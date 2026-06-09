Los chefs coinciden: "El mejor sándwich no lleva mayonesa; ponle mostaza, pepinillos y queso parmesano"

Los sándwiches se pueden convertir en una solución perfecta para un almuerzo o cena rápida, existiendo una gran cantidad de opciones a las que recurrir para preparar aquellos que cada uno pueda preferir.

Uno de los más populares es el sándwich de huevo, uno de los clásicos sencillos que casi todo el mundo ha probado en alguna ocasión y que, a pesar de su simpleza, ofrece un gran sabor y textura. Además, es rápido y sencillo de preparar.

En este sentido, los chefs coinciden en que el mejor sándwich de huevo no se hace solo con mayonesa, como muchos piensan, sino que para conseguir que el resultado final sea el esperado, se deben añadir mostaza, pepinillos y parmesano.

Uno de los reputados cocineros que apuestan por esta elaboración es el andaluz Dani García, que huye del típico sándwich plano y frío para convertirlo en un roll caliente. Para conseguirlo, aplasta ligeramente el pan y acompaña el huevo con los ingredientes mencionados y cebollino para darle más sabor.

El toque definitivo para su preparación lo consigue con el parmesano, que aporta intensidad, pero también ayuda a que el pan se tueste mejor en la sartén. De esta forma, deja de lado la versión tradicional para convertirlo en todo un manjar.

Un clásico que triunfa

Este sándwich, conocido como egg salad sandwich, no es una elaboración nueva, sino que es popular desde hace mucho tiempo y lleva décadas siendo popular por todo el planeta, todo un clásico que triunfa especialmente en Estados Unidos y Japón.

Su base es tan simple como utilizar un huevo cocido mezclado con algún tipo de grasa, que habitualmente es mayonesa, junto a sal y algún tipo de encurtido o condimento que aporte contraste en boca.

En Estados Unidos, su popularidad ha crecido tanto a lo largo de los años que es habitual que se prepare para desayunos rápidos, a la hora de disfrutar de una comida ligera o en cualquier otro momento. Es económico, saciante y muy fácil de adaptar a las preferencias de cada uno.

En Japón, por su parte, este sándwich ha ido evolucionando y se le conoce como tamago sando, sirviéndose en pan de molde sin corteza muy suave, con una textura fina y cremosa. La versión japonesa es más delicada que la americana, con un pan esponjoso y un relleno emulsionado perfectamente.

El relleno que cambia el sándwich

El chef marbellí Dani García revoluciona este clásico con un relleno diferente a lo habitual. La base del relleno parte del huevo cocido picado, mayonesa y mostaza, pero luego toma un camino que aleja a la preparación de la receta más clásica.

Lejos de conformarse con esta mezcla suave, el cocinero andaluz introduce pepinillo picado, que aporta un punto de acidez y rompe la grasa de la mayonesa, así como cebollino fresco, que aporta un extra vegetal y un toque ligeramente picante.

Además, Dani García apuesta por añadir un toque de aceite de oliva virgen extra, lo que no es habitual a la hora de preparar un egg salad clásico americano, y que le da un toque más mediterráneo.

Por otro lado, el chef también da importancia a la textura, ya que en su caso no busca una crema que esté totalmente lisa, sino que quiere que haya ciertos grumos en los que se puedan notar pequeños trozos de huevo. Se trata de una ensaladilla de huevo pensada para disfrutar.

No obstante, no solo hay que tener en cuenta el relleno, sino la manera en la que se construye. En vez de servirlo frío entre dos rebanadas de pan, Dani García aplasta ligeramente el pan de molde para que sea más flexible y lo transforma en un bocado compacto.

Luego llega uno de los pasos claves de la receta, que radica en el calor. Antes de cerrar el sándwich del todo, el cocinero añade parmesano en la base, que le da más sabor y también ayuda a que el pan se dore mejor. Luego pasa el sándwich por la sartén.

Al entrar en contacto con el calor, consigue un exterior crujiente y un interior que se mantiene cremoso, además de tener un queso que aporta un punto tostado y salado que no se encuentra en la receta clásica.

El sándwich de huevo de Dani García

Para preparar el sándwich egg salad de Dani García, que es perfecto para una cena o un almuerzo rápido, se necesitan los siguientes ingredientes:

4 huevos cocidos

80 gramos de mayonesa

10 gramos de pepinillos

Una cucharada y media de mostaza

Una cucharada de cebollino picado

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Queso parmesano rallado

Pan de molde

Sal

Pimienta

Una vez reunidos todos los ingredientes, se cuecen los huevos hasta que estén en su punto, para luego dejar que se enfríen antes de pelarlos y trocearlos en fragmentos pequeños, pero sin llegar a triturarlos en exceso.

En un bol, se añaden los huevos junto a la mayonesa, la mostaza, un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta, mezclando todo con suavidad hasta conseguir una crema ligada. En ese momento, se añaden los pepinillos picados y el cebollino fresco.

A continuación, se aplastan ligeramente las rebanadas de pan de molde para compactarlas, colocando una cantidad generosa de la mezcla sobre el pan, y se añade un poco de parmesano rallado en la base.

Finalmente, se dora el sándwich en una sartén caliente hasta que el exterior queda bien crujiente y tostado, mientras que el interior se debe mantener cremoso para conseguir un contraste final muy sabroso.