Lydia, psicóloga y autónoma, sobre la cuota: "Pago 300 euros al mes por trabajar, a eso hay que sumarle IRPF, luz y gas"

Lydia, una psicóloga por cuenta propia que ha denunciado abiertamente la presión fiscal que se sufre en España. E.E.

En España hay aproximadamente 3,4 millones de trabajadores autónomos, profesionales por cuenta propia que tienen que enfrentarse a diferentes problemas, uno de ellos relacionado con la gran presión fiscal que sufren.

Cada mes, estos profesionales tienen que pagar su cuota de autónomo por ejercer su profesión, independientemente de que hayan generado o no beneficios, un asunto que siempre ha generado críticas pero que, lejos de reducirse, ha ido aumentando con el paso del tiempo.

Es por ello por lo que muchos autónomos llegan a sentirse asfixiados por la situación económica, y una de ellas es Lydia, una psicóloga por cuenta propia que ha denunciado abiertamente la presión fiscal que se sufre en España y que supone un hándicap para todos aquellos que quieren desarrollar su propio negocio.

Grandes dificultades para los autónomos

En su paso por el programa En Boca de Todos, la psicóloga ha hablado de las grandes dificultades a las que tienen que hacer frente los autónomos en España por su elevada carga fiscal y administrativa, que se sitúan entre las más altas del continente.

"A la cuota de 300 euros hay que sumarle IRPF, luz, gas e internet", explica la profesional, que recuerda que a la cuota mensual que todo profesional por cuenta propia debe pagar a la Seguridad Social, se suman otros gastos fijos que reducen significativamente sus ingresos reales.

Más allá de estas obligaciones económicas, se queja de la falta de protección social e inestabilidad, que hace que muchos autónomos no disfruten de vacaciones pagadas, bajas remuneradas o el paro en unas condiciones equiparables a las de un trabajador por cuenta ajena.

Todo ello lleva a que aumente la sensación de vulnerabilidad e incertidumbre. Además, lejos de poder solucionarse el problema actual, se prevén nuevas subidas de las cotizaciones en los próximos años.

La propuesta del Gobierno, que supondrá subidas de entre el 26% y el 105% para el mínimo y máximo, respectivamente, de cara a 2028, ha preocupado a los autónomos, que ya se encuentran con dificultades para mantener sus negocios actualmente por las tasas, impuestos y costes a los que tienen que hacer frente.

Lydia, como psicóloga autónoma, habló en el programa de Cuatro sobre su caso en particular, explicando que paga más de 300 euros de cuota de autónomo a pesar de que "mi facturación cada mes varía".

"El problema de ser autónomo es la variabilidad que puedes tener de un mes a otro", explica al respecto, al mismo tiempo que indica que, aunque la cuota de autónomo siempre sea la misma, no se factura lo mismo en todos los meses, y existen dificultades para coger una baja o simplemente irse de vacaciones.

La psicóloga explica que en un mes malo puede facturar unos 1.000 euros, pero es consciente de que otros profesionales por cuenta propia no tienen ese privilegio y pueden tener incluso dificultades para pagar cada mes su cuota de autónomo.

De hecho, asegura que la salud mental se ve afectada en muchos profesionales por la situación económica que se puede generar al tener que invertir gran parte de los ingresos al pago de la cuota de autónomos, el alquiler, el IRPF o los suministros de luz, gas e internet, entre otros.

Los autónomos denuncian el deterioro del sector

Un 82% de los autónomos en España considera que la situación de los trabajadores por cuenta propia ha empeorado en los últimos cinco años, tal y como reflejó una encuesta publicada por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos a comienzos de año.

Un 6,59% de los encuestados sí que han percibido ciertas mejoras a lo largo del último lustro y el resto considera que se está viviendo una situación de estancamiento. En lo que sí coincide la gran mayoría es en el malestar con el trato recibido por parte de las Administraciones Públicas.

Para la gran mayoría, el trato es "muy insatisfactorio", puesto que los autónomos sienten que están cumpliendo con unos exigentes requisitos, pero el sistema no les devuelve estabilidad ni seguridad.

Una de las principales quejas del colectivo viene dada por la falta de consulta por parte del Gobierno a los profesionales por cuenta propia antes de llevar a cabo la aprobación de medidas que les afectan directamente, lo que genera una sensación de exclusión que provoca desapego y cansancio.

El sistema de protección es otra de las quejas más comunes entre los autónomos, puesto que existen muchas dudas con respecto al paro del autónomo. Aunque el sistema existe, no existe confianza en poder acceder a él en el caso de que resulte necesario.

Por otro lado, el colectivo considera que la elevada carga fiscal es un gran problema, tanto porque el régimen a aplicar no es claro ni predecible como por los numerosos gastos que estos profesionales deben enfrentar para poder desempeñar su labor profesional.

Es por ello por lo que muchos autónomos acaban optando por abandonar la actividad para convertirse en trabajadores por cuenta ajena, mientras que otros prefieren convertirse en funcionarios en la búsqueda de una estabilidad y certidumbre que no pueden disfrutar como profesionales por cuenta propia.

De los autónomos que abandonan, el 43,75% dejan directamente de trabajar, al ser incapaces de sostener la carga administrativa, fiscal y emocional del sistema actual. De hecho, muchos muestran su preocupación por el futuro por las condiciones actuales.