Eneko Fernández, chef: "Los tacos más ricos se hacen con una salsa de 1 tomate, 1 ajo, 3 pimientos de padrón y 1 cebolleta"

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Hace apenas tres décadas, la comida mexicana era prácticamente una desconocida para la mayoría de los españoles. Encontrar tortillas, jalapeños, guacamole o salsa mexicana en un supermercado era una auténtica misión imposible, y los tacos eran algo que muchos solo habíamos visto en las películas o series estadounidenses.

Sin embargo, la situación ha dado un giro de 180 grados. Hoy en día, cuesta un mundo imaginar una reunión con amigos sin unos buenos nachos para compartir, una cena improvisada a base de quesadillas o una noche de tacos en casa.

Y es que, la gastronomía mexicana se ha ganado un lugar privilegiado en los hogares españoles, todo ello, gracias a una combinación difícil de igualar: recetas sencillas de preparar, sabores intensos y una forma de comer que invita a compartir.

No es casualidad que más de siete de cada diez hogares españoles consuman ya productos de esta categoría, la cual, además, ha pegado un estirón de más del 65% en los últimos cinco años.

Por este motivo, aprovechando el lanzamiento de sus nuevos Taco Shell extra crujientes, la marca Old El Paso ha querido poner el foco, precisamente, en esta increíble evolución que ha vivido la cocina mexicana en España.

Para conseguirlo, han contado con la colaboración de Eneko Fernández, ganador de MasterChef 11, diseñando dos propuestas muy distintas entre sí —una de tierra y otra de mar— que demuestran a la perfección por qué el taco sigue siendo uno de los formatos más versátiles, agradecidos y divertidos de toda la gastronomía.

La propuesta de tierra: el arte del tatemado y la fusión de embutidos

Más allá de los ingredientes que lleva cada receta, lo verdaderamente interesante del trabajo de Eneko está en cómo construye los sabores. En ambos casos se nota que hay una búsqueda constante por equilibrar la frescura, la intensidad, la textura y los contrastes.

Son tacos que juegan con la esencia tradicional mexicana, pero metiendo mano a productos que el paladar español reconoce al instante.

Uno de los grandes protagonistas de la opción de carne de Eneko es la salsa tatemada. Para los que no conozcan el término, "tatemar" consiste en asar o quemar ligeramente las verduras e ingredientes hasta lograr que saquen a la luz nuevos matices aromáticos.

Es una técnica que se usa muchísimo en México porque potencia el sabor natural de los vegetales de una forma brutal, aportando una profundidad que sería imposible de conseguir de otra manera.

Aunque esta salsa consigue un sabor inigualable, uno de los puntazos de esta receta es que combina la chistorra y la butifarra, dos embutidos profundamente ligados a la gastronomía española que, lejos de desentonar, encajan a la perfección con los sabores mexicanos.

La grasita que suelta la chistorra al cocinarse se aprovecha para hacer después la carne de la butifarra; un truco sencillo pero que concentra el sabor al máximo y evita que se pierda el potencial aromático de los embutidos.

Al final, lo que te queda es un relleno potente, ligeramente especiado y con la textura ideal para meter dentro del taco.

Para rematar esta base, entran en juego otros elementos que equilibran el plato. La cebolla morada le da un punto crujiente y dulce, el cilantro aporta su frescura herbal y la lima mete el toque de acidez justo para que cada bocado se sienta más ligero.

Incluso la mozzarella fundida tiene un papel clave, ya que suaviza la fuerza de la carne y aporta una textura cremosa en la boca.

Sin embargo, el verdadero protagonista de esta receta son las nuevas Taco Shell extra crujientes de Old El Paso. Aunque el relleno y las salsas aportan gran parte del sabor, el taco comienza por la textura de su base.

La compañía ha renovado su receta inspirándose en técnicas tradicionales de nixtamalización para potenciar el sabor auténtico del maíz y conseguir un resultado más ligero, todo ello, manteniendo ese crujido característico que diferencia a los tacos de otras preparaciones mexicanas.

De hecho, el propio crujido se ha convertido en uno de los aspectos más valorados por los consumidores, ya que transforma la experiencia de comer tacos y añade una dimensión sensorial que va mucho más allá del sabor.

Ingredientes 150 g de chistorra. 400 g de butifarra fresca (sin la tripa/piel). 1 sobre de sazonador de fajitas Old El Paso. 1 tomate. 1 diente de ajo. 3-4 pimientos de padrón. 1 cebolleta. 1 puñado de cilantro fresco. Zumo de 1/2 lima. 1 o 2 piezas de chile chipotle en adobo (según el picante que aguantes). 1/2 cucharaditas de comino y azúcar moreno. Sal al gusto. 150 g de queso mozzarella. 1/2 cebolla morada. Taco Shell extra crujientes de Old El Paso. Paso 1 En una sartén bien caliente añade un tomate, 1 ajo, pimientos de padrón y una cebolleta (parte blanca y verde). Paso 2 Una vez la parte exterior esté quemada tritura todo en un vaso americano o trituradora. Paso 3 Añade sal, zumo de lima, comino, azúcar moreno, un buen puñado de cilantro y algo de chipotle o tabasco para el picante. Vuelve a triturar. Paso 4 Corta la chistorra en trozos pequeños y saltéala en una sartén a fuego medio para que suelte toda la grasa. Paso 5 Retira los trozos de chistorra y en esa misma grasa de la chistorra saltea la butifarra sin tripa, solo la carne. Paso 6 Desmiga la carne mientras se cocina y cuando le falten unos minutos añade el sazonador para fajitas y si lo necesita un poco de agua. Paso 7 Incorpora en el último momento la chistorra. Paso 8 Llevar los taco shell al horno durante 4 minutos para que estén bien crujientes. Paso 9 Para el pico de gallo, pica cebolla morada picada, cilantro picado, zumo de lima y sal. Paso 10 Rellena los tacos con una buena cucharada de salsa tatemada en la base, añade la carne, cubrir con mozzarella y funde el queso con ayuda de un soplete. Paso 11 Termina con la cebolla y el cilantro al gusto junto a un gajo de lima.

La propuesta de mar: frescura tropical y toques cítricos

Por su parte, la propuesta marinera sigue una línea completamente diferente, mucho más fresca y ligera.

Eneko apuesta por combinar gambones marinados con lima y especias con una cremosa emulsión de guacamole que aporta suavidad y un toque cítrico muy característico de la cocina mexicana.

El conjunto se completa con un pico de gallo de mango, una elaboración que introduce notas dulces y refrescantes capaces de equilibrar el sabor intenso del marisco.

La clave de este taco está precisamente en el contraste. La jugosidad de los gambones se encuentra con la cremosidad del aguacate, mientras que el mango aporta un contrapunto dulce que se complementa con la frescura del tomate, la cebolla morada, el cilantro y la lima.

El resultado es una combinación muy equilibrada, llena de matices y perfecta para quienes buscan una versión más fresca y veraniega de uno de los platos más populares de la gastronomía mexicana.