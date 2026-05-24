Ya es oficial: si renuncias a una herencia en España, estás obligado a pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones

El Impuesto de Sucesiones sigue siendo uno de los temas que más dudas, preocupación y debate genera en muchas familias españolas, especialmente en aquellas comunidades autónomas donde heredar puede suponer pagar una importante cantidad de dinero.

Porque no es lo mismo recibir una herencia en una comunidad que en otra. Mientras algunas regiones apenas exigen pagar gracias a las bonificaciones fiscales, en otras la factura puede ascender a miles de euros incluso entre familiares directos.

Aunque este impuesto se mueve entre el 7,65 % y el 34 %, la realidad es que el importe final cambia mucho dependiendo del territorio. Lugares como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia aplican bonificaciones de hasta el 99 %, haciendo que en muchos casos el pago sea casi simbólico. Sin embargo, en otras como el Principado de Asturias la carga fiscal continúa siendo bastante elevada.

De hecho, el miedo a no poder asumir este impuesto es una de las razones por las que muchas personas terminan renunciando a una herencia. Precisamente sobre este tema ha querido aclarar algunas dudas el abogado especializado en herencias David Jiménez.

Es a través de uno de sus vídeos de TikTok donde explica que no todas las renuncias funcionan igual y que existe una diferencia importante entre rechazar una herencia sin más o hacerlo a favor de otra persona concreta.

La diferencia que hace que pagues más

Según explica el abogado, uno de los errores más frecuentes es pensar que todas las renuncias a una herencia funcionan igual ante Hacienda. Y la realidad es que la forma en la que se haga puede cambiar completamente los impuestos posteriores.

David Jiménez recuerda que "la renuncia traslativa tributa como donación". Es decir, cuando una persona rechaza su parte de la herencia para que vaya directamente a un familiar concreto, Hacienda puede entender que realmente está entregando esos bienes voluntariamente a otra persona.

En estos casos, además del Impuesto de Sucesiones, pueden aparecer nuevos pagos relacionados con una donación, algo que muchas familias desconocen hasta que ya han iniciado los trámites.

Qué ocurre según el tipo de renuncia

El abogado diferencia principalmente entre dos situaciones muy distintas. Por un lado está "la renuncia pura y simple", que consiste en rechazar completamente la herencia sin decidir quién recibirá esa parte. En ese caso, los bienes pasan automáticamente a quien corresponda según el testamento o la legislación vigente.

Sin embargo, el escenario cambia cuando el heredero quiere que su parte vaya directamente a un padre, hermano, sobrino u otra persona concreta.

Ahí es donde entra la llamada renuncia traslativa, una fórmula que puede acabar generando una tributación adicional. "Es importante que analices el tipo de renuncia que vas a hacer", advierte el experto.

Por eso insiste en que antes de firmar cualquier documento conviene estudiar bien las consecuencias económicas y revisar cuidadosamente cómo está redactado el testamento y qué reparto establece exactamente.

“No renuncies sin analizar primero las consecuencias”, alerta el abogado. Y es que, en algunos casos, la situación puede acabar siendo más costosa de lo esperado.

Por ejemplo, puede ocurrir que la persona que renuncia tenga que afrontar determinados pagos relacionados con Sucesiones y que, además, quien recibe finalmente esos bienes tenga que tributar también por Donaciones.

Causas habituales de renuncia

Detrás de muchas renuncias no siempre hay falta de interés por heredar. En numerosas ocasiones el verdadero problema es económico. Hay familias que reciben una vivienda, pero no cuentan con liquidez suficiente para asumir impuestos, reformas, gastos notariales o pagos pendientes asociados al inmueble.

También existen casos en los que la herencia incluye deudas, hipotecas o préstamos sin saldar. Y aceptar la herencia implica asumir igualmente esas obligaciones.

Cuando las cargas económicas superan el valor real de los bienes heredados, muchas personas optan directamente por rechazarla para proteger su patrimonio.

A todo ello se suman situaciones personales y familiares. A veces las disputas por el reparto terminan desgastando tanto a los herederos que alguno decide apartarse para evitar conflictos. Otras veces simplemente se busca que la herencia termine en manos del familiar que más la necesita en ese momento.

Qué revisar antes de renunciar o aceptar

Los expertos recomiendan analizar varios aspectos antes de aceptar o renunciar a una herencia. Entre ellos, comprobar si existe testamento, revisar el reparto de bienes, calcular posibles deudas pendientes y valorar todos los gastos derivados de los trámites.

Porque al Impuesto de Sucesiones hay que sumar otros costes como notaría, registro o posibles pagos relacionados con inmuebles y terrenos.

Además, la tributación cambia mucho dependiendo de la comunidad autónoma y del parentesco con la persona fallecida. De hecho, comunidades como Comunitat Valenciana aplicarán desde junio nuevas bonificaciones en herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, con reducciones que alcanzarán el 25 % en determinados casos.

Por eso, antes de tomar cualquier decisión precipitada, los especialistas recomiendan estudiar cada caso de forma individual para evitar gastos inesperados que después pueden resultar difíciles de asumir.