España cambia las normas: los propietarios que mantengan el precio al renovar el contrato no pagarán impuestos por el alquiler en su IRPF

La política de vivienda vuelve a situarse en el centro del debate económico en España, y lo hace con un giro fiscal que afecta directamente a miles de propietarios.

En un contexto marcado por el encarecimiento sostenido de los alquileres, el Gobierno ha optado por introducir incentivos en lugar de endurecer sanciones. La clave está en premiar comportamientos que contribuyan a estabilizar los precios.

El mercado del alquiler lleva años tensionado, especialmente en grandes ciudades y zonas con alta demanda. Muchos contratos se renuevan con subidas que superan la evolución de los salarios, lo que ha generado preocupación social y presión política.

Ante esta situación, la nueva normativa busca modificar esa dinámica desde el lado fiscal y, desde 2026, quienes decidan no subir el alquiler al renovar contrato podrán beneficiarse de una exención total en el IRPF. No se trata solo de un ajuste técnico, sino de una estrategia que intenta alinear el interés del propietario con el del inquilino.

Una exención total que redefine el incentivo fiscal

El elemento más llamativo de la reforma es la llamada "cuota cero" en el IRPF para determinados arrendadores.

Hasta ahora, alquilar una vivienda implicaba declarar el rendimiento neto, es decir, la diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos deducibles como el IBI, el seguro o la comunidad. Sobre esa base se aplicaban reducciones que, en el mejor de los casos, podían alcanzar el 90%.

Sin embargo, ahora se introduce un cambio sustancial porque elimina completamente la tributación en un supuesto muy concreto. Si el propietario decide mantener intacta la renta al renovar el contrato, sin aplicar siquiera la actualización por IPC, puede reducir el rendimiento neto en un 100%.

En términos prácticos, eso implica que ese ingreso desaparece a efectos fiscales, dejando la base imponible en cero. La intención es que los propietarios entiendan que renunciar a subir el alquiler puede resultar más rentable que incrementarlo.

Aunque los ingresos brutos se mantengan, el ahorro fiscal incrementa el beneficio real que acaba en el bolsillo del propietario.

Imagen de ilustración.

Para que esta ventaja sea aplicable, la norma establece condiciones precisas. La vivienda debe estar destinada a residencia habitual del inquilino, lo que excluye de forma automática los alquileres turísticos, de temporada o cualquier uso distinto del residencial permanente.

Además, la medida está especialmente orientada a las zonas tensionadas, aquellas donde las administraciones han constatado un desequilibrio entre oferta y demanda que dispara los precios.

El enfoque territorial no es casual, ya que el objetivo principal es actuar allí donde el problema es más acusado. En estos entornos, congelar el precio no solo beneficia al inquilino, sino que contribuye a frenar una espiral de incrementos que afecta al conjunto del mercado.

Otro aspecto relevante es el cambio respecto al sistema anterior. Hasta ahora, alcanzar la mayor bonificación exigía una rebaja del 5% en el precio del alquiler, lo que en muchos casos desincentivaba su aplicación.

La nueva fórmula elimina esa barrera y apuesta por una solución intermedia: no es necesario bajar el precio, basta con no subirlo. Este matiz convierte la medida en mucho más accesible y atractiva para los propietarios.

Desde el punto de vista administrativo, el control recae en la capacidad de demostrar que el precio se ha mantenido sin alteraciones.

La Agencia Tributaria exigirá comparar contratos o documentos de prórroga para verificar que no existen cambios en la renta. Aquí cobra especial importancia evitar lo que podrían considerarse incrementos indirectos, como trasladar al inquilino gastos que antes asumía el propietario.

Si se detecta cualquier tipo de subida encubierta, el beneficio fiscal desaparece automáticamente. En ese caso, el rendimiento volvería a tributar bajo el régimen general, con reducciones mucho más limitadas, lo que puede suponer una diferencia significativa en la factura final.

La medida forma parte de un paquete más amplio aprobado mediante Real Decreto-ley y publicado en marzo de 2026. Su alcance potencial es considerable, ya que podría afectar a más de 600.000 contratos de alquiler en todo el país.

Con ello, el Ejecutivo intenta intervenir en el mercado sin recurrir a mecanismos coercitivos directos, apostando por un modelo basado en incentivos económicos.

En términos de impacto, el ahorro fiscal puede ser notable. Para muchos propietarios, dejar de tributar por ese rendimiento supone una mejora directa de la rentabilidad, especialmente en tramos altos del IRPF.

Esto introduce un nuevo cálculo en la toma de decisiones: subir el alquiler ya no es automáticamente la opción más rentable.