es una opción interesante para las mujeres, y es que explica que "una peluquera puede ganar 1.000 euros al mes, mientras que alicatando puedes ganar 100 euros al día".

Las mujeres en el sector de la construcción

El sector de la construcción atraviesa un momento complicado, al tratarse de una profesión que ha sufrido un gran envejecimiento. La falta de relevo generacional está haciendo mella y un 55% de los obreros profesionales son mayores de 45 años.

Se trata de un sector laboral que no acaba de atraer a los jóvenes, que tienen un mayor distanciamiento y falta de interés por trabajar en este ámbito. Pese a ello, mujeres como Carolina tratan de aprovechar la oportunidad para acceder a un sector tradicionalmente vinculado a los hombres.

La propia albañila explica en su vídeo que las mujeres suelen optar por trabajos tradicionalmente femeninos como enfermería, estética o peluquería, entre otros, lo que hace que se estén perdiendo otras oportunidades en las que desarrollarse profesionalmente.

Ella misma ha querido dejar claro que en la construcción, sobre todo en zonas costeras, "se paga muy bien" y que las mujeres no tienen limitaciones para poder acceder a esos empleos. De hecho, ella decidió abandonar su trabajo en el terreno de la informática para optar por la construcción.

"Llevo 16 años en la misma empresa y 23 años dedicada a este sector. Pero a nivel personal, como hobby, he hecho muchas reformas. Me he inscrito en un curso para formarme en toda la parte técnica y poder desarrollar esta actividad de forma profesional", explicaba en su vídeo.

Anima a otras mujeres a seguir sus pasos

Más allá de explicar su propia experiencia, Carolina animó a otras mujeres a que sigan sus pasos y abran su mente para llegar al sector de la construcción, a pesar de los estigmas sociales que puede haber al respecto.

En su publicación, asegura que es imprescindible que desde el mundo femenino "veamos la construcción como una posibilidad laboral real", a pesar de que tradicionalmente ha estado más ligada al género masculino.

También ha tenido palabras para quienes consideran que es una profesión que no es apta para mujeres, destacando que actualmente existen herramientas que facilitan las tareas más duras, además de que "no tenemos limitaciones físicas que nos impidan hacerlo".

Carolina aprovechó la oportunidad para pedir tanto a hombres como a mujeres que aprendan a hacer el trabajo correctamente, ya que hay muchas cosas que no se aplican bien. Ella es una fiel defensora de formarse más, especialmente las mujeres, que "debemos integrarnos plenamente en el mundo laboral de la construcción".

Falta de relevo generacional en la construcción

El sector de la construcción en España atraviesa un momento delicado, ya que tiene por delante uno de los mayores desafíos de las últimas décadas. La falta de relevo generacional comienza a ser un problema, y lo será aún más si tenemos en cuenta que a lo largo de la próxima década más del 22% de los trabajadores actuales alcanzará la edad de jubilación.

El problema no solo viene dado por el envejecimiento de las plantillas, sino por la dificultad para poder atraer nuevos perfiles técnicos, formar especialistas y competir con otros sectores laborales que actualmente resultan más atractivos para los jóvenes.

El verdadero problema que denuncian muchos agentes del sector tiene que ver con la falta de profesionales cualificados y la pérdida de capacidad del sector para generar talento propio.

La transformación profunda que ha vivido el mercado laboral español a lo largo de las últimas décadas es el culpable de esta situación, con la aparición de nuevas profesiones y nuevas expectativas laborales, que se suman a una digitalización que ha cambiado por completo la forma de trabajar.

La construcción ha quedado rezagada frente a aquellos sectores que ofrecen mejores perspectivas laborales y menor exigencia física. Durante mucho tiempo, la construcción era concebida como una salida laboral, con poca necesidad de formación y tareas repetitivas.

Ahora, los trabajadores comparan entre distintas opciones y se encuentran con alternativas que son menos duras y que ofrecen condiciones similares de trabajo. Un dato preocupante es que, de los más de 1,5 millones de ocupados en el sector, solo un 10,8% tiene menos de 30 años.

La mayor parte de la plantilla se concentra entre los 30 y los 54 años, mientras que cientos de miles de trabajadores superan los 55 años, un envejecimiento que hace peligrar una profesión imprescindible. Por ello, las construcciones instan a tomar medidas para solucionar la falta de relevo generacional.