Silvia Pérez, cocinera: "El arroz con leche más cremoso lleva 200 g de nata, 3 cucharas de leche condensada y un poco de sal"

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El arroz con leche es uno de esos postres que parecen sencillos, pero que cambian por completo según el método. Hay recetas más ligeras, otras más contundentes y algunas que buscan esa cremosidad que recuerda a los sabores caseros de toda la vida.

En esa línea se mueve la versión compartida por el canal de cocina Las recetas de la Vi, y su creadora, Silvia Pérez, que recupera varios trucos tradicionales para lograr un resultado especialmente meloso.

La propuesta no se limita a mezclar arroz, leche y azúcar, sino que introduce pequeños gestos que marcan la diferencia en el sabor y en la textura final.

Lo más llamativo de esta elaboración es que el arroz no empieza cociéndose en leche. El primer paso se hace con un poco de agua, una pizca de sal, canela y corteza de limón.

La autora explica que este paso ayuda al grano a soltar el almidón desde el principio. Esa liberación temprana es la que después favorece una textura mucho más cremosa, uniforme y sedosa. Además, la sal no desentona, sino que potencia el conjunto y realza el sabor del postre.

El primer secreto

Ese inicio rompe con la idea más extendida de cocer el arroz directamente en leche desde el minuto uno. Según esta receta, hervir antes el arroz con poca agua permite preparar el terreno para que luego absorba mejor el resto de ingredientes.

La canela en rama y la piel de limón no solo aromatizan el líquido, sino que impregnan el grano desde la primera cocción. De este modo, el sabor no se queda únicamente en la superficie, sino que acompaña todo el proceso.

Otro de los puntos clave es el tipo de arroz. La recomendación es usar arroz de grano redondo o tipo arborio, dos variedades que liberan mejor el almidón y ayudan a conseguir esa consistencia untuosa que se busca en este postre.

También importa el momento en el que se incorpora cada ingrediente. Aquí no se añade todo de golpe. La leche se vierte poco a poco, removiendo con frecuencia, para que el arroz la vaya absorbiendo sin perder cremosidad y sin pegarse al fondo de la olla.

Qué cambia el resultado

Si hay un detalle que sorprende más allá del hervor inicial, ese es la incorporación de nata o crema de leche. Una vez que el arroz ha absorbido el agua, entra este ingrediente, que aporta cuerpo, riqueza y una textura más redonda.

La receta sugiere añadir entre 200 y 250 mililitros. No es una cantidad al azar, sino una parte importante del resultado final. La nata consigue que el arroz quede más suave al paladar y con una sensación más golosa, sin perder su carácter casero.

Después llega la leche entera, siempre de forma gradual. Este punto exige paciencia, porque el objetivo no es solo cocer el arroz, sino ir construyendo la textura. Remover con frecuencia y controlar el fuego es fundamental para que la mezcla no se agarrote ni se quede seca.

La autora también insiste en retrasar el azúcar hasta el final. En lugar de incorporarlo al principio, recomienda echarlo cuando falten unos diez minutos para terminar. El motivo es que si se añade demasiado pronto, el arroz tarda más en ablandarse.

A este remate se suma un toque de leche condensada. Basta con un par de cucharadas para reforzar el sabor y dar al postre un matiz más profundo. No convierte la receta en algo empalagoso, sino que redondea el conjunto.

La importancia del reposo

Una de las claves menos visibles de este arroz con leche está en el tiempo de reposo. Aunque puede comerse templado, la receta defiende dejarlo enfriar bien, incluso hasta el día siguiente, para comprobar cómo mantiene la suavidad sin endurecerse.

Ese reposo permite que el líquido termine de asentarse y que el arroz absorba parte de la leche de forma equilibrada. Por eso se aconseja dejarlo algo caldoso al apagar el fuego. Si en caliente parece más líquido de la cuenta, en frío alcanzará el punto adecuado.

Ingredientes Ingredientes arroz con leche Agua (1 o 2 dedos para cubrir el fondo de la olla)

Una pizca de sal

1 rama de canela

La corteza de 1 limón (también se puede usar la de 1 naranja)

190 g (6 puñados aprox.) de arroz redondo o tipo arborio

200-250 ml de nata (de montar o de cocinar)

1,5 l de leche entera

6 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de leche condensada

Canela en polvo (al gusto, para decorar al final) Paso 1 Pon una olla al fuego y añade uno o dos dedos de agua, la pizca de sal, la rama de canela y la corteza de limón. Paso 2 Cuando el agua rompa a hervir, lava y escurre los 190 gramos de arroz y échalos a la olla. Remueve y deja que el arroz absorba completamente el agua. Paso 3 Una vez que se haya bebido el agua, vierte los 200-250 ml de nata. Sigue removiendo de vez en cuando para que no se pegue y deja que el grano de arroz absorba también la nata para empaparse de su cremosidad y sabor. Paso 4 Empieza a echar la leche entera poco a poco. Sube el fuego hasta que empiece a hervir y luego bájalo. Es fundamental remover constantemente para que no se pegue ni se salga de la olla, añadiendo más leche conforme veas que el arroz se va secando. Paso 5 Antes de seguir, saca la rama de canela y la corteza de limón para no encontrártelos al comer. Paso 6 Cuando le queden unos 10 minutos de cocción al arroz, añade las 6 cucharadas de azúcar y remueve bien. Acto seguido, incorpora las 2 cucharadas de leche condensada para darle ese toque de sabor extra. Paso 7 Termina de echar la leche hasta alcanzar aproximadamente el litro y 750 ml. Esto es importante porque el arroz absorbe más líquido al enfriarse y, de esta manera, garantizas que quede caldoso y no seco . Con el fuego ya apagado, déjalo reposar 2 o 3 minutos con el calor residual para que se integren bien el azúcar y la última leche añadida . Paso 8 Sirve el arroz en moldes individuales asegurándote de repartir primero el grano y rellenar después con el líquido. Finalmente, espolvorea canela por encima (puedes usar un colador para que quede más uniforme y bonito). Paso 9 Aunque se puede comer templado, la cocinera recomienda dejarlo enfriar completamente, idealmente hasta el día siguiente, para disfrutar de su textura súper cremosa.

Lo más sorprendente de esta receta es, precisamente, esa suma de gestos poco evidentes. El agua inicial, la pizca de sal, la nata, el azúcar al final y la leche condensada forman una cadena de pequeños trucos que transforman un postre clásico en una versión especialmente cremosa.