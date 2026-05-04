Alfonsa, abuela cocinera: "Las lentejas no mejoran de sabor con el sofrito, necesitan comino, azafrán y pimentón"

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Las lentejas son uno de esos platos que nunca faltan en la mayoría de mesas en España y en la mayoría de recetarios tradicionales de nuestro país. Se trata de un plato presente en casi todas las casas y para el que cada familia cuenta con ese toque personal que lo hace único.

En ese recetario de toda la vida se encuentra también la versión de la abuela Alfonsa, unas lentejas con costillas que siguen una elaboración sencilla pero con un resultado lleno de sabor. Como ella misma explica en uno de sus vídeos, no se trata de añadir muchos ingredientes o de complicar la elaboración, sino de saber combinarlos bien.

En su receta hay dos claves muy claras. Por un lado, las costillas que se cocinan desde el inicio junto al resto de ingredientes. Y por otro, una mezcla de especias que eleva el sabor final del guiso.

El truco son 4 especias

Entre todos los ingredientes, hay uno que destaca especialmente: el comino. "Es lo que da alegría a las lentejas", asegura Alfonsa. Añadido desde el inicio, permite que el sabor se integre en el caldo y aporte un matiz diferente al plato. Un pequeño detalle que es clave para conseguir un resultado final lleno de sabor.

Junto al comino, la receta incorpora pimentón dulce, azafrán y pimienta. Cuatro ingredientes que, sin complicar el guiso, consiguen un sabor mucho más completo.

Ingredientes Ingredientes lentejas con costillas Lentejas, 200 g

Costillas de cerdo troceadas, 300 g

Patatas medianas, 2 unidades

Tomates maduros, 2 unidades

Cebollas, 2 unidades

Ajo, 4 dientes

Pimiento verde, 1/2 unidad

Hola de laurel

Pimentón dulce

Azafrán

Comino

Pimienta negra

Sal al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 1 chorrito

Agua para la cocción Paso 1 Pon el agua en una olla al fuego y añade un chorrito pequeño de aceite de oliva virgen extra. Paso 2 Salpimenta las costillas y échalas directamente a la olla con el agua. Paso 3 Añade el comino, el pimentón dulce y una pizca de azafrán para dar sabor y color. Paso 4 Lava bien las lentejas y añádelas a la olla, incorpora la hoja de laurel, los trocitos de pimiento verde, los ajos troceados, las cebollas en trozos y los tomates también troceados. Paso 5 Pela, lava y corta las patatas en trozos y añádelas. Echa un poco se sal y deja cocer aproximadamente otros 45 minutos, hasta que todo esté bien hecho. Paso 6 Apaga el fuego, deja reposar unos minutos y sirve.

Por un lado, el pimentón aporta suavidad al guiso, mientras que el azafrán da ese toque de color y aroma, y la pimienta se utiliza para salpimentar las costillas antes de incorporarlas a la olla, aportando ese toque final que completa el conjunto

Otro de los puntos importantes de esta receta es la forma de cocinar las costillas. No se doran aparte ni se elaboran previamente, sino que se incorporan directamente a la olla. Durante la cocción, van soltando su jugo poco a poco, lo que contribuye a que el caldo tenga más sabor y que el conjunto resulte más integrado.

El paso final

Una vez terminada la cocción, hay un detalle sencillo que puede marcar la diferencia: dejar reposar el guiso unos minutos antes de servir.

Este tiempo permite que todos los sabores se asienten y que el caldo gane en consistencia, logrando un resultado más equilibrado.

Lentejas con costillas de la abuela Alfonsa

Además, como ocurre con muchos platos de cuchara, las lentejas están incluso mejor pasados unos minutos o incluso al día siguiente, cuando todos los ingredientes se han integrado por completo. Servirlas calientes, recién reposadas, es la mejor forma de disfrutar de este plato tradicional en todo su sabor.

El resultado es un guiso completo, sabroso y reconfortante, de esos que siguen teniendo un lugar fijo en la mesa, que recuerdan a la cocina de casa y a los sabores de siempre.