Vero Gómez, chef española: "El pollo al horno no se mejora con limón, está más rico con una mezcla de sal y azúcar"

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El pollo al horno es una de las recetas más populares en muchos hogares españoles. Sin embargo, lograr que quede realmente jugoso por dentro y con la clásica piel dorada y crujiente no siempre resulta sencillo. El secreto suele estar en una serie de pasos previos que marcan la diferencia en el resultado final.

Consciente de ello, la chef Vero Gómez, conocida por su participación en MasterChef, compartía hace unos meses en sus redes sociales algunos consejos para elevar este plato tradicional. Según explica la cocinera, todo empieza con una buena elección del producto, un aspecto fundamental para conseguir un asado de calidad.

Uno de los trucos que más llama la atención es una técnica previa al horneado que consiste en cubrir completamente el pollo con una mezcla de sal y azúcar. Este método, que también ha sido recomendado por otros cocineros de prestigio como el chef Diego Guerrero, ayuda a mejorar la textura y el sabor de la carne.

La clave de esta técnica, según explica Vero Gómez, es que el pollo "quedará más jugoso, con un punto perfecto de sal de manera uniforme y conseguiremos una piel crujiente". Para lograrlo, la chef recomienda mezclar sal y azúcar y repartir la preparación por toda la superficie de la pieza con las manos, asegurándose de que quede bien cubierta.

Sin embargo, el proceso no termina ahí. Una vez preparado el pollo, Gómez apuesta por incorporar ingredientes que potencien su sabor y aroma durante el horneado. Entre ellos destacan hierbas aromáticas como el tomillo, el romero y el orégano, que aportan un toque mediterráneo al plato.

#kitchen #cooking #recetas #recipes #chicken #roastedchicken #pollo #polloasado #pollofrito #chef #easyrecipes #recetasfaciles #cocinasana #eroski ♬ sonido original - Vero @veronicamchef10 ✨ EL POLLO ASADO PERFECTO ✨ Saber asar un pollo me parece algo básico y que todos deberíamos saber hacer. No por nada, pero privarnos de este manjar me parece ridículo y, sobre todo, muy fácil de solucionar. Parece evidente, pero lo más importante es tener un buen pollo. Este es de @eroski.oficial Natur y es criado en libertad, en el campo, en una granja del País Vasco. Además, en la etiqueta podemos ver dónde se ha criado el pollo. Mis 4 consejos clave: - Cura el pollo unas horas en una mezcla de sal, azúcar y aromáticas. Desde 4 horas hasta toda la noche, cuanto más tiempo, mejor. Esto hará la carne mucho más jugosa, salará de manera uniforme el pollo y nos ayudará a conseguir una piel crujiente y muy sabrosa. - Añade aromáticas y cítricos que alegren el pollo! Puedes meterle limón o naranja y bañarlo con una mezcla de AOVE y aromáticas. También puedes utilizar cerveza, vino… - Cocínalo el tiempo y a la temperatura adecuado. Lo más normal de un pollo asado es que quede seco. Así que para un pollo de unos 2kg como este cocina a 200º entre 1h y 1h 15. - Como cada horno es un mundo, la mejor forma de asegurarte es utilizando un termómetro. Clávalo en la parte central del muslo y cuando esté a unos 74 grados estará hecho. #cocina

La cocinera completa la receta con aceite de oliva virgen extra y un ingrediente que marca la diferencia: un toque cítrico. Esta combinación ayuda a equilibrar los sabores y aporta frescura al conjunto, consiguiendo un resultado mucho más sabroso.

Para aportar un extra de sabor, la cocinera propone añadir un ingrediente líquido a la preparación. Puede ser zumo de limón o de naranja, aunque también señala que opciones como la cerveza o el vino son una buena alternativa para quienes buscan un resultado con matices diferentes. La mezcla debe repartirse por toda la superficie del pollo para que los sabores penetren de forma uniforme.

Ingredientes Ingredientes del pollo al horno Pollo entero, 1 unidad

Sal, 2 cucharadas

Azúcar, 2 cucharadas

Tomillo seco o fresco, 1 cucharada

Romero, 1 cucharada

Orégano, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra, 50 ml

Zumo de un limón

Pimienta negra al gusto Paso 1 Limpia bien el pollo y sécalo con papel de cocina para eliminar la humedad. Paso 2 Mezcla en un bol la sal, el azúcar y las hierbas aromáticas hasta que quede uniforme. Paso 3 Cubre el pollo completamente con esta mezcla, repartiéndola con las manos por toda la superficie. Paso 4 Añade el aceite de oliva y el zumo de limón o naranja, y vuelve a impregnar bien el pollo. Paso 5 Deja reposar el pollo en la nevera entre 4 y 12 horas para que se cure y absorba todos los sabores. Paso 6 Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. Paso 7 Coloca el pollo en una bandeja y hornéalo durante 1 hora o 1 hora y 15 minutos, según el tamaño. Paso 8 Comprueba el punto introduciendo un termómetro en el muslo: debe alcanzar unos 74 ºC. Paso 9 Saca el pollo del horno y déjalo reposar entre 10 y 15 minutos antes de cortarlo. Paso 10 Trocea y sirve, aprovechando los jugos que haya soltado para potenciar el sabor.

Otro de los consejos de la chef tiene que ver con el tiempo de reposo antes del horneado. Gómez asegura que "cuanto más tiempo mejor" y recomienda dejar el pollo marinado desde "cuatro horas hasta toda la noche". Según explica, este paso permite que la carne absorba mejor los aromas y sabores de la preparación, además de favorecer una textura más tierna y jugosa una vez sale del horno.

La temperatura ideal en el horno

Una vez finalizada la preparación, llega uno de los momentos más importantes de la receta: el horneado. Según explica Vero Gómez, controlar correctamente la temperatura y el tiempo de cocción es fundamental para que la carne conserve toda su jugosidad y no pierda textura durante el proceso.

La chef advierte de que "lo más normal de un pollo asado es que quede seco", por lo que recomienda seguir una pauta muy concreta. En el caso de una pieza de unos dos kilos, aconseja cocinarla a 200 grados durante un periodo de entre una hora y una hora y cuarto para conseguir un resultado equilibrado y lleno de sabor.

Vero Gómez recuerda que cada horno puede comportarse de forma distinta, por lo que no basta con seguir los tiempos de cocción al pie de la letra. Para asegurarse de que el pollo está en su punto, la chef recomienda utilizar un termómetro de cocina. "Clávalo en la parte central del muslo y cuando esté a unos 74 grados, estará hecho", explica.

Una vez fuera del horno, todavía queda un último paso que muchos pasan por alto. La cocinera aconseja dejar reposar el pollo entre 10 y 15 minutos antes de cortarlo, ya que este tiempo permite que los jugos se redistribuyan por la carne y ayuda a mantener toda su jugosidad al servirlo.