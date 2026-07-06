Andrea, profesora española en Finlandia: "Aquí no hay crisis de vivienda, ganamos 3.200 € y un piso en el centro cuesta 700"

Mientras en España miles de docentes denuncian la dificultad para acceder a una vivienda asequible, la temporalidad laboral o la falta de recursos en las aulas, Finlandia ha lanzado una ofensiva para captar profesorado extranjero y cubrir una creciente escasez de maestros.

La ciudad de Helsinki, en colaboración con la red europea de empleo EURES, ha puesto en marcha un programa de contratación dirigido especialmente a docentes de Educación Infantil españoles.

El objetivo es responder a una necesidad que preocupa a las autoridades finlandesas como es la falta de profesionales cualificados en un sistema educativo considerado uno de los más prestigiosos del mundo.

Las previsiones apuntan a que la capital finlandesa podría necesitar miles de nuevos docentes durante los próximos años, dando una oportunidad laboral única a los profesionales del sector.

Ante este escenario, el país nórdico ofrece unas condiciones laborales que han despertado el interés de numerosos profesionales españoles que buscan una mejor conciliación, estabilidad y calidad de vida.

Una lección a España

Uno de los principales atractivos del programa que ofrece Finlandia es la estabilidad laboral. Los candidatos seleccionados acceden a contratos indefinidos desde el inicio, una situación poco habitual para muchos profesionales jóvenes que comienzan su carrera docente en España.

Los salarios rondan los 3.200 euros brutos mensuales, una cifra que puede traducirse en unos ingresos netos de entre 2.200 y 2.400 euros, dependiendo de la experiencia profesional y de las circunstancias personales de cada trabajador.

A estas condiciones se suman beneficios adicionales, como ayudas para actividades culturales, deportivas y de ocio, además de subvenciones destinadas a facilitar las comidas fuera del hogar.

Sin embargo, el aspecto que más llama la atención de quienes conocen el programa es el acceso a la vivienda. Helsinki cuenta con una amplia red de vivienda pública y el Ayuntamiento es uno de los mayores propietarios inmobiliarios de la ciudad, lo que le permite ofrecer alquileres a precios más contenidos que los que actualmente se registran en muchas capitales europeas.

Marius Knight, portavoz del programa de captación de docentes, resumía esta realidad con una comparación que muchos españoles entienden perfectamente: "Aquí no hay una crisis de vivienda como en Madrid, Dublín o Ámsterdam. Un estudio en el centro para un maestro joven cuesta 700 u 800 euros".

Aulas con menos alumnos

Pero las ventajas no terminan fuera de la escuela. Las docentes españolas que ya trabajan en Finlandia destacan que el cambio más importante se produce dentro de las propias aulas.

Mirari, una maestra bilbaína de 26 años que se trasladó a Helsinki este año, explica que la organización de los centros educativos es muy distinta a la que conocía en España.

"En todas las clases de la escuela pública en la que trabajo hay 14 niños con tres docentes", señala. Esta menor ratio permite una atención más personalizada y facilita que los profesores puedan responder a las necesidades específicas de cada alumno.

Además, cuando un niño requiere apoyo adicional, el sistema incorpora rápidamente más profesionales al aula para reforzar la atención educativa.

Ella misma describe así su experiencia diaria: "Parte del día somos cinco en clase y así, obviamente, la atención que reciben los niños es de más calidad y muchísimo más individualizada que en España".

La diferencia resulta especialmente relevante en una etapa tan sensible como la Educación Infantil, donde el acompañamiento individualizado juega un papel fundamental en el desarrollo de los menores.

Naturaleza, juego y acompañamiento

Otro de los aspectos más valorados por las docentes españolas es la filosofía educativa finlandesa. El aprendizaje basado en el juego, el contacto con la naturaleza y el respeto a los ritmos de cada niño forman parte de la esencia de un modelo que lleva años siendo objeto de estudio en todo el mundo.

Andrea, otra profesora española que trabaja en Finlandia y comparte su experiencia en redes sociales, resume así lo que más le gusta de su nueva etapa profesional: "Lo mejor es trabajar en uno de los mejores sistemas educativos del mundo con ratios bajas, enseñar a través de la naturaleza y un aprendizaje basado en el juego".

Además de las condiciones laborales, las autoridades finlandesas intentan facilitar al máximo el proceso de integración de los nuevos trabajadores. El programa ofrece ayuda para gestionar trámites administrativos, abrir cuentas bancarias, contratar suministros o encontrar alojamiento.

También se presta especial atención al aprendizaje del idioma. Aunque para acceder a las ofertas suele exigirse un buen nivel de inglés, el Ayuntamiento financia cursos intensivos de finés antes de la llegada al país y mantiene la formación lingüística una vez que los docentes comienzan a trabajar.

El clima y la barrera idiomática siguen siendo los principales desafíos para quienes deciden dar el paso. Sin embargo, muchas de las profesionales que ya viven allí coinciden en que la experiencia compensa.

Mirari destaca especialmente la relación que los niños mantienen con el entorno natural: "Me gusta que salen mucho. Hacen por lo menos una excursión a la semana, aunque llueva o nieve, simplemente por salir, ver el entorno y despejarse".

Una filosofía educativa que, unida a la estabilidad laboral, los salarios competitivos y una vivienda más accesible, está convirtiendo a Finlandia en uno de los destinos más atractivos para las maestras españolas que buscan desarrollar su carrera profesional en el extranjero.