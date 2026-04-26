Los mejores chefs coinciden: "Las anchoas no se aliñan con limón, mejoran si las cocinas a la plancha con ajo y cayena"

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Las anchoas al ajillo son uno de los platos más sencillos y sabrosos de la gastronomía española, especialmente populares en zonas costeras donde el pescado fresco forma parte del día a día.

Un pescado que no necesita de elaboraciones complicadas para destacar, sino que con recetas como esta que te traemos hoy, se evidencia que no hace falta complicarse para disfrutar de un plato con pescado lleno de sabor.

En esa línea trabajan Javi Benaito y Bea Gil, la pareja detrás de la cuenta @sarten_y_cazo. Este donostiarra y esta cordobesa, ambos ingenieros, empezaron a compartir recetas durante la pandemia desde su casa en el barrio de Amara, en San Sebastián, con un estilo cercano que rápidamente conectó con miles de seguidores.

Su propuesta es una cocina sencilla, bien explicada y con el mejor sabor. Y una de las recetas que mejor refleja esa filosofía es la de anchoas al ajillo.

Un plato tradicional al que no le hace falta limón ni nada más que buen producto y unos pocos ingredientes.

El truco está en su sofrito

La base de esta elaboración parte de un paso fundamental: limpiar bien las anchoas o boquerones, retirando cabeza y tripas antes de sazonarlas ligeramente. Es un proceso sencillo pero clave para conseguir un resultado limpio y agradable en boca.

A partir de ahí, el protagonismo pasa al aceite de oliva virgen extra, donde se doran lentamente los ajos junto a la cayena. Este primer sofrito es el que marca el carácter del plato, aportando ese aroma intenso tan reconocible de los ajillos tradicionales.

Cuando los ajos empiezan a tomar color, se incorporan las anchoas, colocándolas con cuidado para que no se amontonen. Este detalle es importante, ya que permite que se cocinen de forma uniforme y mantengan su textura.

Ingredientes Ingredientes de las anchoas con ajo y cayena Anchoas o boquerones frescos, 1 kg

Ajo, 3 dientes

Perejil fresco, 1 manojo

Cayena, 2 unidades

Sal al gusto

Vinagre de vino, un chorrito

Aceite de oliva virgen extra Paso 1 Limpia las anchoas retirando la cabeza y las tripas, y lávalas suavemente bajo el grifo. Paso 2 Pela los dientes de ajo y córtalos en rodajas finas y lava el perejil, sécalo bien y pícalo finamente. Paso 3 Añade un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra en una sartén o cazuela. Paso 4 Incorpora los ajos junto con las cayenas, calienta a fuego medio y cuando los ajos empiecen a dorarse, añade las anchoas bien colocadas y sin amontonarlas. Paso 5 Cocina durante aproximadamente un minuto por un lado sin moverlas demasiado. Paso 6 Después dales la vuelta con cuidado y baja el fuego para que se cocinen suavemente. Paso 7 Añade un buen chorro de vinagre de vino y mueve la cazuela sujetándola por las asas. Paso 8 Cocina unos minutos más hasta que las anchoas estén en su punto y jugosas. Después pasa las anchoas a una fuente y vierte por encima la salsa que se ha formado. Paso 9 Espolvorea el perejil picado por encima y sirve inmediatamente.

Uno de los toques diferenciales de la receta es ese buen chorro de vinagre de vino, que aporta frescura y equilibra la intensidad del aceite y el ajo.

El gesto final sencillo pero que consigue elevar el resultado final. Los expertos recomiendan remover directamente la cazuela sujetándola por las asas y sin utensilios, ayudando a que la salsa emulsione ligeramente sin romper el pescado.

El resultado son unas anchoas jugosas, llenas de sabor y con una salsa irresistible que pide pan. Un plato rápido, tradicional y perfecto tanto para el día a día como para compartir.