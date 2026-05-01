Ana, jubilada: "Tras más de 50 años en un despacho de abogados no cobro pensión porque trabajaba para mi marido"

En España hay hoy más de 9,3 millones de pensionistas, de los cuales, 6,4 millones corresponden a jubilación, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Detrás de estas cifras se esconde una realidad menos visible, la de quienes llegan a la vejez sin una pensión propia.

Ana, de 87 años, forma parte de esa parte de la población que disfruta del tiempo propio de la vejez, pero con un detalle muy a tener en cuenta. Tras más de 50 años trabajando y no recibe ningún tipo de pensión.

Con un tono de voz calmado, propio del que ha disfrutado de una vida plena, esta señora pasó décadas entre expedientes, clientes y jornadas interminables en un despacho de abogados.

No obstante, al llegar a la edad de jubilación, se encontró con una realidad que hoy sorprende y preocupa a muchas mujeres de su generación: no recibe ni un céntimo de pensión propia.

Tal y como ella misma cuenta: "Yo soy jubilada, pero jubilada por la edad que tengo, porque de pensión no cobro nada de nada. Mi marido es el que lleva las cosas y él sí cobra, pero yo no".

Sin cotización reconocida

El testimonio de Ana no es excepcional, sino que abre una ventana a una problemática silenciada, los miles de mujeres españolas que trabajaron toda su vida sin cotizar de forma independiente y que, al llegar a la vejez, dependen por completo de la pensión o los ahorros de su pareja.

Ana trabajó junto a su marido en un despacho de abogados. Pero aquella labor, aunque real y constante, nunca se tradujo en una cotización propia ni en derechos reconocidos a una jubilación.

"Pues porque nunca he ido a que me la rogara, a que me la dieran", admite, con esa sinceridad desarmante de quien sabe que su historia refleja un descuido común en generaciones pasadas.

Era una realidad muy común, la de mujeres que trabajaban, pero su labor quedaba invisibilizada a ojos de la Seguridad Social y la consecuencia es depender económicamente de la pensión de su marido.

Dependencia total

En el caso de Ana, la situación económica es estable. Su marido se encargó de garantizar los ingresos del hogar, y eso le permite vivir sin dificultades. "No tengo ningún problema", asegura.

Reconoce que nunca ha manejado dinero directamente: "Si quiero, voy al banco y saco con mi tarjeta, porque somos matrimonio y es de los dos. Pero no me gusta sacar, me gusta meter", dice, medio en broma, medio en serio.

Su tranquilidad personal no oculta una realidad más amplia: si no fuera por el colchón económico de su marido, su situación sería crítica.

Vejez y coste de vida

Ana vive con cierta estabilidad pero es consciente de lo que significa llegar a la vejez sin ingresos propios. Su reflexión se dirige a todas aquellas personas que no han tenido la misma suerte de contar con un cónyuge que asegurara el futuro económico.

"La vida la veo cara para gente que tiene que buscarse la vida sola, sin nadie que le aporte nada. Creo que está muy caro todo y no sé cómo pueden salir adelante. Si tienen hijos, padres mayores, bueno, si tienen pensión, pues bueno… esto se debía mirar", sentencia.

Para quienes no cuentan con pensión o disponen de prestaciones bajas, afrontar gastos básicos como vivienda, alimentación o suministros puede convertirse en un desafío diario.

Según datos oficiales, las mujeres mayores de 65 años tienen pensiones un 30% más bajas que los hombres, y miles directamente no reciben ninguna. A pesar de todo, Ana mantiene un tono optimista y quiere lanzar un mensaje a las nuevas generaciones.

"A los jóvenes les diría que estudien mucho. Que con el estudio y una carrera en condiciones mirarán por ellos y mirarán también por sus abuelos, sus padres, su propio matrimonio". Sin una carrera consolidada y sin cotizaciones propias, la independencia económica puede quedar en el aire. Y ella no quiere que los jóvenes repitan esa historia.