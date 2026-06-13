Ya entró en vigor: los empleados tienen derecho a 3 años de excedencia de forma no continuada para cuidar a cada hijo

La conciliación entre la vida laboral y familiar sigue siendo uno de los principales retos para miles de trabajadores en España. Sin embargo, existe un derecho que muchas personas desconocen o no aprovechan plenamente.

Muchos no contemplan la posibilidad de solicitar una excedencia para el cuidado de hijos de hasta tres años de duración. Un permiso regulado en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores que permite a los empleados ausentarse temporalmente de su puesto de trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos menores sin perder determinados derechos laborales.

Además, la normativa contempla una posibilidad especialmente relevante, la de que la excedencia puede disfrutarse de forma fraccionada y no necesariamente de manera continuada.

Se trata de una medida diseñada para facilitar la conciliación familiar en diferentes etapas de la crianza, permitiendo adaptar los periodos de ausencia a las necesidades concretas de cada familia.

Hasta tres años por cada hijo

La legislación laboral establece que los trabajadores tienen derecho a una excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo.

Este derecho puede ejercerse tanto en los casos de hijos biológicos como en situaciones de adopción, acogimiento permanente o guarda con fines de adopción.

El cómputo del plazo comienza desde la fecha de nacimiento o, en su caso, desde la resolución judicial o administrativa que formalice la adopción o el acogimiento.

Uno de los aspectos más importantes es que el límite de tres años se aplica individualmente a cada hijo. Esto significa que el nacimiento o adopción de un nuevo menor genera un nuevo derecho a solicitar una excedencia específica para su cuidado.

La medida busca garantizar que las familias puedan disponer de tiempo suficiente para atender las necesidades de los menores durante sus primeros años de vida, una etapa especialmente exigente en términos de cuidados y atención.

Excedencia fraccionada

Una de las características menos conocidas de esta modalidad de excedencia es que no tiene por qué utilizarse de manera continua.

El propio Estatuto de los Trabajadores contempla expresamente la posibilidad de disfrutarla de forma fraccionada. En la práctica, esto permite que un trabajador solicite distintos periodos de excedencia dentro del límite máximo de tres años.

Por ejemplo, un empleado podría ausentarse varios meses tras el nacimiento de su hijo, reincorporarse posteriormente a la empresa y volver a solicitar otro periodo de excedencia más adelante si las circunstancias familiares así lo requieren.

Esta flexibilidad convierte la medida en una herramienta especialmente útil para las familias, ya que permite adaptar el tiempo de cuidado a situaciones cambiantes, como el inicio de la escolarización, problemas de salud del menor o necesidades puntuales de atención.

No obstante, la solicitud debe realizarse siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa y respetando los plazos de comunicación que puedan fijar los convenios colectivos o la normativa interna.

Derechos durante la excedencia

Aunque durante la excedencia se suspende la obligación de trabajar y de percibir salario, el trabajador mantiene una serie de derechos importantes. El periodo de excedencia para cuidado de hijos computa a efectos de antigüedad en la empresa.

Además, el empleado tiene derecho a participar en cursos de formación profesional organizados por la compañía, especialmente cuando se aproxime su reincorporación.

La ley también protege la reserva del puesto de trabajo durante el primer año de excedencia. Una vez transcurrido ese plazo, el trabajador conserva el derecho a reincorporarse a un puesto del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

En el caso de familias numerosas, la reserva del puesto puede ampliarse durante más tiempo en función de la categoría reconocida legalmente.

La normativa también prevé situaciones en las que ambos progenitores trabajan en la misma empresa y generan el derecho respecto al mismo hijo. En estos casos, la compañía puede limitar el disfrute simultáneo si existen razones organizativas justificadas.

No obstante, está obligada a ofrecer alternativas que permitan a ambos trabajadores ejercer sus derechos de conciliación. Los expertos en derecho laboral recuerdan que esta excedencia constituye un derecho reconocido por ley y que las empresas deben respetar las condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.