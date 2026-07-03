Ya es oficial: todos los jóvenes sin estudios ni empleo de la Comunidad de Madrid podrán recibir 2.800 euros en ayudas

Cada año, miles de jóvenes en España abandonan sus estudios antes de obtener una titulación que les permita acceder con más facilidad al mercado laboral. Aunque la situación ha mejorado en los últimos años, el abandono educativo temprano todavía afecta al 12,8% de los jóvenes de entre 18 y 24 años, según los últimos datos del Ministerio de Educación.

Detrás de estas cifras hay miles de jóvenes que ven reducidas sus oportunidades laborales por no contar con una titulación. La falta de formación suele traducirse en mayores dificultades para encontrar empleo, así como en una mayor exposición a la temporalidad y la precariedad.

Con el objetivo de revertir esta situación, la Comunidad de Madrid ha vuelto a activar el Programa Segunda Oportunidad, una línea de ayudas dirigida a jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan. La medida, dotada con 15 millones de euros, pretende facilitar que miles de madrileños retomen sus estudios durante el curso 2026-2027 con apoyo económico.

Hasta 2.800 euros para volver a estudiar

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para solicitar las becas del Programa Segunda Oportunidad, unas ayudas dirigidas específicamente a jóvenes que ni estudian ni trabajan y que desean retomar su formación académica o profesional.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 8 de julio y permitirá acceder a una ayuda económica que puede alcanzar los 2.800 euros por estudiante.

Aunque la cuantía máxima asciende a esa cantidad, el dinero no se abonará en un único pago y la ayuda se distribuirá a lo largo del curso académico en diez mensualidades, lo que supone una asignación aproximada de 280 euros al mes.

El objetivo es contribuir a sufragar los costes derivados de la formación elegida y favorecer que los alumnos puedan completar sus estudios.

Para acceder a estas becas es imprescindible cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, los solicitantes no podrán estar trabajando ni cursando estudios en el momento de presentar la solicitud.

Asimismo, deberán residir en la Comunidad de Madrid y figurar inscritos como beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, un requisito esencial para poder optar a la ayuda.

Una vez concedida la beca, los estudiantes tendrán que mantener un compromiso mínimo con la formación. De hecho, el centro educativo deberá acreditar que el alumno asiste al menos al 75% de las horas lectivas previstas. De no cumplirse este requisito, la ayuda podría verse afectada.

Las becas están destinadas a financiar estudios muy concretos, todos ellos orientados a facilitar la reincorporación al sistema educativo o la obtención de una cualificación profesional.

Entre las enseñanzas subvencionables se encuentran los cursos de preparación para obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años, así como los programas de acceso a la Formación Profesional.

También podrán beneficiarse quienes cursen ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior.

Del mismo modo, se incluyen programas profesionales destinados a conseguir certificados de cualificación profesional de nivel 1, especialmente dirigidos a personas que no disponen del título de ESO y que son impartidos por centros privados, ayuntamientos o entidades sin ánimo de lucro.

Otro aspecto importante de esta convocatoria es el sistema de adjudicación. Dado que el presupuesto total asciende a 15 millones de euros y la previsión es llegar a un máximo de 6.600 estudiantes, la Comunidad de Madrid priorizará a aquellos solicitantes cuya unidad familiar presente una menor renta per cápita.

Cómo presentar la solicitud y cuáles son los plazos

El plazo para solicitar estas ayudas se abrió el pasado 18 de junio y permanecerá disponible hasta el 8 de julio de 2026.

Las solicitudes pueden formalizarse preferentemente por vía telemática, a través de la página institucional de la Comunidad de Madrid o mediante la sede electrónica de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

No obstante, quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial también podrán entregar la documentación en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros de la Comunidad de Madrid o en aquellos ayuntamientos adheridos al sistema.

Los especialistas recomiendan no esperar a los últimos días para iniciar el procedimiento. En especial, resulta fundamental comprobar con antelación la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ya que este requisito es indispensable para poder acceder a las ayudas y podría retrasar la presentación de la solicitud si no se gestiona con tiempo.