Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Madrid 2026: recorrido, actividades y el fin de fiesta

El domingo 10 de mayo tendrá lugar en Madrid la popular Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que celebra ya su vigésima segunda edición.

Alrededor de 38.000 participantes se darán cita a las 9:00 horas en el Paseo de la Castellana para iniciar un recorrido de unos seis kilómetros y medio por algunas de las principales calles de la ciudad, tiñéndolas con la característica marea rosa.

Se trata de una experiencia deportiva y solidaria que, más que de una gran exigencia física, requiere de cierta organización previa.

Deporte, compromiso social y celebración se unen en un evento que pone el foco en causas como la lucha contra el cáncer de mama, la violencia de género y otras circunstancias que afectan a las mujeres.

Con el objetivo de que puedas disfrutar al máximo de la jornada y llevarte un recuerdo inolvidable —y quién sabe si repetir el próximo año—, desde Magas hemos reunido toda la información clave: desde cómo acceder a la carrera y conocer el recorrido, hasta ideas para recuperarte después en algunos de los mejores espacios gastronómicos de la capital.

Antes de la prueba

Según la normativa, todas las participantes deberán llevar su dorsal y la camiseta oficial de Oysho. Para recogerlos antes del 10 de mayo, será necesario acudir a la Feria SportWoman, ubicada en el Centro Deportivo Municipal Gallur (Avenida de Ángel Sanz Briz).

Este espacio estará abierto los días 8 y 9 de mayo, en horario de 10:00 a 20:00 horas, donde se entregará el kit de corredora, que incluye dorsal, camiseta y varios regalos de los patrocinadores.

Además, durante estas jornadas también podrás hacerte con la mochila de Magas en su stand (de 10:00 a 19:00 horas, con acceso limitado).

Un recorrido emblemático

Esta edición volverá a llevar a la marea rosa por una de las avenidas más icónicas de Madrid: la Gran Vía.

Recorrido de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Madrid 2026. DR

El circuito, de aproximadamente 6,4 kilómetros, comenzará en el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios. Desde allí, las participantes avanzarán hacia la Plaza de Colón, continuarán hasta la Fuente de Cibeles y girarán por la calle de Alcalá para incorporarse a Gran Vía.

El trayecto seguirá hasta Plaza de España y la calle Princesa, para finalmente desviarse hacia el Parque del Oeste, donde estará situada la meta.

Se trata de un recorrido accesible, pensado para todos los niveles, que puede completarse incluso caminando en un tiempo total de 90 minutos. La prueba está abierta a mujeres a partir de los 8 años (siempre acompañadas por adultos).

Cómo llegar

Debido al paso de la carrera por importantes arterias de la ciudad, habrá cortes de tráfico entre las 9:00 y las 11:00 horas en distintas zonas como el Paseo de la Castellana, Plaza de Colón, Gran Vía o Princesa, entre otras.

Para facilitar la movilidad, Metro de Madrid reforzará la frecuencia en varias líneas (3, 4, 6, 7, 8 y 10), adaptándose a la alta afluencia prevista.

La salida está situada cerca del intercambiador de Nuevos Ministerios, uno de los principales nodos de transporte de la ciudad, con acceso a las líneas 6, 8 y 10 de metro y varias líneas de Cercanías, lo que lo convierte en el punto más práctico para llegar.

'Festival fitness'

Al cruzar la meta, las participantes podrán disfrutar de un gran festival fitness que comenzará a las 11:00 horas y se prolongará durante más de 60 minutos.

Habrá música en directo y sesiones dirigidas por profesionales del sector como Planet Fitness, Oxígeno Sport, Ballet Fit®, Zumba® y Flamenco Fit.

El evento arrancará con un calentamiento guiado por Isa López, Laura Lunar y Cristian Cuevas. Acto seguido, tendrá lugar una sesión con ellos de Wedance.

Después, llegará el turno de Ángela Osorio, que presentará en exclusiva por primera vez en Madrid su sesión de Flamenco Fit.

Más tarde, será el momento de Zumba® con Estrella Martínez y Sara Delbuono; y para cerrar, BalletFit® tomará el escenario con Natalia Cuadrillero, Carolina Álvarez y Celia Dueñas.

Qué hacer después

Tras haber disfrutado del emblemático recorrido y haber gastado las últimas energías en el gran festival del aeróbic y fitness organizado en la meta, es momento de reponerse.

Para ello, nada mejor que degustar apetecibles platos de la gastronomía tradicional, e incluso de darse un chapuzón en las primeras piscinas que ya estén abriendo sus puertas —si el tiempo acompaña—.

Por ejemplo, en cuanto a la parte culinaria, Abya, el restaurante ubicado dentro del Palacio de Saldaña, que estrena una nueva terraza para esta primavera es una opción increíble.

Su fusión de gastronomía, coctelería y arte se extiende hacia la calle para un ambiente más relajado. Este es sólo uno de los planes destacados desde Magas para este fin de semana.

Por tercer año consecutivo, Magas de EL ESPAÑOL se convierte en media partner. Así, acerca esta solidaria carrera a más mujeres que quieren formar parte del cambio.