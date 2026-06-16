Carmen, cocinera española: "El mejor guiso de carne no se cocina con caldo, se hace con 2 cebollas y 125 ml de vino blanco"

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La carne guisada forma parte de esas recetas tradicionales que en España siguen ocupando un lugar destacado en muchas cocinas. Un plato sencillo, económico y perfecto para compartir en familia.

Como ocurre con muchos guisos de toda la vida, hay pequeños detalles durante la preparación pueden cambiar por completo el resultado. Así lo explica la cocinera Carmen Butrón en una de sus recetas más populares.

Su propuesta mantiene la esencia de la cocina tradicional, pero introduce un enfoque diferente para potenciar el sabor. Una demostración de que no siempre hace falta recurrir al caldo para conseguir una salsa intensa y una carne especialmente jugosa.

En lugar de confiar todo el sabor al caldo, Carmen Butrón apuesta por trabajar una buena base de verduras desde el principio. Para ello combina agua caliente, vino blanco y un sofrito cocinado con paciencia que aporta profundidad al guiso.

La idea es sencilla: sacar el máximo partido a ingredientes cotidianos y demostrar que, con una buena técnica, es posible conseguir una salsa llena de matices sin complicar la receta ni recurrir a productos adicionales.

El secreto del sofrito

La elaboración comienza dorando bien la carne por todos sus lados. En esta receta, Carmen utiliza cabeza de lomo de cerdo, un corte especialmente jugoso que, al sellarse correctamente, conserva mejor sus jugos durante la cocción.

Una vez retirada la carne, llega el momento de construir el sabor. El ajo y una cantidad generosa de cebolla se cocinan lentamente hasta quedar tiernos y ligeramente caramelizados, aportando dulzor y consistencia a la salsa.

A esta base se suman pimiento rojo y zanahoria que enriquecen el guiso de forma natural. Cocinados a fuego medio, liberan sus aromas y crean un fondo lleno de sabor antes de volver a incorporar la carne a la cazuela.

Ingredientes Ingredientes para la carne guisada de Carmen Butrón Carne de cerdo (cabeza de lomo, 1 kg

Dientes de ajo, 4 unidades

Cebollas, 2 unidades

Pimiento rojo, 1 unidad

Zanahorias, 2 unidades

Vino blanco, 125 ml

Agua caliente

Hojas de laurel, 2 unidades

Tomillo u orégano, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta Paso 1 Corta la carne en tacos de tamaño medio para que se cocinen de forma uniforme. Paso 2 Calienta un chorrito de aceite en una cacerola amplia a fuego medio-alto. Paso 3 Añade la carne y deja que se dore bien por uno de los lados sin moverla. Paso 4 Dale la vuelta, añade sal y pimienta al gusto y termina de sellarla por todos los lados. Paso 5 Cuando esté bien dorada, retírala de la olla y resérvala. Paso 6 En la misma cacerola, añade los ajos picados y sofríelos ligeramente. Paso 7 Incorpora las cebollas picadas junto con una pizca de sal para que se pochen antes. Paso 8 Cocina a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que la cebolla esté transparente. Paso 9 Añade el pimiento rojo y las zanahorias cortadas en trozos. Paso 10 Sofríe todo junto durante unos minutos hasta que las verduras estén bien pochadas. Paso 11 Vuelve a incorporar la carne a la cacerola junto con el laurel y el tomillo o el orégano. Paso 12 Vierte el vino blanco y mezcla bien para integrar todos los sabores. Paso 13 Deja cocinar unos minutos hasta que el alcohol se evapore por completo. Paso 14 Añade agua caliente hasta cubrir la carne por completo. Paso 15 Cuando empiece a hervir, baja el fuego a medio y deja que se cocine lentamente. Paso 16 Cocina durante unos 40 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Paso 17 Una vez la carne esté tierna, sube el fuego para que la salsa reduzca. Paso 18 Deja unos minutos más hasta que la salsa espese y tenga un color más intenso. Paso 19 Sirve caliente y acompaña, si quieres, con pan o unas patatas.

Uno de los momentos más importantes de la receta llega con la incorporación del vino blanco. Más allá de ayudar a despegar los jugos del fondo de la cazuela, aporta aromas y profundidad, enriqueciendo el sabor final del guiso.

Aunque muchas recetas recurren al caldo para la cocción, Carmen demuestra que no siempre es necesario. La clave está en cocinar con calma y permitir que la salsa reduzca poco a poco hasta concentrar todos los matices de los ingredientes.

El resultado es una carne tierna y una salsa con cuerpo, ideal para acompañar con un buen trozo de pan o unas patatas. Una receta tradicional que demuestra que los mejores sabores suelen nacer de técnicas sencillas y productos cotidianos.