María Lo (35 años), chef:: "Para una tortilla jugosa, hay que dejar reposar la patata frita dentro del huevo"
La ganadora de MasterChef desvela el truco para conseguir una tortilla jugosa sin que quede cruda.
Más información: María Lo, cocinera: "Para que los calamares queden tiernos, hay que añadir mantequilla fría al final"
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No hay dudas a la hora de asegurar que la tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, una receta versátil que se puede combinar con muchos ingredientes y que podemos encontrar servida como tapa, plato principal o bocadillo, y tanto fría como caliente.
Más allá del tradicional debate entre quienes la prefieren con cebolla o sin ella, si hay algo en lo que coincide la gran mayoría es en asegurar que la mejor tortilla es aquella que está jugosa, pero sin llegar a estar cruda.
En este sentido, la cocinera y ganadora de MasterChef 10, María Lo, compartió su particular receta de tortilla de patatas en sus redes sociales (@marialomchef10), en su caso acompañándola de chistorra y cebolla caramelizada para darle su toque especial.
Más allá de añadir estos dos ingredientes a su elaboración, la cocinera explicó su truco para conseguir una tortilla de patata jugosa, indicando que, para conseguirlo, "hay que dejar reposar la patata frita dentro del huevo".
El Secreto de la Jugosidad
María Lo tiene claro cómo conseguir una tortilla de patatas jugosa, pero sin que esté cruda, y para ello se deben freír las patatas hasta el punto perfecto de fritura. De esta manera, deja claro que no es necesario dejar de lado unas apetecibles patatas crujientes para disfrutar de una tortilla con la mejor textura.
Para empezar, la ganadora de la décima entrega del talent culinario de TVE recuerda la importancia de cortar las patatas en rodajas finas y lavarlas bien, en un gesto clave para poder eliminar el exceso de almidón. Luego hace lo propio con la cebolla.
A continuación, se deben freír en una sartén grande con abundante aceite de oliva y a una temperatura media, hasta que estén blanditas. En ese momento, el truco de María pasa por subir la temperatura hasta que tomen un tono dorado y una textura crujiente.
Luego, la chef deja reposar la patata frita dentro del huevo batido para que así se rehidrate y se pueda conseguir una tortilla jugosa y deliciosa. Tras dejar que reposen lo suficiente, se calienta bien una sartén con un chorrito de aceite de oliva suave y se vierte la mezcla.
A partir de ahí, el tiempo de cocción por cada uno de los lados es clave para conseguir que quede poco cuajada, consiguiendo de esta manera el resultado esperado.
Tortilla melosa de chistorra, queso y cebolla caramelizada
- 500 g de patata Monalisa
- 100 g de chistorra
- 50 g de queso bola (u otro queso que funda bien)
- 5 huevos
- Aceite de oliva virgen extra
- Cebolla caramelizada
- Sal
Paso 1
Si no tienes cebolla caramelizada preparada, cocina una cebolla en juliana fina con una cucharada de mantequilla a fuego medio-bajo durante 20-30 minutos.
Paso 2
Pela, corta y chasca las patatas en trozos pequeños. Enjuágalas y deja que escurran bien.
Paso 3
Corta el queso en cubos pequeños de aproximadamente medio centímetro.
Paso 4
Retira la piel de la chistorra y reserva el interior.
Paso 5
En la misma sartén de la cebolla, cocina la chistorra desmenuzada hasta que quede bien hecha y haya soltado su grasa.
Paso 6
Fríe las patatas en abundante aceite de oliva a temperatura media hasta que estén tiernas. Al final, sube el fuego para dorarlas.
Paso 7
Bate los huevos en un bol sin excederte y reserva.
Paso 8
Escurre las patatas y mézclalas con los huevos batidos.
Paso 9
Añade la chistorra, el queso, una cucharada de cebolla caramelizada y sal al gusto. Mezcla bien y deja reposar 5 minutos.
Paso 10
En una sartén limpia con un poco de aceite caliente, vierte la mezcla y cocina la tortilla por ambos lados hasta conseguir el punto deseado.
Paso 11
Sirve la tortilla bien melosa para disfrutar de una textura más jugosa y cremosa.