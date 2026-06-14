'La Ordenatriz' sabe cómo limpiar el aire acondicionado para que enfríe bien y no desprenda mal olor

El mes de junio ha llegado con unas temperaturas altísimas, casi propias de agosto. Por eso, los sistemas de refrigeración empiezan la temporada de manera anticipada. ¡Que levante la mano quien no los haya utilizado todavía!

El aire acondicionado es el rey de la casa en esta época, pero tras muchos meses parado hay que someterlo a un ligero mantenimiento para que funcione correctamente y no expulse malos olores.

No es de extrañar que esta semana hayan llegado un montón de consultas para 'La Ordenatriz' de aquellos que quieren saber cómo limpiarlos para que, al encenderlos, todo vaya como la seda y no tengan que echar ambientador.

Los filtros de los aparatos retienen polvo, polen, ácaros y bacterias que son responsables de esa ligera peste a humedad o a cerrado que a veces desprenden las máquinas cuando se ponen en marcha tras mucho tiempo sin usarse. Pueden incluso llegar a quedar tan tupidos que el aire fresco no logre ni siquiera atravesarlos, con lo cual la estancia no llegará a enfriarse.

Por eso es tan importante mantenerlos en buen estado y también porque puede afectar a las vías respiratorias si estamos inhalando un ambiente contaminado. Lo mejor es que no hace falta llamar al técnico, porque son fáciles de extraer y de limpiar. Begoña Pérez, experta en la materia, comparte dos sencillos tips para realizar esta tarea con éxito.

Toma nota, porque el secreto está en dos productos que ya tienes en el botiquín: el agua oxigenada y el alcohol.

El paso a paso

Antes de empezar, recuerda apagar y desenchufar el aparato por seguridad. Abre la tapa frontal del split, extrae los filtros con cuidado y sigue este orden:

Mételos bajo el grifo para ir eliminando la suciedad. Puedes hacerlo en el fregadero o en la bañera. Colócalos por la cara contraria a la que ha acumulado todo el polvo para que la propia presión del agua expulse la suciedad hacia afuera sin incrustarla. Evita el uso de cepillos duros para frotar la malla, porque podrías romperla. Deja escurrir los filtros un poco.

para ir eliminando la suciedad. Puedes hacerlo en el fregadero o en la bañera. Colócalos por la cara contraria a la que ha acumulado todo el polvo para que la propia presión del agua expulse la suciedad hacia afuera sin incrustarla. Evita el uso de cepillos duros para frotar la malla, porque podrías romperla. Deja escurrir los filtros un poco. A continuación, echa agua oxigenada para atacar las bacterias que provocan el mal olor. Este producto es un potente antiséptico y blanqueador que destruirá cualquier resto orgánico oculto en los poros de la rejilla.

para atacar las bacterias que provocan el mal olor. Este producto es un potente antiséptico y blanqueador que destruirá cualquier resto orgánico oculto en los poros de la rejilla. Algo importante: no esperes a que los filtros se sequen , colócalos en su sitio aún mojados y enciende el aparato. Al pasar el flujo de aire a través del filtro húmedo, el agua oxigenada se activará y circulará sutilmente por los conductos internos del aparato, quitando los olores residuales de forma fulminante.

, colócalos en su sitio aún mojados y enciende el aparato. Al pasar el flujo de aire a través del filtro húmedo, el agua oxigenada se activará y circulará sutilmente por los conductos internos del aparato, quitando los olores residuales de forma fulminante. Para terminar, con un alcohol en aerosol rocía la parte inferior del aparato, justo por donde sale el aire, y también las rejillas superiores. Así eliminarás el resto de partículas y dejarás un ambiente completamente higienizado y fresco en toda la habitación.

Este mantenimiento te llevará apenas 10 minutos. Lo ideal es realizar esta limpieza profunda al menos dos veces al año: una justo antes de arrancar la temporada de verano y otra al terminarla.

Si en casa hay personas con alergias, problemas respiratorios o mascotas, es recomendable repetir el proceso una vez al mes durante los meses de uso intenso.