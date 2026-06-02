María Lo (35 años), chef:: "Para una tortilla jugosa, hay que dejar reposar la patata frita dentro del huevo"

0 votos

Total: 50 min

Comensales: 2

No hay dudas a la hora de asegurar que la tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, una receta versátil que se puede combinar con muchos ingredientes y que podemos encontrar servida como tapa, plato principal o bocadillo, y tanto fría como caliente.

Más allá del tradicional debate entre quienes la prefieren con cebolla o sin ella, si hay algo en lo que coincide la gran mayoría es en asegurar que la mejor tortilla es aquella que está jugosa, pero sin llegar a estar cruda.

En este sentido, la cocinera y ganadora de MasterChef 10, María Lo, compartió su particular receta de tortilla de patatas en sus redes sociales (@marialomchef10), en su caso acompañándola de chistorra y cebolla caramelizada para darle su toque especial.

Más allá de añadir estos dos ingredientes a su elaboración, la cocinera explicó su truco para conseguir una tortilla de patata jugosa, indicando que, para conseguirlo, "hay que dejar reposar la patata frita dentro del huevo".

El Secreto de la Jugosidad

María Lo tiene claro cómo conseguir una tortilla de patatas jugosa, pero sin que esté cruda, y para ello se deben freír las patatas hasta el punto perfecto de fritura. De esta manera, deja claro que no es necesario dejar de lado unas apetecibles patatas crujientes para disfrutar de una tortilla con la mejor textura.

Para empezar, la ganadora de la décima entrega del talent culinario de TVE recuerda la importancia de cortar las patatas en rodajas finas y lavarlas bien, en un gesto clave para poder eliminar el exceso de almidón. Luego hace lo propio con la cebolla.

A continuación, se deben freír en una sartén grande con abundante aceite de oliva y a una temperatura media, hasta que estén blanditas. En ese momento, el truco de María pasa por subir la temperatura hasta que tomen un tono dorado y una textura crujiente.

Luego, la chef deja reposar la patata frita dentro del huevo batido para que así se rehidrate y se pueda conseguir una tortilla jugosa y deliciosa. Tras dejar que reposen lo suficiente, se calienta bien una sartén con un chorrito de aceite de oliva suave y se vierte la mezcla.

A partir de ahí, el tiempo de cocción por cada uno de los lados es clave para conseguir que quede poco cuajada, consiguiendo de esta manera el resultado esperado.