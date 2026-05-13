Ya es oficial: la isla habitada más pequeña de España inicia los trámites para independizarse con solo 50 habitantes

En el mar Mediterráneo, frente a la costa de Alicante, se encuentra la isla habitada más pequeña de España. Se trata de Tabarca, un enclave al que solo se puede acceder en barco desde puntos como Santa Pola o la ciudad de Alicante.

Esta pequeña isla, con apenas medio centenar de habitantes durante todo el año, ha iniciado los trámites para cambiar su modelo de gestión y ganar autonomía administrativa respecto al Ayuntamiento de Alicante.

El objetivo no es independizarse, sino convertirse en una Entidad Local Menor, una figura que permitiría a sus vecinos gestionar directamente servicios básicos y parte de sus recursos.

Más de una década reclamando mejoras

Desde la Asociación Tabarca Isla Plana llevan más de 10 años denunciando problemas estructurales que afectan a la vida diaria en la isla.

Entre sus principales demandas destacan mejoras en el transporte marítimo, el mantenimiento del patrimonio histórico o una mayor atención a los servicios básicos.

Según explican sus representantes en declaraciones a Telecinco, la falta de respuesta por parte de las administraciones ha generado una sensación de abandono entre los residentes.

El paso actual no es una votación oficial, sino una iniciativa impulsada por la asociación vecinal, que ha recabado el apoyo mayoritario de los vecinos para iniciar el procedimiento.

Uno de los principales problemas es el aislamiento. El barco es la única vía de acceso, lo que provoca que las condiciones meteorológicas puedan dejar incomunicada a la isla.

A esto se suma la presión turística en verano, cuando miles de visitantes llegan a diario, lo que agrava problemas de limpieza e infraestructuras.

Qué supondría convertirse en Entidad Local Menor

Actualmente, Tabarca depende de tres niveles administrativos: el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Estado.

Esto genera un complejo entramado burocrático, ya que cualquier actuación requiere permisos de distintas administraciones, lo que ralentiza incluso intervenciones básicas.

Convertirse en Entidad Local Menor permitiría a la isla contar con una junta vecinal propia y un alcalde pedáneo, con capacidad para gestionar servicios como limpieza o mantenimiento.

Además, podrían acceder de forma directa a subvenciones públicas, tanto de la Diputación como de fondos europeos, algo que ahora no pueden hacer con autonomía.

Desde el Ayuntamiento de Alicante, sin embargo, niegan que la isla esté desatendida y aseguran que trabajan en mejorar sus condiciones.

Un paraíso turístico con problemas reales

Cada verano, miles de personas visitan Tabarca atraídas por sus aguas cristalinas y su entorno natural.

Sin embargo, para quienes viven allí todo el año, la realidad es muy distinta. La falta de servicios sanitarios, el estado del patrimonio o las dificultades de transporte marcan el día a día.

La isla, fortificada en época de Carlos III, presenta deficiencias de conservación que los vecinos califican como preocupantes.

Llegar a Tabarca sigue siendo sencillo. Desde Santa Pola, el trayecto dura unos 30 minutos y cuesta alrededor de 15 euros ida y vuelta.

Desde Alicante, el viaje se alarga hasta una hora, con un precio aproximado de 21 euros.

A pesar de su atractivo turístico, los residentes insisten en que el futuro de la isla pasa por garantizar su habitabilidad durante todo el año.

Por ello, este proceso administrativo se presenta como una oportunidad para mejorar su calidad de vida y asegurar la sostenibilidad del enclave más pequeño habitado de España.