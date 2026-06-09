La Minipimer original: seis décadas evolucionando al ritmo de tu cocina

Muy pocos productos consiguen que su nombre comercial acabe sustituyendo al genérico. Si dices tiritas o jacuzzi sin pensarlo (en vez de apósitos adhesivos o bañeras de hidromasaje), lo más probable es que alguna vez hayas usado la palabra 'minipimer' para referirte a cualquier batidora de mano. Pero solo hay una original y la diseñó el ingeniero barcelonés Gabriel Lluelles hace 60 años, la Minipimer de Braun de 1966.

La mejor prueba de la huella cultural de Braun Minipimer es su presencia: lleva sesenta años en millones de hogares de todo el planeta. Que funcionase en 1966 y siga resultando indispensable en 2026 solo tiene una explicación, y es que ha sabido amoldarse a los platos clásicos, a las tendencias culinarias más recientes y a una sociedad radicalmente distinta a la de hace seis décadas.

Conoce los 60 años de trayectoria de Braun Minipimer

Braun Minipimer: 60 años en las recetas de siempre

Braun Minipimer

Cerca del 90% de las casas en España cuenta con una batidora de mano, y no es casualidad: la gastronomía española habría sido otra muy distinta si no hubiera aparecido la batidora de mano de Braun Minipimer hace 60 años. Es imprescindible para elaborar de forma ágil y sin complicaciones los grandes clásicos de nuestra mesa: gazpacho, salmorejo, purés, cremas, mayonesas o papillas para los bebés.

Antes de que existiera, tocar cualquier receta que requiriera triturar significaba recurrir a máquinas aparatosas y procesos bastante engorrosos. Braun Minipimer lo cambió todo con una idea tan simple como brillante: batir directamente dentro del recipiente donde cocinas. Y seguro que al leerlo te viene a la memoria el zumbido inconfundible de una Minipimer en la cocina de tu madre o de tu abuela.

Conoce de cerca la auténtica Minipimer de Braun

La original: Minipimer de Braun nació en Barcelona y terminó dando nombre a toda la categoría

Minipimer Braun

Detrás de la auténtica Minipimer está Gabriel Lluelles, ingeniero industrial afincado en Barcelona que tenía una gran obsesión, hacer que cocinar fuera más fácil. Braun llevó esa idea al mercado en 1966, y el fruto fue la Minipimer: una batidora de mano ligera y manejable que en poco tiempo conquistó cocinas de medio mundo.

¿De dónde sale el nombre? Pues tampoco es fruto del azar. 'Mini' alude a su tamaño reducido y 'pimer' recoge las siglas de la empresa del ingeniero catalán. Lluelles dio con una palabra pegadiza que acabó colándose en el vocabulario de todo el mundo y que hoy sigue siendo tan fácil de pronunciar como de usar.

60 años a tu lado con el mejor rendimiento

Si no te vale cualquier gazpacho, no te vale cualquier batidora

Minipimer Braun

Si hubiera que elegir un solo plato para resumir lo que Braun Minipimer significa para la cocina española durante estas seis décadas, sin duda sería el gazpacho. En cada hogar se prepara distinto (con pepino o sin él, más denso o más ligero), pero todos comparten un denominador común: una textura sedosa, uniforme y sin grumos. Y Braun Minipimer lo hace posible.

Puede que haya sido ahora, muchos años después, cuando caes en la cuenta de que el gazpacho de tu abuela no solo dependía de sus ingredientes y de su dedicación, sino también de cómo trituraba cada tomate, cada diente de ajo y cada chorro de aceite. Cuando exiges calidad en el plato, deberías exigirla también en la batidora.

Aparte de eso, el panorama culinario se ha transformado enormemente en estos 60 años. A los platos de siempre se han sumado ideas como el hummus, las cremas de frutos secos, los smoothies, los aderezos asiáticos o los purés más modernos. Aun así, lo que sigue sin cambiar es lo que necesitas para prepararlos: potencia, control y un acabado perfecto.

Haz posibles tus recetas favoritas con Braun Minipimer y su catálogo de accesorios

Así ha evolucionado e innovado Braun Minipimer en sus 60 años

Minipimer Braun

Que lleve seis décadas en activo no convierte a Braun Minipimer en una antigualla. De hecho, es todo lo contrario: Braun ha sabido reinventar su batidora para que siga siendo un imprescindible en cualquier cocina. La prueba más clara es la Braun Minipimer 9, el buque insignia de la marca y la referencia número 1 en batidoras de mano en España:

Su tecnología ActiveBlade permite que las cuchillas oscilen en vertical para triturar incluso los ingredientes más resistentes (un 250 % más de área de corte efectiva).

Gracias al iMode Technology, puedes seleccionar entre 3 ajustes de velocidad (intensa, suave y modo Pulse).

La función Smart Speed de última generación detecta la fuerza que aplicas y adapta automáticamente la potencia a lo que necesitas.

Cuenta con el surtido de accesorios más amplio que existe: picadora, robot de cocina, vaso batidor, pasapuré y mucho más, con cambio instantáneo gracias a la tecnología EasyClick+.

Explora todas las prestaciones de Braun Minipimer 9