Paula Monreal, cocinera: "Las alcachofas congeladas no se mejoran con zumo de limón; se hacen con 2 ajos, huevos y jamón"

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Las alcachofas son uno de esos productos favoritos en muchas cocinas de España. Ya sea en bote, congeladas o frescas, permiten preparar comidas rápidas y saludables con muy pocos ingredientes. Un producto versátil, económico y fácil de preparar, que permite resolver una comida o cena en pocos minutos sin renunciar al sabor.

Precisamente Paula Monreal, una de las creadoras de contenido gastronómico más seguidas en redes sociales, compartía hace unos meses una receta en freidora de aire capaz de resolver cualquier comida o cena en solo 15 minutos. Una receta rápida y sencilla que demuestra cómo convertir unas simples alcachofas en una cena completa con apenas unos pocos ingredientes.

Lo más llamativo es que el secreto de este plato no está en añadir trucos como el del zumo de limón, ni en preparar una salsa complicada. La clave aparece en una combinación súper sencilla: dos dientes de ajo machacados, huevos cocinados en su punto y unos tacos de jamón en crudo añadidos al final.

La propuesta de Paula parte de unas alcachofas congeladas cocinadas directamente en la freidora de aire. Mientras se descongelan, prepara un sencillo aliño con ajo machacado y aceite de oliva virgen extra que será el encargado de aportar buena parte del sabor al plato.

Después de unos minutos de cocción, las alcachofas se impregnan con esta mezcla y vuelven a la freidora de aire para terminar de cocinarse.

Un paso sencillo que permite que el ajo perfume el conjunto sin ocultar el sabor natural de la verdura.

Por un lado, el ajo aporta intensidad y aroma, mientras que el aceite ayuda a distribuir esos sabores de manera uniforme, consiguiendo un resultado mucho más apetecible con muy poco esfuerzo.

El truco para una yema perfecta

Otro de los detalles más curiosos de la receta tiene que ver con los huevos. En lugar de cocinarlos enteros desde el principio, Paula recomienda añadir primero las claras y reservar las yemas para el final.

De esta forma, las claras tienen tiempo suficiente para cuajarse mientras que las yemas conservan una textura mucho más cremosa. Un pequeño truco que marca una gran diferencia cuando se cocina en freidora de aire.

La receta se remata con unos tacos de jamón incorporados en crudo justo antes de servir. El calor residual del plato basta para potenciar su aroma y aportar un contraste salado que combina especialmente bien con las alcachofas y el huevo.

Ingredientes de las alcachofas con jamón Ingredientes de las alcachofas con jamón Alcachofas congeladas, 250 g

Huevos, 2 unidades

Dientes de ajo, 2 unidades

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Tacos de jamón curado, 40 g

Sal al gusto Paso 1 Coloca las alcachofas congeladas en la cesta de la freidora de aire y cocínalas durante 5 minutos a 180 ºC para descongelarlas. Paso 2 Mientras tanto, machaca los dos dientes de ajo en un mortero y mézclalos con una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Paso 3 Saca las alcachofas, añade por encima el majado de ajo y aceite y remueve para que queden bien impregnadas. Paso 4 Vuelve a introducirlas en la freidora de aire y cocina 3 minutos más a 180 ºC. Paso 5 Casca los huevos y separa las claras de las yemas. Coloca las claras sobre las alcachofas y cocina durante 5 minutos a 180 ºC. Paso 6 Añade las yemas por encima, incorpora un chorrito de aceite de oliva y cocina 2 minutos más a la misma temperatura para que queden cremosas. Paso 7 Retira de la freidora de aire, reparte los tacos de jamón por encima y sirve inmediatamente.

Una cena lista en apenas 15 minutos

Lo mejor de esta propuesta es que apenas requiere preparación y puede estar lista en un cuarto de hora. Un plato sencillo, equilibrado y lleno de sabor que demuestra que no hacen falta muchos ingredientes para disfrutar de una buena cena.

Porque sí, las alcachofas seguirán siendo las protagonistas. Pero cuando se combinan con ajo, huevo y jamón, se convierten en una de esas recetas rápidas que merece la pena repetir una y otra vez.