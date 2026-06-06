Los chefs en España coinciden: la tarta de queso no se hace con queso Philadelphia, sino con queso azul Urdiña
Este es un ingrediente perfecto para añadir en esta receta gracias a su gran cremosidad e intenso sabor.
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- Total: 10 min
La tarta de queso se ha convertido en uno de los postres más populares en España. Cremosa, sencilla de preparar y con infinitas versiones, es una tarta que rara vez falta en las cartas de restaurantes y cafeterías de toda España.
Sin embargo, algunos cocineros han llevado este clásico un paso más allá incorporando ingredientes poco habituales. Es el caso de Eneko Atxa del restaurante vasco Azurmendi o la también chef, Samantha Vallejo-Nágera. Ambos apuestan por un queso azul vasco para conseguir una tarta con mucho más sabor.
El cocinero compartía hace unos meses en sus redes sociales una de sus recetas dulces favoritas. Se trata de una tarta inspirada en las que elaboraban en el mítico restaurante Zuberoa de los hermanos Arbelaitz, una referencia de la gastronomía vasca.
La principal diferencia respecto a otras tartas de queso está en uno de sus ingredientes estrella. "Nosotros usamos nata, queso urdiña, un queso azul, queso crema, huevos de caserío, azúcar y un poquito de harina", explica el chef.
El resultado es una tarta especialmente cremosa, pero también mucho más intensa en sabor. Gracias al queso azul, cada bocado tiene un carácter más marcado que las recetas tradicionales elaboradas únicamente con queso crema.
Ingredientes de la tarta de queso
Ingredientes de la tarta de queso
- Queso crema, 600 g
- Queso Urdiña, 75 g
- Huevos, 4 unidades
- Nata líquida, 300 ml
- Azúcar, 180 g
- Harina, 1 cucharada
Paso 1
Precalentamos el horno a 200 grados.
Paso 2
Mezclamos todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea.
Paso 3
Vertemos la mezcla en un molde de unos 20 centímetros forrado con papel de horno.
Paso 4
Horneamos durante unos 30 minutos sin tapar.
Paso 5
Sacamos la tarta y la cubrimos con papel de aluminio.
Paso 6
Introducimos de nuevo en el horno durante 10 minutos más.
Paso 7
Retiramos y dejamos reposar al menos una hora antes de desmoldar.
Para preparar esta receta solo se necesitan unos pocos ingredientes y seguir correctamente los tiempos de horneado. El propio Eneko Atxa insiste en que este último paso es fundamental para conseguir el resultado deseado.
"La dejamos reposar unas horillas. Nos puede quedar templada o la podemos dejar enfriar si queremos también, pero desmoldar seguido, porque si no, no vamos a conseguir que quede esa textura super cremosa, pero con firmeza".
Además, esta elaboración no solo cuenta con el respaldo del chef vasco. Samantha Vallejo-Nágera, conocida por su papel como jurado de MasterChef España, también ha compartido en distintas ocasiones una receta de tarta de queso en la que incorpora queso azul para potenciar el sabor.
Qué tiene de especial el queso Urdiña
Buena parte del éxito de esta receta está en el queso elegido. El Urdiña es un queso azul elaborado con leche pasteurizada de oveja latxa, una raza autóctona del País Vasco y Navarra muy apreciada por la calidad de su leche.
Se trata de un queso azul de pasta blanda enmohecida y corteza lavada que destaca por ofrecer un sabor intenso, aunque más suave que otros quesos azules muy conocidos como el Cabrales o el Picón. Gracias a ese equilibrio, aporta personalidad a la receta sin resultar excesivamente fuerte.
Su textura cremosa y sus matices lácteos consiguen que la tarta tenga un sabor más profundo y reconocible. En otras palabras, una tarta de queso que realmente sabe a queso, una característica cada vez más valorada por los amantes de este popular postre.