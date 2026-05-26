Isabel, cocinera: "El mejor guiso de pescado se hace con medio litro de buen caldo y vino blanco"

La receta del guiso de pescado con patatas de la cocinera Isabel.

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Los guisos de pescado forman parte de esa cocina tradicional que nunca falla. Son platos humildes pero repletos de sabor, además de ser capaces de reunir alrededor de la mesa a toda la familia siendo la protagonista una cazuela al fuego.

Entre ellos, la merluza con patatas ocupa un lugar especial por su equilibrio entre suavidad, caldo meloso y ese aroma casero que recuerda a las recetas de siempre.

Aunque muchas versiones recurren al tomate como protagonista absoluto, la cocinera Isabel, del perfil gastronómico Cocinando con Isabel, defiende otra teoría: el mejor guiso de pescado con patatas no se hace solo con tomate, la clave es un buen caldo y vino blanco.

Para ella, el secreto no está en añadir demasiados ingredientes, sino en trabajar bien cada paso y respetar los tiempos de cocción. El resultado es un plato reconfortante, con un caldo lleno de matices y una merluza jugosa que prácticamente se deshace en lascas.

La receta, además, demuestra que la cocina tradicional española sigue teniendo mucho que decir en una época dominada por preparaciones rápidas y recetas virales.

El sofrito que marca la diferencia

Todo empieza con una buena base. Isabel insiste en que el sofrito es el alma del plato y que hacerlo con paciencia cambia por completo el resultado final.

Los ajos se doran primero suavemente en aceite de oliva para perfumar el fondo de la cazuela. Después llega la cebolla, que debe cocinarse lentamente con una pizca de sal hasta quedar tierna y transparente.

"No hay que correr", explica la cocinera. El objetivo es que la cebolla se poche poco a poco y saque toda su dulzura natural sin llegar a quemarse.

El tomate rallado entra después junto con el laurel y la pimienta negra. Aquí aparece uno de los pasos más importantes: cocinarlo hasta que pierda completamente el agua. Ese momento en el que empieza a freírse de verdad y el aceite vuelve a aparecer es el que aporta profundidad al guiso.

Guiso de pescado y patatas.

Sin embargo, Isabel insiste en que el verdadero toque especial llega con el vino blanco. Al incorporarlo al sofrito y dejar que el alcohol se evapore, el caldo gana aroma, complejidad y un sabor mucho más elegante.

Lejos de ocultar el resto de ingredientes, el vino ayuda a potenciar el pescado y aporta esa sensación de cocina tradicional hecha lentamente.

Patatas perfectas

En muchos guisos, la textura del caldo depende directamente de cómo se trabajan las patatas. Y en esta receta hay un gesto imprescindible: "chascar" el tubérculo.

Esto significa cortar parcialmente cada trozo y romper el final con la mano o el cuchillo en lugar de hacer un corte limpio. Gracias a ello, la patata libera su almidón durante la cocción y el caldo adquiere una textura más espesa y melosa de forma natural.

Una vez incorporadas al sofrito, las patatas deben mezclarse bien antes de añadir el caldo de pescado y el azafrán. Para Isabel, este caldo es igual de importante que el pescado. Cuanto más sabroso sea, mejor quedará el resultado final.

El guiso se cocina después a fuego medio-bajo durante unos 20 minutos. Durante ese tiempo, la cocinera recomienda mover la cazuela suavemente con pequeños vaivenes en lugar de remover con cuchara. Así se evita romper las patatas y se consigue una salsa más ligada.

La señal definitiva para saber si están listas es tan simple como poder pincharse fácilmente, pero mantenerse enteras.

Cuándo añadir la merluza

La merluza es el ingrediente más delicado de esta receta y también el que más fácilmente puede estropearse si se cocina demasiado. Por eso Isabel aconseja incorporarla únicamente cuando las patatas ya estén completamente hechas. El pescado necesita apenas unos minutos para quedar en su punto.

Entre tres y cinco minutos por cada lado suelen ser suficientes, dependiendo del grosor de las rodajas. La clave está en observar cómo cambia el color de la carne: cuando empieza a verse completamente blanca, es momento de darle la vuelta con cuidado.

Manipularla antes de tiempo hará que se rompa y se desmenuce dentro de la cazuela. Para evitarlo, la cocinera recomienda utilizar una cuchara amplia o simplemente mover ligeramente la olla.

El toque final llega con perejil fresco picado y una pequeña ramita de hierbabuena, un ingrediente inesperado que aporta frescura y un aroma muy especial al conjunto.

Guiso de pescado con patatas Ingredientes para guiso de pescado con patatas 1 kg aproximadamente de patatas

550 gr de merluza (también puedes utilizar atún o el pescado que más te guste)

1 cebolla

2 tomates

1 pimiento verde

1/2 pimiento rojo

Zanahoria

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 cucharada de carne de pimiento choricero

1 guindilla o cayena (solo si quieres un toque más picante)

150 ml de vino blanco (aproximadamente)

500 ml de caldo de pescado

1 cucharadita de cúrcuma

Aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto Paso 1 Echa sal a las rodajas de merluza y reserva. Chasca las patatas en trozos irregulares y pica ajo y cebolla. Paso 2 Sofríe los ajos, añade cebolla, sal y cocina hasta que esté pochada. Paso 3 Añade las patatas, mezcla todos los ingredientes bien e incorpora el caldo junto al azafrán. Paso 4 Con la cazuela tapada, cocina a fuego medio-bajo unos 20 minutos, removimiento todo de vez en cuando. Paso 5 Incorpora la merluza y cocina unos 3-5 minutos por cada lazo, con cuidado de que no se rompa. Paso 6 Espolvorea perejil a tu gusto y deja reposar unos minutos hasta servir.

El resultado es uno de esos platos que saben a hogar. Un caldo lleno de sabor, unas patatas suaves y una merluza jugosa que convierte ingredientes sencillos en un auténtico guiso de domingo.