Los veterinarios coinciden: los gatos necesitan tener su comida y su agua en habitaciones separadas

La discusión sobre si eres más de perros o de gatos es algo que, en algún momento, has tenido —o incluso provocado— casi sin darte cuenta. Es un debate cotidiano, muy parecido al de la tortilla con o sin cebolla, donde cada uno defiende su postura con convicción. Sin embargo, cuando hablamos de mascotas, la elección no solo responde al gusto, sino también a cómo es nuestro día a día.

Mientras los perros suelen encajar mejor con rutinas activas y demandan más atención constante, los gatos se perciben como compañeros más independientes. Ellos organizan su propio espacio, juegan solos y mantienen una higiene impecable sin apenas intervención humana, lo que ha contribuido a esa idea de que son fáciles de cuidar.

Aun así, cualquiera que conviva con un gato sabe que esa independencia tiene matices. Sus rutinas están llenas de pequeños rituales y preferencias muy marcadas que, si no se respetan, pueden afectar a su bienestar. Una de las más desconocidas —y a la vez más importantes— es la necesidad de separar la comida y el agua.

Una cuestión de instinto y salud

Lejos de ser una manía sin fundamento, la recomendación de mantener separados el cuenco de comida y el de agua tiene una base biológica muy clara.

Los veterinarios coinciden en que los gatos domésticos conservan muchos comportamientos de sus ancestros salvajes, y uno de ellos es evitar beber agua cerca de sus presas.

En la naturaleza, esta conducta tenía un objetivo muy concreto: prevenir la contaminación del agua con restos de alimento o bacterias.

Aunque hoy vivan en pisos y tengan acceso a comida segura, ese instinto sigue presente. Por eso, cuando colocamos ambos recipientes juntos, muchos gatos beben menos de lo que deberían.

Esta reducción en la ingesta de agua no es un detalle menor. La hidratación es clave para prevenir problemas urinarios y renales, dos de las afecciones más comunes en felinos domésticos.

De ahí que algo tan sencillo como reorganizar su espacio pueda tener un impacto directo en su salud a largo plazo.

Dos gatos oliendo su comida.

Además, muchos cuidadores interpretan erróneamente que su gato "no es de beber mucho", cuando en realidad lo que ocurre es que no se siente cómodo haciéndolo en esas condiciones.

Al separar los recipientes, es habitual observar cómo aumenta de forma natural la frecuencia con la que se acerca al agua.

Cómo organizar correctamente su espacio en casa

Para adaptar el entorno a sus necesidades, no basta con mover ligeramente los platos. La distancia juega un papel importante, y los expertos recomiendan que haya al menos entre un metro y medioy dos metros de separación. Si el espacio lo permite, colocarlos en habitaciones distintas puede ser incluso más eficaz.

También conviene prestar atención a otros elementos del entorno. El arenero, por ejemplo, debe estar completamente alejado tanto de la comida como del agua.

Los gatos son extremadamente sensibles a los olores, y la proximidad puede generar rechazo tanto a comer como a beber.

Otro factor que marca la diferencia es el tipo de agua que se les ofrece. A muchos gatos les resulta más atractiva el agua en movimiento, ya que instintivamente la perciben como más limpia.

Por eso, las fuentes pueden convertirse en una buena inversión, especialmente en hogares donde cuesta que el animal se hidrate lo suficiente.

La ubicación de los cuencos también influye en su sensación de seguridad. Colocarlos en esquinas o pegados a la pared puede hacer que el gato se sienta vulnerable mientras come o bebe, al no poder controlar lo que ocurre a su alrededor.

Buscar espacios abiertos y tranquilos favorece que se relaje y mantenga sus rutinas con normalidad.

Por último, el material de los recipientes es más relevante de lo que parece. Los cuencos de cerámica o acero inoxidable son los más recomendables, ya que no absorben olores ni liberan sustancias que puedan resultar molestas o incluso provocar reacciones en la piel.