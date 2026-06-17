Las cocineras españolas coinciden: "La tortilla de patata más jugosa no lleva más yemas, carameliza 150 gramos de cebolla"

La tortilla de patata española ocupa un lugar privilegiado en la gastronomía de nuestro país. Pocas recetas generan tantos debates sobre ingredientes, puntos de cocción o pequeños trucos capaces de cambiar por completo el resultado final.

Sin embargo, hay algo en lo que cada vez coinciden más cocineros. Conseguir una tortilla jugosa no depende necesariamente de utilizar más huevos ni de dejar el interior prácticamente líquido.

Precisamente sobre ello han hablado recientemente dos cocineras muy conocidas por compartir recetas en sus redes sociales. Tanto Lourdes Álvarez, creadora de contenido en SoloSomos13, como María Lo, ganadora de MasterChef 10, utilizan una técnica muy parecida para mejorar la textura de la tortilla. La protagonista no es otra que la cebolla caramelizada.

El truco de Lourdes Álvarez

La receta de Lourdes Álvarez parte de una tortilla tradicional, pero incorpora un detalle que marca la diferencia. Mientras las patatas se cocinan lentamente, prepara aparte unos 150 gramos de cebolla caramelizada con una pequeña cantidad de azúcar moreno.

La teoría es fácil de entender. Durante la caramelización, la cebolla pierde parte de su humedad y concentra sus azúcares naturales, desarrollando un sabor más intenso y una textura especialmente melosa.

Al incorporarla a la mezcla de huevo y patata, aporta jugosidad sin necesidad de reducir en exceso el tiempo de cocción de la tortilla. Esto permite conseguir un interior tierno y agradable incluso para quienes prefieren las tortillas más cuajadas.

Además, Lourdes añade una cucharada de pasta de trufa, un ingrediente que aporta un extra de aroma sin alterar el equilibrio del conjunto.

El truco de María Lo

La cocinera María Lo también utiliza cebolla caramelizada en una de sus versiones de tortilla. Sin embargo, el detalle que más llama la atención de su receta viene después de freír las patatas.

En lugar de mezclarlas rápidamente con el huevo y llevarlas directamente a la sartén, recomienda dejarlas reposar durante unos minutos dentro del huevo batido.

Ese gesto de dejar reposar las patatas en el huevo puede parecer sin importancia, pero consigue que las patatas absorban parte de la humedad del huevo y recuperen parte de la jugosidad perdida durante la fritura.

El resultado es una mezcla mucho más cremosa y homogénea. Además las patatas conservan parte de la textura conseguida durante la cocción y no terminan deshaciéndose completamente en el interior de la tortilla.

Dos técnicas con el mismo objetivo

Aunque ambas recetas son muy diferentes, Lourdes Álvarez y María Lo persiguen el mismo resultado: una tortilla de patata con un aspecto final mucho más meloso y lleno de sabor.

La primera utiliza la cebolla caramelizada para aportar humedad y suavidad a la mezcla. La segunda combina ese ingrediente con un breve reposo de las patatas dentro del huevo para aumentar todavía más la cremosidad.

Pequeños cambios que apenas modifican la receta tradicional, pero que ayudan a conseguir una tortilla mucho más equilibrada.

Porque sí, el debate sobre la cebolla seguirá existiendo durante años. Pero para los amantes de la cebolla, este puede ser uno de los trucos más eficaces para llevar la tortilla de patata a otro nivel.