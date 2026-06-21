Limpia bien las esterillas del gimnasio mediante la técnica de 'La Ordenatriz': ni malos olores, ni bacterias

El deporte forma parte de la rutina de la mayoría de nosotras. La bolsa del gimnasio con tops, mallas, zapatillas y neceser a menudo incluye también bandas elásticas, guantes para coger las pesas.... ¡Y la esterilla!, que no puede faltar en muchas de las disciplinas.

Ya hagas yoga o pilates o simplemente si en el entrenamiento añades rutina de abdominales y estiramientos la vas a necesitar. Suelen estar fabricadas en PVC, elastómero termoplástico o caucho y son bastante resistentes. Pero... también acumulan mucha suciedad.

Las colchonetas se colocan en el suelo, normalmente en espacios donde hay mucho trasiego de gente. Eso hace que se vayan manchando por la parte de abajo. La superior, aunque sea impermeable, está expuesta a la transpiración del cuerpo entre otras cosas.

La esterilla es fundamental en el entrenamiento. iStock

Quizá no lo hayas pensado, pero cada vez que entrenas esa superficie absorbe:

Sudor y grasa corporal : tus manos, pies y espalda dejan aceites naturales y toxinas.

: tus manos, pies y espalda dejan aceites naturales y toxinas. Células muertas : la fricción de la piel desprende micropartículas que se alojan en los poros del material.

: la fricción de la piel desprende micropartículas que se alojan en los poros del material. Cremas y cosméticos : los protectores solares o el maquillaje se transfieren al apoyar la cara.

: los protectores solares o el maquillaje se transfieren al apoyar la cara. Polvo del suelo: al enrollarla, la cara limpia toca la cara que ha estado en el suelo del gimnasio.

Toda esta mezcla de humedad y materia orgánica crea el caldo de cultivo perfecto para que aparezcan bacterias, hongos y ese desagradable olor a rancio o a humedad.

La pregunta de esta semana para 'La Ordenatriz' es sencilla: "¿Cómo limpiar la esterilla?". Y la respuesta es también muy fácil: necesitamos oxígeno activo líquido.

Este tipo de productos se pueden encontrar en cualquier supermercado. ¿Por qué funciona? No es corrosivo como la lejía por ejemplo y actúa por oxidación.

Al entrar en contacto con la materia orgánica (las proteínas del sudor, las bacterias o las células muertas), libera millones de microburbujas de oxígeno.

Estas despegan la suciedad incrustada en los poros de la esterilla y destruyen las paredes celulares de las bacterias y hongos, eliminando el mal olor de raíz sin dañar el color ni la flexibilidad del material.

El paso a paso

Para hacer una limpieza profunda, no necesitas meter en agua la esterilla ni mucho menos. Sigue estos pasos sencillos:

En un barreño mezcla tres partes de agua tibia por una parte de oxígeno activo líquido. Extiende la esterilla en la bañera, la terraza o el suelo de la cocina. Moja una bayeta de microfibra en la solución y ve limpiando la superficie insistiendo en las zonas más sucias. Ve poco a poco, repasando bien para que quede perfecta. Puedes utilizar estropajos o cepillos suaves si el material es lo suficientemente resistente. Luego, simplemente deja secar tu colchoneta, vuelve a enrollarla y lista para usar de nuevo sin malos olores y bacterias.

Recuerda que ir al gimnasio lleva implícito cuidar el material que utilizas para hacer deporte.