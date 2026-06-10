Una joven española de 31 años: "Pasé de vivir en Pontevedra por 650 € a pagar lo mismo por una villa de lujo en Bali"

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a comienzos de este 2026 había más de 3 millones de españoles residiendo en el extranjero. Uno de los destinos que ha ganado precisamente mayor popularidad en los últimos años, es Bali.

Esta isla atrae a millones de turistas cada año, pero sobre todo a quienes buscan una nueva forma de vida y nuevas perspectivas laborales fuera de España.

Entre quienes dan ese paso destacan los autónomos y trabajadores en remoto. La posibilidad de mantener ingresos en euros mientras residen en un país con un coste de vida más asequible convierte a Bali en una opción especialmente atractiva para muchos profesionales.

Este ha sido el caso de Mery Freshh, una creadora de contenido gallega que durante dos años se decidió a vivir en la isla. A través de sus redes sociales comparte su experiencia y explica algunas de las razones por las que considera que mudarse a Bali fue una decisión acertada.

Uno de los principales atractivos de Bali para quienes deciden mudarse a la isla es su coste de vida. Según explicaba Mery Freshh en uno de sus videos, disponer de unos ingresos similares a los de España permite acceder a mayores comodidades y a una calidad de vida más elevada.

"Una de las razones por las que vivir en Bali es el nivel de vida. Si vienes de un país como España, en Bali por exactamente los mismos precios te vas a poder permitir un nivel de vida bastante superior", comienza asegurando.

Para ilustrarlo, la creadora de contenido comparaba su experiencia en Pontevedra con su situación en Indonesia. "En mi caso vivía en un piso en el centro de Pontevedra por 650 euros al mes, aquí más o menos por el mismo precio puedo vivir en una villa con piscina y atención a todo lo que incluye: agua, electricidad, wifi, servicio de limpieza, servicio de lavandería y servicio de mantenimiento de piscina y jardín", confesaba.

La diferencia de precios, también se nota en el ocio. Salir a comer o cenar fuera supone un desembolso mucho menor que en España, algo que contribuye a reducir los gastos mensuales. "Mi pareja y yo en Pontevedra por ejemplo cuando salíamos a cenar nos gastábamos una media de 40/50 euros. Aquí cuando salimos a cenar nos gastamos una media de 15 euros".

El transporte es otro de los aspectos que destaca de su paso por Bali. Frente a los costes asociados al uso del coche en España, la moto se ha convertido en uno de los medios más utilizados en la isla por su bajo coste y facilidad para desplazarse.

La creadora de contenido asegura que el ahorro en transporte es otro de los factores que inclinan la balanza a favor de Bali. "Por 50/60 euros al mes te puedes alquilar una moto buena y además llenar su depósito nunca te costará más de 3/4 euros y no sabéis la libertad que eso te permite a la hora de moverte. Es una maravilla porque a veces en España ya nos daba miedo coger el coche y tener que pasar por caja", asegura.

Sin embargo, pese a la experiencia positiva que vivió en Bali, la creadora de contenido anunció a comienzos de este año que abandonaba temporalmente la isla. No se trataba de una despedida definitiva, sino del cierre de una etapa que había marcado profundamente su vida. Para ella, Bali fue mucho más que un destino: se convirtió en un segundo hogar y en el escenario de una transformación personal y profesional.

"Bali para mí fue aire fresco, un entorno que me empujó y donde me sentí libre para hacerlo. Un lugar donde, sin darme cuenta, normalicé una vida de ensueño, donde viajar dejó de emocionarme y donde lo extraordinario se volvió rutina. Fui muy feliz, pero también me estanqué. Tras dos años ya no siento que quiera estar allí la mayor parte del tiempo". Ahora, desde Galicia y con un billete de vuelta a Bali, continúa compartiendo consejos sobre cómo dar el salto a una vida nómada y trabajar desde cualquier parte del mundo.

Experiencias como la suya reflejan una tendencia cada vez más visible entre jóvenes con empleos digitales y posibilidad de trabajar a distancia. Mientras el coste de la vivienda y las dificultades para acceder a empleos estables siguen siendo algunos de los principales desafíos para los jóvenes en España, destinos como Bali ganan cada vez más atractivo.