Los abogados coinciden: "Quienes hayan tenido hijos tienen hasta 270 días de cotización para mejorar su jubilación"

Tener un hijo cambia por completo la vida de cualquier familia en España. Sin embargo, en la práctica, este es un cambio que sigue teniendo un mayor impacto en la trayectoria profesional de muchas más mujeres.

Y es que, según datos del Gobierno de España, hasta el 40 % de las madres deja de trabajar temporalmente para cuidar de sus hijos.

Una decisión que no solo afecta a sus ingresos en ese momento, sino también a su futura jubilación. De hecho, las excedencias, las reducciones de jornada o los periodos sin cotizar hacen que muchas mujeres lleguen al final de su vida laboral con carreras de cotización más cortas.

Precisamente para compensar, al menos en parte, ese efecto, la Seguridad Social contempla diferentes mecanismos que permiten reconocer días de cotización aunque durante ese tiempo no se haya trabajado.

Uno de los más importantes, y también de los más desconocidos para muchas familias, permite que las madres puedan llegar a sumar hasta 396 días de cotización por cada hijo cuando se cumplen determinados requisitos. Una medida que puede resultar clave de cara al cálculo de la futura pensión.

El abogado Ignacio Solsona explica, a través de su canal Laboroteca, que estos días adicionales "no tienen un contenido económico, es decir, no se cotiza por una cuantía económica, pero sí que se tiene en cuenta a efectos de tiempo cotizado".

Una cuestión sobre la que también ha profundizado el abogado Miguel Benito Barrionuevo en uno de sus vídeos, donde detalla cómo funciona este reconocimiento y quién puede solicitarlo.

Hasta 270 días por cada hijo

El experto recuerda que esta medida está regulada en el artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social y busca compensar las interrupciones laborales provocadas por el cuidado de los hijos durante sus primeros años de vida.

"Sabías que puedes conseguir hasta 5 años de cotizaciones extra si has cuidado de tus hijos cuando eran pequeños?", comienza el abogado. Según explica, la norma tiene en cuenta el periodo comprendido entre el embarazo y los seis primeros años del menor.

#seguridadsocial #cotizacion #prestaciones #empleadoinformado #derechoslaborales #leyes #asesorialegal #padres #madres #abogado #abogadoespaña #fyp ♬ sonido original - Empleado Informado @empleado_informado ¿Sabías que puedes sumar días de cotización aunque no hayas trabajado? Te lo cuento rápido. El artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social dice que: 📅 Desde 9 meses antes del nacimiento de tu hijo hasta que el menor cumple 6 años, si en ese tiempo tienes brechas de cotización (porque te despidieron, pediste una excedencia o por otros motivos), puedes pedir que ese periodo cuente como cotizado a efectos de jubilación. 🔹 Padre → hasta 270 días de cotización ficticia por cada hijo. 🔹 Madre → los 270 días anteriores + 112 días extra por el parto. 💡 Importante: para poder sumar estos días a tu jubilación, debes tener al menos 15 años cotizados en total. ¿Conocías este derecho? #jubilacion

Si durante ese tiempo alguno de los progenitores dejó de cotizar por motivos relacionados con el cuidado del hijo (por ejemplo, tras una excedencia o un despido), puede solicitar que parte de ese periodo se considere cotizado a efectos de la jubilación.

"Este artículo expone que hay un periodo que va desde 9 meses antes de que nazca tu hijo y cuando la mujer se queda embarazada, hasta que cumple 6 años el menor. Si en ese periodo el padre o la madre tienen brechas de cotización. Es decir, un periodo en el que no han cotizado porque estaban cuidando de sus hijos. Podrán solicitar que todo ese periodo conste cotizado a efectos de jubilación", advierte.

Cómo se alcanzan los 382 días

La Seguridad Social puede reconocer hasta 270 días de cotización por cada hijo para compensar esos periodos en los que el padre o la madre dejaron de cotizar por su cuidado.

En el caso de las mujeres, además, existe otra medida específica. El artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social reconoce 112 días cotizados por cada parto, una cotización ficticia que sí cuenta para alcanzar el periodo mínimo necesario para acceder a la jubilación.

Además, este beneficio solo puede reconocerse a uno de los dos progenitores y, si ambos cumplen los requisitos, la normativa da prioridad a la madre en caso de discrepancia. "Por cada hijo que tengas si eres el padre, te van a sumar un máximo de 270 días de cotización ficticia y si eres la madre, además de esos 270 días, te pueden sumar 112 días extra por el parto", detalla.

La combinación de ambas medidas permite que, en determinados casos, las madres puedan llegar a sumar hasta 382 días de cotización por cada hijo, una ayuda pensada para reducir el impacto que la maternidad puede tener sobre su carrera laboral.

Otro complemento que aumenta la pensión

Los días cotizados no son el único apoyo previsto por la Seguridad Social. Existe además el complemento para la reducción de la brecha de género, una ayuda económica que busca compensar el perjuicio que el nacimiento y el cuidado de los hijos puede haber tenido sobre la pensión de uno de los progenitores.

Sobre esta ayuda, el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, destaca en uno de sus vídeos que: "Todos los pensionistas que han tenido hijos y cuya pensión se ha generado a partir de 2016 tienen derecho a un complemento económico por sus hijos".

El funcionario añade que este importe "se reconoce al margen del tope máximo de pensión", por lo que se suma directamente a la cuantía que corresponda percibir.

Actualmente, este complemento asciende a 36,90 euros al mes por cada hijo y puede solicitarlo tanto el padre como la madre, aunque solo se reconoce a uno de ellos, normalmente a quien vaya a percibir la pensión de menos importe.