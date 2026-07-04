España cambia las normas: el Gobierno subirá el IVA de los pisos turísticos y prorrogará 2 años los contratos de alquiler

El acceso a la vivienda en España sigue siendo uno de los principales retos para miles de familias. Y es que, ante la escalada de los precios del alquiler y la escasez de oferta en muchas ciudades, el Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas con el que pretende dar mayor estabilidad a los inquilinos y favorecer que más viviendas regresen al mercado residencial.

Las iniciativas se incluirán en un real decreto-ley cuya aprobación está prevista para el mes de julio. Un plan que incorpora cambios que afectan tanto a propietarios como a inquilinos y también introduce novedades para el alquiler turístico, uno de los modelos que más ha crecido en los últimos años.

Según explicó la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el objetivo es impulsar un texto con medidas que permitan abordar el problema de la vivienda "de forma integral" y que recoja propuestas respaldadas por distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura.

Vuelven las prórrogas extraordinarias

Una de las medidas más destacadas consiste en recuperar la posibilidad de ampliar determinados contratos de alquiler de vivienda habitual hasta dos años adicionales.

Esta fórmula ya estuvo vigente durante este año, aunque dejó de aplicarse después de que el decreto que la incluía no superara la convalidación parlamentaria.

La intención del Ejecutivo es volver a ofrecer esa prórroga extraordinaria para aquellos contratos que cumplan los requisitos que finalmente establezca el nuevo texto legal.

Ventajas fiscales para quienes bajen el alquiler

El paquete también contempla modificaciones en la fiscalidad de los propietarios que alquilan sus viviendas como residencia habitual.

La idea pasa por reforzar los incentivos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos arrendadores que rebajen el precio del alquiler respecto a contratos anteriores.

Actualmente, la Ley por el Derecho a la Vivienda ya contempla reducciones fiscales que pueden oscilar entre el 50% y el 90 % en determinados supuestos, especialmente cuando la vivienda se encuentra en una zona declarada tensionada.

Ahora será el futuro decreto el que determine si esas bonificaciones se amplían, se flexibilizan o se incorporan nuevos porcentajes para incentivar alquileres más asequibles.

El IVA de los pisos turísticos pasará al 21 %

Otra de las novedades más relevantes afectará al alquiler turístico.

El Gobierno pretende elevar hasta el 21 % el IVA aplicable a este tipo de alojamientos cuando desarrollen una actividad económica, una medida con la que busca equiparar su tributación a la de otros servicios y reducir el atractivo de este modelo frente al alquiler residencial.

Hasta ahora, el alquiler de viviendas se encuentra, con carácter general, exento de IVA. Sin embargo, cuando la actividad incorpora determinados servicios propios de la hostelería, tributa al tipo reducido del 10 %.

Con este cambio, el Ejecutivo pretende endurecer la fiscalidad de los pisos turísticos e incentivar que parte de esa oferta vuelva al mercado del alquiler de larga duración.

También habrá cambios en los alquileres temporales

El primer bloque de medidas también incluirá actuaciones dirigidas a regular con mayor detalle los alquileres de temporada y el alquiler por habitaciones, dos modalidades cuyo uso ha aumentado notablemente en los últimos años.

Además, se reforzará la obligación de formalizar los contratos por escrito y se introducirán medidas destinadas a combatir posibles situaciones de fraude dentro del mercado del alquiler.

Más oferta de vivienda asequible

El segundo bloque del plan estará orientado a incrementar el número de viviendas disponibles a precios asequibles.

Para ello, el Gobierno plantea simplificar determinados procedimientos administrativos que actualmente ralentizan la puesta en el mercado de nuevas promociones o la rehabilitación de inmuebles.

No obstante, buena parte de estas actuaciones requerirán la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos, ya que muchas de las competencias relacionadas con vivienda, urbanismo y licencias dependen de las administraciones territoriales.

Cuándo entrarán en vigor

Por el momento, ninguno de estos cambios resulta todavía aplicable.

El Ejecutivo prevé aprobar el paquete mediante un real decreto-ley durante el mes de julio. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el texto deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y posteriormente ser convalidado por el Congreso de los Diputados para que las medidas entren definitivamente en vigor.

Hasta entonces, tanto propietarios como inquilinos deberán esperar a conocer la redacción definitiva de la norma, ya que algunos aspectos concretos, como el alcance de los incentivos fiscales o los requisitos para acceder a las prórrogas extraordinarias, todavía están pendientes de concretarse.