Los chefs coinciden: "El arroz blanco no se hace con agua sino con 2 ajos, media cebolla y un buen caldo casero"

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El arroz blanco es una de esas recetas que nunca faltan en casa. Sirve como acompañamiento de carnes y pescados, ayuda a resolver comidas rápidas y forma parte de algunos de los platos más habituales de la cocina española.

Sin embargo, muchos cocineros coinciden en que suele prepararse de la forma más básica posible. Agua, sal y arroz. Una combinación que funciona, pero que deja mucho margen para mejorar el resultado final.

Precisamente sobre ello ha hablado Ana Casanova, creadora del canal de YouTube @CasanovaCooks. La chef comparte un método sencillo que transforma por completo el sabor del arroz sin complicar la receta ni añadir ingredientes difíciles de encontrar.

Mucho más sabor en cada grano

La propuesta de Ana Casanova parte de una idea muy sencilla. En lugar de cocinar el arroz únicamente con agua, utiliza caldo de pollo enriquecido con cebolla y ajo triturados. Algo en lo que también coincide con otros chefs como el español Juanjo López, quien aconseja utilizar caldo de pescado, de pollo o de carne.

En este caso, Ana Casanova propone batir el caldo junto con un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo hasta obtener una mezcla completamente homogénea. El objetivo es que los sabores se distribuyan mejor durante la cocción y lleguen a cada grano de arroz.

La teoría es fácil de entender. Si el arroz absorbe gran parte del líquido mientras se cocina, también absorberá todo el sabor que contiene ese líquido. Por eso el resultado final es mucho más aromático que cuando se utiliza únicamente agua.

Una vez preparada la mezcla, la cocinera sofríe ligeramente el arroz en una cazuela con aceite de oliva virgen extra o un poco de mantequilla. Cuando los granos empiezan a cambiar de color, incorpora el caldo triturado.

El reposo también cuenta

Cuando la mezcla rompe a hervir, Ana Casanova recomienda bajar el fuego y tapar la cazuela durante unos diez minutos. Se trata de una cocción suave que permite que el arroz absorba el líquido poco a poco.

Pero la clave no termina ahí. Cuando apenas queda caldo y el arroz sigue ligeramente húmedo, la chef apaga el fuego y separa suavemente los granos con un tenedor.

Ingredientes de arroz blanco con caldo de pollo Ingredientes del arroz blanco con caldo de pollo Arroz blanco, 300 g

Caldo de pollo, 750 ml

Cebolla, 1/2 unidad

Ajo, 2 dientes

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal al gusto Paso 1 Pela la media cebolla y los dos dientes de ajo. Introdúcelos en un vaso batidor junto con el caldo de pollo y tritura la mezcla hasta obtener un caldo completamente homogéneo y sin grumos. Paso 2 Calienta el aceite de oliva virgen extra en una cazuela a fuego medio. Si lo prefieres, puedes sustituirlo por mantequilla. Paso 3 Añade el arroz y sofríelo durante un par de minutos, removiendo de vez en cuando hasta que los granos comiencen a cambiar ligeramente de color. Paso 4 Vierte el caldo triturado sobre el arroz y remueve una vez para repartir bien todos los ingredientes y cuando empiece a hervir, baja el fuego al mínimo y tapa la cazuela. Paso 5 Cocina durante unos 10 minutos sin destapar para que el arroz absorba poco a poco el líquido. Cuando apenas quede caldo y el arroz siga ligeramente húmedo, apaga el fuego. Paso 6 Con ayuda de un tenedor, remueve suavemente la superficie para separar los granos sin raspar el fondo de la cazuela. Paso 7 Vuelve a tapar y deja reposar entre 10 y 12 minutos más y sirve inmediatamente como acompañamiento o como base para cualquier plato de carne, pescado o verduras.

Ese reposado final de entre diez y doce minutos más, es un pequeño gesto que ayuda a que termine de asentarse y consigue una textura mucho más esponjosa.

Son detalles mínimos que apenas añaden trabajo a la receta. Sin embargo, marcan una diferencia evidente tanto en el sabor como en la textura final.

Otra alternativa para potenciar el sabor

Ana Casanova no es la única que apuesta por reforzar el sabor del arroz desde el líquido de cocción. Existen otros trucos caseros que persiguen exactamente el mismo objetivo.

Es el caso de Lourdes Álvarez, madre de once hijos y conocida por compartir recetas familiares sencillas. En una de sus preparaciones de arroz blanco utiliza dos pastillas de caldo durante la cocción para intensificar el sabor del plato.

Antes de incorporar el arroz, prepara un sofrito con varios dientes de ajo ligeramente machacados. En su caso emplea entre cuatro y cinco porque la receta está pensada para unas diez personas.

El resultado es un arroz mucho más sabroso sin necesidad de añadir ingredientes complejos. Una solución práctica para quienes buscan dar un extra de sabor a una receta tan sencilla como habitual.

Un plato que se transforma por completo

Hay preparaciones tan frecuentes que terminan haciéndose siempre de la misma manera. El arroz blanco es una de ellas. Precisamente por eso sorprende comprobar cómo pequeños cambios pueden transformar por completo el resultado.

Utilizar un buen caldo, añadir ajo y cebolla triturados o incorporar unas pastillas de caldo son gestos sencillos que apenas requieren esfuerzo. Sin embargo, consiguen que cada grano tenga mucho más sabor.

Porque sí, seguirá siendo uno de los platos más simples de cualquier cocina. Pero cuando se cuidan estos detalles deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en una receta que apetece comer incluso sola.