El Español, Disruptores y Magas impulsan su primer gran foro sobre el talento femenino en las STEAM

En 2026, el mundo atraviesa una revolución tecnológica sin precedentes: la inteligencia artificial (IA) está transformando las industrias y la forma en que el ser humano trabaja y se relaciona con los demás. De los laboratorios y las grandes tecnológicas o las fábricas, llegando incluso a las disciplinas más creativas, esta se ha colado en todos los ámbitos de la vida.

Mientras la biotecnología permite, por ejemplo, entrenar bacterias para transformar residuos orgánicos en bioplásticos, la ciberdefensa se ha convertido en un escudo silencioso frente a ataques cada vez más sofisticados y la medicina de precisión cruza datos clínicos y genómicos para diseñar tratamientos casi a medida.

Una ola de innovación que lo atraviesa todo y que, además, ya ha llegado también al arte, donde la IA empieza a reclamar su espacio como una herramienta que, sí, plantea importantes retos, pero que también puede resultar especialmente valiosa a aquellos que buscan nuevas formas de expresión y exploración creativa.

Pero esta revolución corre el riesgo de escribirse de nuevo en clave masculina. Aunque las mujeres son mayoría en la universidad, su presencia se desploma en las carreras técnicas, donde apenas rozan un porcentaje con dos cifras en las matrículas de disciplinas como ingeniería aeroespacial o telecomunicaciones, y a escala global siguen infrarrepresentadas.

Esa ausencia tiene consecuencias: cuando la mitad de la población casi no aparece en los equipos que diseñan algoritmos, materiales o medicamentos, los países reducen su capacidad de aprovechar talento, diversidad de perspectivas y capacidad de anticipar impactos sociales. No es sólo una cuestión de justicia; supone una pérdida de calidad de la innovación.

La raíz del problema empieza mucho antes de llegar a la universidad. Distintos estudios apuntan a que, a partir de los seis años, muchas niñas empiezan a percibirse como menos brillantes que sus compañeros y a interiorizar que las matemáticas o la tecnología no son para ellas.

Desde ahí, el efecto arrastre cobra forma: menos alumnas en itinerarios STEAM, investigadoras, emprendedoras, referentes... Si nunca han visto de cerca a una experta en IA, a una biotecnóloga que crea bioplásticos a partir de residuos o a una especialista en ciberdefensa, es mucho más difícil que se imaginen a sí mismas en esos lugares.

Para combatir ese círculo vicioso nace el foro 'Talento STEAM para cambiar el mundo', que se celebrará el 3 de junio en la sede de Almagro de la Universidad Camilo José Cela (calle de Almagro, 5), impulsado por EL ESPAÑOL, a través de su revista femenina, Magas, y Disruptores, el vertical especializado en innovación y el ecosistema de startups.

Cartel del evento. EE

El objetivo del ciclo, que será retransmitido en directo desde la home de ambas secciones, es visibilizar, impulsar y conectar el potencial femenino en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, convirtiendo durante una mañana Madrid en un escaparate de referentes que ya lideran esta transformación.

Abrirá la jornada Eloísa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con una conferencia inaugural titulada El cerebro, la mente y el futuro: ciencia con perspectiva humana. Que la máxima responsable del mayor organismo público de esta índole en el país arranque el programa no es un gesto simbólico menor.

A partir de ahí, la agenda pisará el acelerador uniendo conversaciones y mesas redondas que buscan, además de diagnosticar el problema, mostrar remedios y, sobre todo, voces.

Una de las primeras en tomar la palabra será Eugenia Silva, modelo y empresaria, que protagonizará la conversación sobre Ellas hablan código, su iniciativa junto a Generación Code.

La sesión Educar para liderar: vocaciones tempranas y cultura inclusiva desde el aula llevará el foco al origen de todo: la escuela. Este panel quiere demostrar que la batalla por las vocaciones STEAM se gana, o se pierde, mucho antes de llegar a la universidad.

En esta mesa redonda participarán Francisco López Rupérez, doctor en Ciencias Físicas y director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela (UCJC); y Alberto Sols, director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación (STEAM) de la Universidad Europea de Madrid.

También participarán Inés Tazón, coordinadora general de la Fundación Inspiring Girls; y Cristina Muñoz-Aycuens, profesora del Máster de Ciberseguridad de UNIE Universidad.

El programa continuará con la intervención titulada Referentes visibles, referentes posibles: el poder de la representación, a cargo de Nerea Luis Mingueza, ingeniera informática y doctora en inteligencia artificial. La especialista representa una carrera de fondo en un área puntera combinada con la divulgación y el impacto social.

Pero el foro no se queda en la fase formativa. La mesa Del aula al liderazgo: empresas, startups y el reto de retener el talento lanzará la pregunta clave: ¿qué pasa con las mujeres STEAM que quieren crear sus propios negocios?

Para responderla, se sentarán juntas Patricia Aymá, biotecnóloga y presidenta de Benviro; Virginia Sánchez, responsable de Atracción y Adquisición de Talento de Leroy Merlin España; Teresa Pueyo, CEO y fundadora de Superlativa; Andy Aguilar, CEO de Legit.Health; e Itzal Arbide, CEO de Bolboreta Innova Group.

Tras sus intervenciones, el programa seguirá subiendo el listón con una potente conversación sobre inversión con perspectiva de género, liderada por la consejera independiente y Managing Partner de PaoCapital Helena Torras, y con la posterior mesa dedicada a un punto ciego recurrente: los entornos laborales.

Esta contará con Carla Ruiz, directora de Recursos Humanos de AstraZeneca España; Lucía López, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación ASTI; y María de Vicente, directora del Área de Healthcare & LifeScience y miembro del Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión de Gi Group Holding.

Imagen de archivo de una ingeniera manipulando un equipo robótico. iStock

STEAM en la era de la IA y el cambio tecnológico unirá a expertas de sectores diversos pero con prioridades en común: Conxi Palmero, consejera de V-Valley España e Italia; y Lucía Flecha, directora de Transformación Digital de Ferrovial.

Compartirán reflexiones y deberes dirigidos a empresas e instituciones con Eduvigis Ortiz, Cybersecurity Head Iberia de Eraneos y presidenta de Women4Cyber Spain; y Mercedes Rojo, responsable de Alianzas y Relaciones Institucionales de la Fundación Cibervoluntarios.

El panel El talento STEAM en las empresas buscará respuestas desde la experiencia de grandes compañías, con Lorena Cuadrado, directora de Operaciones y Alianzas para Europa y Nuevos Mercados de Ferrovial; Sara Rodríguez, Chief Sustainability Officer de Abertis; y Sara García, directora de People & Culture de Philip Morris Spain aportando una visión pegada a la realidad corporativa.

El cierre correrá a cargo de Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela, que pondrá el broche institucional a una jornada pensada para dejar poso.

Si algo busca la primera edición de 'Talento STEAM para cambiar el mundo' es precisamente sustituir la sensación de excepción por la de normalidad, inspirar estas vocaciones en un escenario global cambiante y contribuir a que deje de sorprender ver a mujeres en la cúpula de la ciencia, la tecnología y la empresa.

Este foro viene a demostrar, con nombres y apellidos, que están ahí. Lo que faltaba era ponerlas en el foco.