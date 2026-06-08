Los chefs españoles coinciden: "La bechamel de las croquetas no se hace con más leche, sino con gelatina, 100 g de harina y mantequilla"

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Las croquetas son una de esas recetas que nunca fallan en España. Están presentes en bares, restaurantes y comidas familiares y también forman parte de ese pequeño grupo de platos capaces de generar consenso entre casi todos los comensales.

Sin embargo, conseguir unas croquetas realmente cremosas no siempre es algo fácil de conseguir. Muchas veces la masa termina quedando demasiado densa o, por el contrario, tan líquida que resulta imposible darles forma sin desesperarse.

Precisamente sobre este problema ha hablado en varias ocasiones el chef Dani García. El cocinero apuesta por un ingrediente poco habitual en las cocinas domésticas que ayuda a resolver uno de los mayores desafíos de esta receta.

El truco consiste en añadir una pequeña cantidad de gelatina en la bechamel de las croquetas. Aunque pueda parecer extraño, la gelatina no aporta sabor ni modifica el resultado final. Su función es completamente distinta.

Cuando la masa se enfría, la gelatina ayuda a que adquiera una consistencia más firme. Esto facilita mucho el proceso de reposo, manipulación y formado de las croquetas.

La ventaja es que ese efecto no es permanente. Al entrar en contacto con el calor de la fritura, la gelatina pierde esa capacidad espesante y la masa recupera la textura cremosa que se busca en el interior.

Por eso muchos cocineros la utilizan como una herramienta para trabajar con masas más ligeras sin renunciar a una buena consistencia.

Menos harina y más cremosidad

Dani García no es el único chef que recurre a este sistema. El cocinero Nacho Lozano también ha compartido recientemente esta técnica en redes sociales. Según explica, el principal problema de muchas croquetas es el exceso de harina. Cuanta más cantidad se utiliza, más compacta termina siendo la masa.

"Las croquetas, cuanto más harina, más mazacote. Esto es así", explica el chef. Por eso apuesta por reducir la cantidad de harina y compensar esa pérdida de estructura con un poco de gelatina. "Cuanta menos harina más cremosa, pero si pongo poca harina luego moldear esa croqueta es muy difícil porque la masa queda muy líquida", señala. La gelatina permite precisamente resolver ese equilibrio. La masa mantiene la consistencia necesaria para trabajarla, pero una vez frita conserva una textura mucho más suave y cremosa.

Ingredientes de las croquetas cremosas con gelatina Ingredientes de las croquetas Pollo asado y desmenuzado, 250 g

Jamón serrano picado o en virutas, 250 g

Mantequilla, 200 g

Harina de trigo, 140 g

Leche entera, 1 litro

Nata para cocinar, 500 ml

Gelatina neutra en hojas, 15 g

Cebolla confitada, 2 cucharadas

Sal y pimienta al gusto Ingredientes para el empanado Huevos, 2 unidades

Pan rallado

Aceite para freír Paso 1 Pon la leche y la nata en una cazuela y caliéntalas a fuego medio. Añade una pizca de sal y pimienta negra. Paso 2 Mientras tanto, hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante unos minutos. Escúrrelas bien y añádelas a la mezcla caliente de leche y nata. Remueve hasta que se disuelvan completamente. Paso 3 En una olla amplia derrite la mantequilla a fuego medio. Cuando esté fundida, incorpora la harina y cocina durante dos o tres minutos removiendo constantemente. Paso 4 Añade el pollo desmenuzado, el jamón picado y la cebolla confitada si decides utilizarla. Mezcla bien todos los ingredientes. Paso 5 Vierte poco a poco la mezcla de leche, nata y gelatina mientras remueves sin parar para evitar grumos. Paso 6 Cocina la masa durante unos cinco minutos, removiendo constantemente hasta obtener una textura homogénea y cremosa. Paso 7 Pasa la masa a una bandeja o fuente amplia y deja que se enfríe. A medida que pierda temperatura, la gelatina ayudará a que gane consistencia sin necesidad de añadir más harina. Paso 8 Cuando la masa esté fría y firme, forma las croquetas del tamaño deseado. Paso 9 Pásalas por huevo batido y pan rallado hasta que queden bien cubiertas. Paso 10 Fríelas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas por fuera.

Una de esas recetas populares que parece imposible mejorar, pero que con un ingrediente tan sencillo como la gelatina pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.

Reducir la cantidad de harina, facilitar el formado y mantener un interior especialmente cremoso son ventajas que explican por qué cada vez más cocineros utilizan esta técnica.

Porque sí, seguirán siendo las croquetas de siempre. Pero cuando la masa queda ligera, cremosa y casi se funde en la boca, el resultado puede jugar en otra categoría.