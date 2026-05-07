Cristina, empresaria: "Llevo meses sin cobrar porque tengo de baja a 4 de 5 trabajadores, este sistema no va a durar"

Las bajas laborales han marcado cifras récord en España en los últimos años, con más de 1,5 millones de trabajadores que no van a su puesto cada día. La mayoría de estos casos se deben a cuestiones de salud, sin embargo un 20 % no da explicaciones (unas 300.000 personas). Además, los datos reflejan que estos números siguen creciendo.

Lejos de limitarse a la población de mayor edad, este fenómeno también se ha ido extendiendo entre los jóvenes. En la última década, el número de bajas prácticamente se ha duplicado, reflejando un problema que ya impacta tanto en el bienestar de los trabajadores como en la productividad de las empresas y en el conjunto de la economía.

A esta realidad se suma el testimonio de pequeñas empresarias que están viviendo el problema en primera persona. Este es el caso de Cristina, que hace apenas un año abría su clínica estética en Granada con cinco empleados y que hoy se enfrenta a una situación límite tras encadenar varias bajas en su plantilla.

Hace unos meses, en su paso por el programa 'Herrera en COPE ', explicaba que actualmente solo cuenta con una parte muy reducida de su equipo activo: "Tengo dos centros uno en Granada y otro fuera. Mi situación es en el centro de Granada, actualmente tengo trabajando activamente al 43 % de mi plantilla y creo que eso ya dice bastante"

La empresaria describe un escenario cada vez más complicado de asumir y que va más allá del impacto económico. La necesidad de reorganizar el trabajo, formar a nuevos empleados y cubrir ausencias constantes complica el día a día del negocio.

"No es solo el coste económico que me supone, es la formación, tengo poca capacidad organizativa y tuve que estructurar todo. Es bastante problemático", señala.

A esto se suma la incertidumbre de no saber cuánto durarán esas sustituciones, lo que dificulta aún más la gestión. "Nosotros seguimos unos protocolos que son bastante difíciles de aprender y tener que formar a una persona sin saber por cuánto tiempo va a estar trabajando todo eso son costes", añade.

Meses sin sueldo

La carga ha llegado a tal punto que ha tenido que asumir personalmente funciones adicionales para sacar adelante la actividad. "Me siento atada de manos y pies porque me parece un sistema bastante injusto donde yo no puede actuar ni reaccionar rápidamente", afirma. De hecho, reconoce que lleva meses sin percibir su propio sueldo mientras intenta mantener a flote el negocio.

Su experiencia previa en Estados Unidos, asegura que no tiene nada que ver con lo que está viviendo en España como empresaria. "Vengo de un sistema bastante capitalista porque yo vivía en Estados Unidos, donde también fui trabajadora, autónoma, empresaria y cuando vengo a España para poder crear empresa y tener una fuente de trabajo para mi y seguir creciendo me he encontrado con esto que me deja sin palabras".

"No hay protección al empresario"

Cristina insiste en que no se trata de un caso aislado, sino de una sensación compartida entre muchos pequeños empresarios. "Yo no creo que lo que me pasa sea cuestión de mala suerte, creo que en España no hay una protección al empresario", sostiene.

"Entiendo que aquí hay muchas protecciones para los trabajadores que me parecen genial, los derechos se crearon por algo pero siento que como empresaria no tengo ninguna protección. Tengo que asumir el coste de las bajas, contratar personal nuevo, formarlo, a parte la cantidad de impuestos que te cobran por el simple hecho de tener una empresa... Me siento totalmente desprotegida", denuncia.

A pesar de las dificultades, asegura que intenta mantenerse activa y buscar soluciones, aunque admite que su margen es cada vez más reducido. "Con mis ahorros y sin cobrar un sueldo podré aguantar solo unos meses más", explica.

Una situación con la que cada vez más empresarios se ven reflejados en España y que Cristina no duda en denunciar: "Yo entiendo que las bajas son un derecho pero dónde está el control".