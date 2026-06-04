Alfonsa, cocinera: "El mejor bacalao con patatas no se hace con caldo de pescado; se cocina 3 minutos en el agua del desalado"

El bacalao con patatas es uno de esos platos tradicionales que nunca pasan de moda. Sencillo, económico y reconfortante, forma parte del recetario habitual de muchas familias españolas y sigue siendo una apuesta segura cuando apetece una comida casera llena de sabor.

Aunque existen muchas formas de prepararlo, no todas consiguen el mismo resultado. De hecho, pequeños detalles durante la elaboración pueden marcar una gran diferencia entre un guiso correcto y uno realmente memorable.

La cocinera Alfonsa, conocida en redes sociales por compartir recetas tradicionales, tiene claro cuál es el error que comete la mayoría de personas al preparar este plato. Según explica, el mejor bacalao con patatas no se hace con agua ni necesita añadir sal durante la cocción.

La clave está en aprovechar un ingrediente que normalmente acaba en el fregadero: el agua del último remojo del bacalao.

El truco que cambia por completo el sabor

Antes de cocinar el bacalao es necesario desalarlo correctamente. Para ello, las piezas deben permanecer entre siete y ocho horas en agua fría, cambiando el líquido varias veces durante el proceso.

Sin embargo, Alfonsa recomienda conservar el agua del último remojo. Ese líquido contiene parte de la esencia del pescado y aporta un sabor mucho más profundo que el agua corriente.

Gracias a este sencillo gesto, el guiso gana intensidad sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de sal ni a caldos preparados.

Además, el resultado es mucho más equilibrado, ya que el sabor del bacalao se integra desde el inicio en todos los ingredientes de la receta.

Un guiso tradicional lleno de matices

Una vez reservado el caldo del desalado, comienza la elaboración del sofrito que servirá de base al plato.

La receta incorpora ingredientes clásicos como ajo, cebolla, pimiento verde, laurel y ñora, que aportan aroma y complejidad al conjunto.

A ellos se suman tomate triturado, pimentón y unas hebras de azafrán, responsables de ese color dorado tan característico de muchos guisos marineros tradicionales.

Después llegan las patatas, que absorben todos los sabores durante la cocción y ayudan a espesar ligeramente el caldo gracias al almidón que liberan.

El último paso es incorporar el bacalao cuando las patatas ya están tiernas. Según Alfonsa, este detalle es fundamental para evitar que el pescado se rompa o pierda su textura. Bastan tres o cuatro minutos de cocción para que quede perfecto.

La cocinera explica que el pescado debe desalarse durante siete u ocho horas, cambiando varias veces el agua y reservando la del último remojo. Ese caldo, que muchas personas desechan, es precisamente el ingrediente que convierte este plato en una receta diferente, ya que concentra buena parte del sabor del bacalao sin necesidad de recurrir a otros fondos o caldos.

Tras un breve reposo fuera del fuego, el guiso se sirve bien caliente acompañado de huevo cocido. El resultado es un plato de cuchara sabroso, equilibrado y lleno de matices, capaz de demostrar que muchas veces los mejores trucos de cocina son también los más sencillos.