Ya es oficial: la nueva deducción de 500 € para los autónomos que tengan seguro médico privado

España cuenta con más de 3,38 millones de trabajadores autónomos que representan aproximadamente el 15,95 % de la población ocupada, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sin embargo, más allá de esos máximos históricos de afiliación, los datos también han apuntado en los últimos años a una brecha de ingresos cada vez más profunda dentro del sector condicionada por el impacto de los crecientes costes de la actividad.

En estas cifras también destaca el peso de las mujeres autónomas, que ya superan los 1,25 millones y representan el 37 % del total del colectivo. Unos datos que reflejan cómo el emprendimiento femenino lidera el crecimiento, al concentrar más de la mitad de las nuevas altas desde 2025 (52,6 %), consolidando así una tendencia al alza.

Números que siguen contrastando con los múltiples obstáculos que actualmente tienen que afrontar los autónomos en España. En este contexto, las ayudas y deducciones fiscales se convierten en un importante alivio para muchos trabajadores por cuenta propia, que pueden acceder a una interesante deducción desde el pasado 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la nueva campaña para presentar la declaración de la Renta

Se trata de una deducción de hasta 500 euros por persona y año dirigida a los autónomos que incluyan el seguro médico privado como gasto vinculado a su actividad. Es decir, pueden restar ese importe de sus ingresos a la hora de calcular el rendimiento neto en el IRPF, lo que reduce la base sobre la que tributan y, en consecuencia, el impuesto a pagar.

Este beneficio fiscal está recogido en la Ley 35/2006 del IRPF, concretamente en su artículo 30.2. No obstante, no todos los autónomos pueden aplicarlo, ya que solo está disponible para quienes tributan en estimación directa (tanto en su modalidad normal como simplificada).

También puede aplicarse a cónyuge e hijos

Pero la deducción no se limita únicamente al propio autónomo. También puede aplicarse a los seguros médicos del cónyuge y de los hijos menores de 25 años que convivan en el mismo hogar, lo que amplía notablemente el ahorro fiscal.

En la práctica, esto significa que un trabajador por cuenta propia con pareja y dos hijos puede multiplicar el beneficio. Por ejemplo, si el gasto anual en seguro médico familiar asciende a 3.000 euros, podrá deducirse hasta 2.000 euros en total, ya que el límite es de 500 euros por cada miembro incluido.

El incentivo es aún mayor en determinados casos. Si el autónomo tiene reconocida una discapacidad, el máximo deducible se eleva hasta los 1.500 euros por persona, triplicando el importe general y reforzando así el apoyo fiscal en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Seguro médico como asalariados

Ahora bien, no todos los profesionales pueden acogerse a esta ventaja. Quedan fuera quienes tributan por el sistema de módulos, ya que en este régimen no se tienen en cuenta los gastos reales, sino una estimación basada en parámetros como el tamaño del negocio o el número de empleados.

Este sistema, habitual en sectores como la hostelería, el transporte o el pequeño comercio, implica una cuota fija que no permite desgravar este tipo de conceptos.

En el caso de los asalariados, la situación es distinta. Solo podrán beneficiarse de alguna ventaja fiscal si el seguro médico forma parte de su retribución como empleados. Si lo contratan por su cuenta, Hacienda lo considera un gasto personal y, por tanto, no es deducible.